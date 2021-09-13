Sanat, müzik ve gastronominin evrensel yolculuğu

Bir yanıyla geçmişe dayanıyor bir yanıyla geleceğe uzanıyor: Baksı Müzesi

Dünyada en hızlı akan nehirlerden biri olan Çoruh’un hemen yanından kıvrılıp gidiyor yolumuz. Çoruh, belki kuraklıktan, belki sıcak geçen yaz nedeniyle ipincecik akıyor. Erzurum Havalimanı’ndan Bayraklı (eski Baksı) köyüne doğru gidiyoruz. İki buçuk saatlik yolun neredeyse sonuna yaklaştık. Bir kez daha Baksı Müzesi’ni gezmenin, Çoruh’a tepeden bakmanın, ıssızlığın ortasında yaşamanın keyfini hissedeceğim. Sevgili Hüsamettin Hoca ile bir kez daha orada buluşacağız.

Ressam, eğitimci Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Baksı Çağdaş Sanat Müzesi’nin ve Baksı Vakfı’nın kurucusu. Otobüsten indiğimizde Hoca ile birlikte kuvvetli bir rüzgâr da karşılıyor bizi. Biraz geciktiğimizden biz sıkılmışız, bizi müze girişinde bekleyen Hoca üşümüş, ama yüzündeki her zamanki sıcaklık, heyecan hepimizi sarıyor.

Evet, dağın tepesindeyiz, tam bin 600 metre. “Tanrı'nın unuttuğu nokta” derler ya öyle bir yer. Bayraklı, öyle yol üstü köylerden değil, en son köy, yani yollar burada bitiyor…

“Ben, hep şunu düşündüm, uzakta olmamız bizim avantajımız” diyor Hoca ve şöyle devam ediyor:

“İnsanlar aslında yakındakiyle bir âşinalık ilişkisi kuruyorlar, hayatlarının bir parçası haline geliyor o. Ama hep gitmek istedikleri bir uzak kavramı var, o açıdan daha çok ilgilenmeye yöneliyorlar. Müzeyi açmaktaki bir amacımız da gurbetçiliği engellemekti. Babam gurbetçiydi. Kar yağıp da herkes içeri girince ağabeyim ve ben çıkar, babamız gelecek diye beklerdik. Babam bizim müzenin hemen arkasındaki tepeden iki senede bir gelirdi ancak. Çocuk için ne büyük bir travma, düşünün, annem içinse daha perişan bir durum. Artık bu gurbet meselesinin bitmesi gerekiyor. Böylece herkesin göçtüğü bir yerden siz ters bir akım oluşturmaya çalışıyorsunuz, orada anılarınız var, onlara sahip çıkıyorsunuz, kişisel tarihinize sahip çıkıyorsunuz ve sosyal erozyona, o küreselleşme dediğimiz kavrama kafa tutuyorsunuz.”

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