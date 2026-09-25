Sanatçı- galerici-koleksiyoner üçgeni

Bir eser piyasaya çıktığı andan itibaren üç kişi veya ku­rum bu eser üzerinden bir değer beklentisine girer: Sanatçı, galerici ve koleksiyoner.

İlk beklenti sahibi sanatçıdır. Eğitimini almış, kendini geliştirmiş, ilk eserini piyasaya sürene kadar yüzlercesini yırtmış, kırmış, yok etmiştir. Bir gün eserine hakkı olan de­ğerin biçileceği hayaliyle, artık emeğini paraya çevirme vak­ti gelmiştir. Sanatçı, eserlerini kendi atölyesinden satıyorsa bir fiyat istikrarı tutturmalı; beklediği satışı yapamadığı dö­nemlerde daha küçük ebatta, ulaşılabilir fiyatlarla eserler üretmeyi de göze almalıdır. Sanatçı bir galeri ile çalışıyorsa artık atölyesinden satış yapmamalı, eserden elde edilecek geliri galerisiyle paylaşarak yoluna devam etmelidir.

Sanatçının piyasada dolaşan eser sayısı ve bu sayının alıcılar tarafından bilinmesi de fiyat oluşumunda etkili­dir. Sanatçı, piyasaya süreceği ilk eserlerden başlayarak hepsini kayıt altına almalı ve arşivlemelidir. Koleksiyone­rin, talip olduğu eserin sanatçının ürettiği kaç eserden biri olduğunu bilmesi fiyat belirlemede önemli bir faktördür.

Retrospektifin önemi

Sanatçının ürettiği her dönem ve tarz eserinden bir­kaçını saklayabilmesi, ileriki yaşlarında bir retrospektif sergi düzenleyebilmesi açısından çok kıymetlidir. Retros­pektif sergi açabilmiş sanatçılar, koleksiyonerler tarafın­dan daha çok takip edilirler.

İkinci beklenti sahibi galericidir. Galeri sahibi yönetim, fuar, tanıtım ve iletişim giderlerini karşılayabilmek ama­cıyla satış yapmak zorundadır. Sattığı eserden elde edece­ği gelirden sanatçı payını düştükten sonra kendine bir pay kalmalıdır ki ticari varlığını sürdürebilsin. Galerici, sanat­çının piyasa değerini korumak üzere çalışmalı, fiyat istik­rarı sağlamalı ve yeri geldiğinde sanatçıyı yönlendirmeli­dir. Sanatçının eserlerinin müzelerde ve önemli koleksi­yonlarda yer almasını sağlamak da fiyat istikrarını koruma yönünden önemli bir etkendir. Son beklenti sahibi kolek­siyonerdir. Eseri satın alırken öyle bir değer ödemek ister ki yarın elinden çıkarmak mecburiyetinde kaldığında eser, en azından alış-satış tarihleri arasındaki enflasyon farkını koruyabilsin veya döviz bazında değer kaybetmemiş olsun.

Galerileri çalışma tarzlarına bakarak iki sınıfta toplu­yorum:

1. Ticari galeriler: Sanatçıların temsiliyetini üstlen­meden, eser alım satım işleri ile uğraşırlar. Satışa sunul­muş eserlerle olası alıcıları bir araya getirirler. Eserlerinin satılabilir olması sanatçının yaşamını idame ettirebilme­si açısından önemli olduğu için ticari galeriler önemli gö­revler üstlenirler.

2. Sanatçı temsiliyeti ile çalışan galeriler: Bu tarz çalışmayı seçen galeriler, temsil edecekleri sanatçıları seçerken bir nevi “Sanatçı koleksiyonu” oluşturmalıdır­lar. Koleksiyoner olmak için nasıl ki kendi içinde ortak di­li olan eserleri biriktirmek gerekiyorsa, bu tür galeriler de sanatçılarını seçerken aynı kriteri takip etmelidirler.

Kendi galerimizi açtığımız yıllarda ilk kez Contemporary Istanbul fuarına katılmıştık. Uluslararası ticari galerilerin en büyüklerinden birinin sahibi standımıza geldi ve şöyle dedi: “Bütün stantları gezdim; iyi galeriler ve iyi sanatçılar gördüm ancak sanatçılarını, ortak bir sanat dili oluşturmak üzere özenle seçmiş bir galeri olarak sadece burası aklımda kaldı”. Hani başarılı olmak için bir hedef koyarsınız da bi­rileri gelip yapmaya çalıştığınızı fark ettiğinde çok mutlu olursunuz ya... Bu yorum da bana öyle hissettirmişti.

Koleksiyon nedir, ne değildir

Koleksiyoner ise bir sanatçıya yatırım yapmadan önce o sanatçının bir eserine sahip olmayı gerçekten isteyip iste­mediğini, eserin koleksiyonundaki diğer parçalarla aynı dili paylaşıp paylaşmadığını tartmalı ve alımı ancak ondan son­ra yapmalıdır. Aksi takdirde koleksiyoner, satın aldığı ese­rin koleksiyonun diğer parçalarıyla uyuşmadığını fark edip alelacele elinden çıkarmaya kalkarsa korumacı görevinden uzaklaşmış olur. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde sanat ga­lerisi yöneticiliği dersleri verdiğim yıllarda öğrencilerime nasıl koleksiyoner olunabileceğini şu örnekle anlatmaya ça­lışırdım: “Ortak bir dili olan eserlerin bütününe koleksiyon diyoruz. Biriktirdiğiniz, her biri 100 liralık 100 adet kartpos­talın ortak bir dili varsa bu benim için bir koleksiyondur. An­cak her biri milyonlar değerinde yüzlerce eserin ortak bir di­li yoksa, o birikime koleksiyon demeyebilirim.”

Koleksiyon sahibi olmak amacıyla ortak bir dil oluştur­manın yolları da bellidir: Sanatı inceleyebilir, izleyebilir ve fikir yürütecek kadar öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu yo­lun ne kadar meşakkatli ve ulaşılması zor olduğunu en gü­zel tarif eden kişi, 1865-1959 yılları arasında yaşamış olan Bernard Berenson’dur. Kendisi, yaşadığı dönemde sanat tarihi ve sanatın yorumlanması konusunda dünyadaki en yetkin kişilerden biri olmasına rağmen; “Bir konuda fikir yürütebilecek kadar bilgi sahibi olan insanlara uzman de­nir, sanat hariç.” diyebilecek kadar hem mütevazıdır, hem de doğru bir durum tespiti yapmıştır. Tarzınıza ve beğeni­nize en yakın seçimleri yapacağına inandığınız bir danış­manın yol göstericiliğine başvurabilirsiniz.

Eser seçiminde süzgeç olarak kendi sezginizi, sevginizi ve beğeninizi kullanabilirsiniz.

Bağrınıza bastığınız süreçte koruyup kolladığınız, ken­dinizden sonrasını da düşüneceğiniz bir koleksiyonunuz olsun ki, yaşamınız boyunca sizin, sizden sonra da gelecek nesillerin yoluna ışık tutsun.