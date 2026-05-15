Sanatla büyüyen kurum

Bu haftaki yazıma Goet­he’nin bir sözü ile başla­mak istiyorum. “Bir insan, ha­yatının her günü biraz müzik dinlemeli, biraz şiir okuma­lı ve güzel bir resim görme­li. Böylece dünyevi duygular, Tanrı’nın insan ruhuna yer­leştirmiş olduğu güzellik his­sini yok etmemeli”.

Borusan’ın kurucu ve yöneti­cileri sanki bu satırları okumuş da harekete geçmiş gibiler. Ah­met Kocabıyık’ın vizyoner ön­derliği ile Borusan Holding ül­kemizin top yekün gelişmesin­de sanatın önemini kavrayan kurumlardan biri olmuş, 1993 yılında bir oda orkestrası ku­rarak sanat dünyasına adımı­nı atmıştır. Bu orkestra 1999’da Gürer Aykal’ın katılımı ile Bo­rusan İstanbul Filarmoni Or­kestrası adını alarak yüzlerce müzisyenin yetişmesine katkı­da bulunmuş, klasik batı müzi­ğinin ülkemizdeki önemli tem­silcilerinden biri olmuştur.

Borusan Contemporary ise 2011’den bugüne çağdaş sana­tı farklı yaş ve ilgi gruplarından izleyicilerle deneyim odaklı bu­luşturmayı hedeflemiş, holdin­gin ofis ortamını kamusal bir sa­nat alanı mekânına dönüştüren özgün modeli ile çağdaş sanat programlarını gündelik hayat­la temas ettirmiş, iş dünyasına ilham veren katılımcı bir dene­yim alanı olarak kurgulamıştır. Sergiler çocuklardan gençlere, öğrencilerden yetişkin izleyici­lere kadar geniş bir kitlenin sa­natla ilişki kurmasına olanak sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Kurum, kendi ko­leksiyonundaki eserleri sanat­severlerin beğenisine sunduğu gibi her yıl düzenli olarak ulus­lararası sanatçıların eserlerin­den oluşan sergiler de düzenle­mekte ve bu sergiler yılda yak­laşık 25 bin izleyici tarafından ziyaret edilmektedir.

Çocuklar çağdaş sanatla buluştu

Yazılarımda üzerine basa­rak önemine dikkat çektiğim bir hususu, Borusan Contem­porary’nin çocuk atölyeleri ile desteklediğini görmekten çok mutluyum. 2022-2025 yılları arasında 1650’den fazla çocu­ğumuz çağdaş sanatın sorgula­yıcı ve dönüştürücü dünyasını erken yaşta deneyimleme im­kanına kavuşmuşlardır. Hikaye Evi ve Atölye Pikolo da çocukla­rın sadece sanatla erken yaşta bağ kurmasını sağlamakla kal­mamış, ailelerin kuruma duy­duğu aidiyet ve güveni de güç­lendirmiş; düzenli müze ziyare­ti alışkanlıklarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Kurum, sanat, teknoloji, eko­loji gibi başlıklar etrafında şe­killenen programlar ile yetiş­kin gruplar için de katılımcı ve eleştirel bir tartışma zemi­ni oluşturmaktadır. Bu sayede Borusan Contemporary, yalnız­ca sergi deneyimi sunan bir ku­rum olmanın ötesine geçerek yetişkin izleyiciler için düşün­me, tartışma ve birlikte üretme alanı açan bir platform olarak konumlandırılmaktadır.

IACCCA (International As­sociation of Corporate Collec­tions of Contemporary Art)’nın uluslararası kongresine de ev sahipliği yapan kurum, birçok yabancı üst düzey yönetici ve şirket temsilcilerini bu binada ağırlayarak Modern ve Çağdaş Türkiye’nin tanıtımına da kat­kıda bulunmaktadır.

Ülkemizin önemli bir eğitim gönüllüsü olarak büyük yatı­rımlar ve hizmetlerde bulun­muş rahmetli Asım Kocabı­yık’ın sanatla da yakın ilişkisi olabileceğini bana düşündüren bir deneyimi bizzat yaşadım. 16-17 yıl kadar önceydi, İstan­bul Rotary Kulübü’nden sana­tın toplum üzerindeki etkisini konu alan bir konuşma yapmak üzere davet almıştım. İstanbul Hilton’daki öğle yemekli davet­te konuşmamı bitirmiştim ki, kendisiyle o güne kadar birebir tanışma şerefine nail olamadı­ğım Asım Bey konuşmacı kür­süsüne doğru yöneldi. Ben, her­halde üyelerden biriyle görüşe­cek diye düşünürken elini bana uzattı. Şaşkın bir şekilde beye­fendinin elini sıkarken, “Bize, sanatın bir toplumun gelişme­sindeki en önemli yol gösteri­ci faktör olduğunu bu güne ka­dar hiç bakmadığımız bir açı­dan anlattınız, çok etkilendim, teşekkür ediyorum” dedi. Ha­ni bir konuda çok çalışır ama doğru bir şey yaptığınızdan tam emin olamazsınız ya! Birisi ge­lir öyle bir şey söyler ki, “Evet, ben doğru yoldaymışım” der­siniz. Bana da aynen öyle oldu. Evet dedim, Asım Bey bile böyle düşündüyse demek ki ben doğ­ru yoldayım.

Sanat da holdingi destekliyor

Bugün “Borusan Sanat, Bo­rusan Contemporary, Boru­san İstanbul Filarmoni Or­kestrası markaları Borusan Holding markasının önüne mi geçti” diye düşünmüyor deği­lim. Hakikaten, bakıyorum da Holding’in sanatla ilişkilendi­rilmiş markalarını hemen sa­yarken ana işini unutmuşum. Adı “boru”dan geldiği için bir zamanlar boru imalatı yaptık­larını biliyordum; halen devam ediyorlar mı bilmiyorum. Bo­rusan Otomotiv’i BMW temsil­cisi olduğundan dolayı herkes biliyor. Tabii ki Google’a müra­caat etsem Holding’in bütün fa­aliyetleri karşıma çıkar.

Ancak bir sanatsever olarak bu faaliyetler benim kendileri­ni takip etmeme sebep teşkil et­miyor. Sanata yatırım yapmış ve yapmaya devam ediyor ol­maları Kocabıyık Ailesi’ni be­nim gözümde son derece saygın ve güvenilir bir seviyede tutu­yor; sanat da Borusan markası­nı desteklemeyi sürdürüyor.