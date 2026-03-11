Sanayi 2026’ya iyi başlamadı
Başta küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) olmak üzere parasal sıkılaşma, faiz-kur gibi faktörlerin etkisiyle 2023’ten bu yana durgunluğu aşamayan sanayi sektörü, 2026 yılına da üretim düşüşü ile başladı.
Toplam üretimde düşük paya sahip yüksek teknolojideki canlanmaya karşılık, büyük bölümünü KOBİ’lerin gerçekleştirdiği düşük ve orta teknoloji kategorilerinde kan kaybı arttı. En ağırlıklı sektör olan imalat sanayiindeki sert üretim düşüşü, toplam üretimi de aşağı çekti. İmalatta “diğer ulaşım” alt sektöründeki aylık yüzde 25’i aşan üretim düşüşü, sektördeki kan kaybında etkili oldu.
Hem aylık hem yıllıkta düşüş var
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ocak ayında toplam sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre de yıllık bazda üretim yüzde 1,8 düşüş kaydetti. Böylece sanayi üretiminde hem aylık hem yıllık bazda son 9 ayın en kötü performansı kaydedilmiş oldu.
Ana sanayii sınıflandırmasına göre dayanıklı tüketim; aylık bazda yüzde 6,9, yıllık bazda da yüzde 17,2 ile en sert üretim düşüşü yaşanan grup oldu. Bu ürünlerdeki düşüş toplam sanayi üretimini aylıkta 0,3, yıllıkta 0,9 puan aşağı çekti. Toplamdaki üretim düşüşüne en büyük etki ise ara mallarından geldi. Ara mallarındaki aylık bazda yüzde 4,2’lik düşüş toplam üretime eksi (-) 1,6, yıllık bazda yüzde 3’lük düşüş de eksi 1,2 puan olarak yansıdı. Dayanıksız tüketim mallarında aylık yüzde 0,1’lik düşüş toplam üretime aynı oranda, yıllık yüzde 8,2’lik düşüş ise 2 puan negatif etki yaptı. Aylık bazda yüzde 3,9 düşen sermaye malı üretimi toplam üretimi 0,9 puan aşağı çekerken, bu ürünlerde yıllık yüzde 8,3’lük artış toplam üretim artışına 1,7 puan pozitif katkı sağladı.
Ocakta aylık bazda üretim artışı yaşanan tek kategori yüzde 2,1’le enerji oldu ve bu da toplama 0,2 puan yansıdı. Enerjide yıllık yüzde 5,4’lük üretim artışının toplam üretime pozitif katkısı da 0,6 puan oldu.
İmalattaki sert düşüş
Aylık ve yıllık değişimlerde, ana sektörler içinde üretimde en büyük paya sahip olan imalat sanayii belirleyici oldu. Sektörün üretimi, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre aylık bazda yüzde 3,4 düşüş kaydetti ve bu da toplam sanayi üretimindeki aylık değişime eksi (-) 3 puan olarak yansıdı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre imalat sanayii üretiminde yıllık bazdaki yüzde 2,5’lik düşüş de toplam sanayi üretimine 2,2 puanlık negatif katkı yaptı.
Diğer ana sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığının üretiminde ocakta aylık yüzde 2,1’lik artış toplam üretime 0,1 puan pozitif katkı, yıllık yüzde 2,8’lik düşüş ise 0,1 puan negatif etki yaptı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörünün üretimi de aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 5,6 arttı. Toplamdaki payı düşük olan sektörün toplam sanayi üretiminde aylık değişime pozitif katkısı 0,1 puan, yıllık değişime katkısı 0,5 puanla sınırlı kaldı.
Diğer ulaşımda sert düşüş bilgisayarda rekor artış
İmalat sanayiinin 23 temel alt sektörünün 8’inde üretimi aylık bazda arttı, 15’inde düştü. En sert düşüş yüzde 25,8’le demir, deniz ve hava yolu ile askeri ulaşım araçlarını kapsayan “diğer ulaşım araçları” sektöründe yaşandı. İmalat sanayiindeki aylık üretim düşüşünün yüzde 1,1’lik bölümü tek başına bu sektörden kaynaklandı.
Aylık düşüşte bu alt sektörü yüzde 12,4’le diğer metalik olmayan mineral ürünler, yüzde 7,1’le kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltımı, yüzde 5,8’le fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 5,3’le içecek imalatı ve mobilya izledi.
Ocakta en yüksek oranlı üretim artışı ise yüzde 20 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler alt sektöründe yaşandı. Ancak bu artışın imalat sanayi üretimine katkısı 0,4 puan oldu. Üretim artışında bu sektörü yüzde 16,2 ile tütün ürünleri, yüzde 3,6 ile rafine petrol ürünleri, yüzde 2,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 1,4’le giyim eşyaları izledi.
Kan kaybı, düşük ve orta teknolojide
İmalat sanayiindeki düşüşün ana kaynağını, üretiminin yüzde 90’a yakın bölümü KOBİ’lerce gerçekleştirilen düşük ve orta teknoloji segmentindeki ürünlerde yaşanan kan kaybı oldu.
Yüksek teknolojide ise tersine canlılık dikkati çekti. Üretim; aylık bazda düşük teknolojide yüzde 1,2, orta-düşük teknolojide yüzde 4,2, orta-yüksek teknolojide yüzde 6,6 düşüş kaydetti. Toplam imalat sanayi üretimine aylık değişimi düşük teknoloji 0,6 puan, orta-düşük teknoloji 1,3 puan, orta-yüksek teknoloji 1,8 negatif etki yaptı. Teknoloji grupları içinde sadece yüksek teknolojide üretim aylık bazda arttı. Bu grupta üretim aylık bazda yüzde 5,8 ve yıllık bazda yüzde 22 arttı.
Yüksek teknolojideki üretim artışı imalat sanayiinin aylık üretim değişimine 0,3 puan, yıllık değişime de 1,1 puan pozitif katkı yaptı. Yıllık bazda ise düşük teknolojide yüzde 9,1, orta-düşükte yüzde 2,5 üretim düşüşü, orta-yüksek teknolojide yüzde 3,3 oranında üretim artışı yaşandı. Bu veriler, savunma, elektronik gibi yüksek teknoloji siparişlerinin artmış olabileceğini, ihracata dönük ve özellikle Avrupa bağlantılı orta teknoloji sektörlerinin zayıfladığını, sanayide talep daralması önce düşük ve orta teknoloji üreticilerini vurduğunu gösteriyor.
