Sanat ve edebiyat dünyasından iki kitap

Zülfü Livaneli’nin yeni romanı “Balıkçı ve Oğlu” yakında raflarda

Zülfü Livaneli’nin Egeli bir balıkçı ailenin üzerinden göçmenlik meselesi ve ekolojik yıkıma odaklandığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’nu yakında okurlarla buluşuyor. Üç yıllık suskunluğunu üzerine uzun araştırma ve gözlemler yaptığı yeni romanıyla bozmaya hazırlanan Livaneli’nin kitabı, 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkıyor.

Arter’in 10 yıllık serüveni kitap oldu

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılının Mayıs ayında yolculuğuna başlayan Arter, kuruluş yıldönümünü ilk on yılına yakından bir bakış sunan “Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak” başlıklı yayınla kutluyor. Tüpraş'ın katkılarıyla yayımlanan kitap, ziyaretçilerini sanatın tüm disiplinlerindeki güncel üretimle buluşturan Arter'in 2010-2020 yılları arasındaki öyküsünü, tanıklık edenlerin bakış açılarıyla ve on kilit kavram aracılığıyla ele alıyor: Arter, Bellek, Üretim, Yayın, İnşa, Buluşma, Bahane, Ses, Performans ve Beraber.

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Tam kapanma günlerinde 360 derece müze keyfi

Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde de koleksiyonunu sanal tur ile kültür-sanat tutkunlarına sunuyor. Müzenin endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinden 14 binin üzerindeki objeden oluşan koleksiyonu Google Street View ile 360 derece gezilebiliyor. Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair her şey Sub Rosa’da

Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla hazırlanan yepyeni bir program “Sub Rosa: Klasik Müzik Dünyasında Sürdürülebilirliğe Dair” Açık Radyo’da başladı. Klasik müzik dünyasının bugünü ve yarınları için kritik olan konuları gün ışığına taşımayı hedefleyen programın ilk bölümü, 9 Mayıs’ta yayınlandı. Klasik müziğe emek ya da yön veren isimlerin konuk olacağı programı, Prof. Dr. Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak hazırlayıp sunuyor. Sub Rosa, yayın günleri 95.0 frekansındaki Açık Radyo’dan ve podcast olarak da yine Açık Radyo ve Tekfen Filarmoni Spotify hesaplarından dinlenebiliyor.

Pera Film’in yeni seçkisi “Dijital Duygular”

Pera Film’in “Zevk Meselesi” sergisinden ilhamla hazırladığı “Dijital Duygular” başlıklı seçki, dijital kültürün ve internetin şekillendirdiği yaşamlarımıza sanat filmleri ve videoları aracılığıyla ayna tutmayı hedefliyor. Program, 29 Mayıs tarihine kadar Pera Müzesi web sitesinden ücretsiz izlenebiliyor.

#PSMyleKal: Ücretsiz konserlerle tam kapanma dönemini renklendiriyor

Zorlu PSM’nin pandemi başından bu yana 200’den fazla online yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan ve 10 milyon saat sanatseverlerle buluşan #PSMyleKal etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor. #PSMyleKal kapsamında PSM Online dijital platform konserleri 19 Mayıs’a kadar herkes için ücretsiz.

Selamlique İstanbul’dan 10. yıla özel fincan koleksiyonu

Asırlık bir tarihe sahip olan Türk kahvesi kültürünü yaşatmak, kahvenin kendine özgü ritüellerini ve geleneksel değerlerini korumak için çalışmalarını sürdüren “Selamlique İstanbul” 10’uncu yaşını kutluyor. Dünyanın önde gelen seramik sanatçılarından Alev Ebüzziya, Selamlique İstanbul’un 10’uncu yılına özel ‘Limited Edition’ bir fincan koleksiyonu hazırladı. Alev Ebüzziya’nın Selamlique İstanbul koleksiyonunda, “Kısmet” ve “İkram” adlı iki farklı desen bulunuyor.