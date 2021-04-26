Sanayi bölgelerinde çarkların durmaması için aşıya ihtiyaç var

Aşı programında 60 yaş ve altına inildi. Aşılama yaş sıralamasına göre devam ediyor ancak durumun ciddiyetine rağmen hala aşı kararsızlığı gündemdeyken, Kocaelili sanayici de çalışanları için bir an önce aşı önceliği talep ediyor.

Pandemiye rağmen 2020’yi başarıyla tamamlayan, 2021’e büyük umutlarla başlayan Kocaeli’de, sanayi konteyner sıkıntısı sebebiyle duruşlar yaşasa da, kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalamış durumda. Kocaelili sanayici, her ne kadar pandemi sürecini en az hasarla atlatmaya çalışıp, üretimini sürdürse de, sanayicinin sıkıntılarının devam ettiğini göz ardı etmemek gerekir. Görünen o ki, bilgi, teknoloji ve sermayeye ihtiyaç var. En önemli konu ise, çarkların durmaması adına sanayi bölgelerinde çalışanların biran önce aşı olmaya ihtiyacı var. Sanayici bu konuları her toplantıda gündeme getirerek çözüm arayışına giriyor.

Gerçek şu ki, bu süreci hassasiyetle yöneten ve üretimin devamlılığını sağlarken çalışanlarını kaybetmek istemeyen sanayici, devletten bazı konularda destek bekliyor. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar başlatılmasıyla bir nebze de olsa rahatlayan sanayici, ayrıca kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin de ertelenmesini ve işletmelere düşük faizli yeni kredi destekleri sağlanmasını talep ediyor. Teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin, salgın tamamen bitene kadar devam etmesinin, hem çalışanlara hem de işverene, sonuç olarak da ülke ekonomisine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kocaeli’nin yıllardır süregelen bir kanayan yarası var. Üretimini Kocaeli’de yapan firmaların, vergilerini farklı illerde ödemeleri… Merkezleri başka illerde olup, Kocaeli’de üretim yapan birçok firma var. Bu nedenle Kocaeli Sanayi Odası’nın açıkladığı verilerle Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı veriler arasında ciddi farklar oluştuğu çok açık. 2020’de 90 milyar 447 milyon TL vergi ödeyen Kocaeli, 70 ilin toplamı kadar vergi ödemiş oluyor. Burada üretim yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren 600’ün üzerindeki firmanın karı, Kocaeli merkezli firmaların karının neredeyse iki katı kadar. Burada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de ciddi derecede kaybı oluşuyor. Veriler yanlış olduğunda devlet tarafından verilen teşviklerin ve desteklerin yönlendirilmesinde sorunlar oluşabileceğinden kaygılanan sanayici, firmaların vergilerini, üretim yaptıkları ilde ödemelerini talep ediyor. Bu sayede o şehir gelişir, markalaşır, daha çok üretir ve istihdamını artırır...

Konuşulan diğer bir konu ise, pandemide çarkların dönmesi için canla başla mücadele eden çalışanlarının sağlığını korumak isteyen sanayicilerin, aşı önceliği istemesi. Artan vakaların söz konusu olduğu bu dönemde, sanayiciler üretimde sıkıntı yaşanmaması ve işçi kaybı olmaması için devletin katkılarıyla çalışanlarına aşı yaptırılması gerektiğini beyan ediyor. Üretim kapasitelerinin arttığı, neredeyse maximuma ulaştığı bu dönemde, işçi kaybetmek sanayici için pek de iç açıcı bir durum değil. Devletin, sanayicinin bu taleplerine kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Üreten ve geliştiren insan kaynağını kaybetmemek adına bu sorunlara çözüm getirilirse, üretimin ve ticaretin sekteye uğramadan sağlıklı bir şekilde devam edeceğine inancım sonsuz.