Sanayi gücümüzle ilk 10’dayız ama kişi başı gelirde 20’nci sıradayız

DENİZLİ Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili, Çardak Özdemir Sabancı OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu, Spinteks ve Uspar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uslu, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Emre İnceoğlu ile birlikte İstanbul’da düzenlediği sohbet toplantısında sözü şu saptamayla açtı:

- Denizli, yıllardır Türkiye’nin ilk 10 sanayi şehri arasında yer alıyor. Sanayideki gücümüz ihracata da yansıyor. Ülkemiz ihracat liginde de ilk 10’dayız. Ancak, kişi başına milli gelirde 20’nci sıradayız.

Denizli’de kişi başına milli gelirin 8 bin 500 dolar olduğunu belirtti:

- Kişi başına gelirimizin, sanayi liginde bizden daha geride olan 16’ncı sıradaki bir başka ilimizle aynı düzeyde kalması dikkatimizi çekiyor.

Ardından özgeçmişini özetledi:

- ODTÜ İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Kuruluşu 1932’ye uzanan aile şirketimiz Askon Demir Çelik’te Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevini yürütüyorum.

Sivil toplum örgütlerindeki görevlerinden bazılarını sıraladı:

Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nde (DESİAD) iki dönem başkanlık yaptım.

Güney Ege Sanayicileri ve İşadamları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim.

KalDer İzmir Yönetim Kurulu Üyesiyim.

Denizli Sanayi Odası’nın 4 Ekim’de gerçekleşecek seçimlerinde başkan adaylığı için yola çıktığını vurgulayıp, hedefini paylaştı:

- Denizli’nin Türkiye sanayi liginde ilk 5’e girmesini hedefliyoruz.

Denizli Sanayi Odası yönetimine mevcut Başkan Müjdat Keçeci’nin davetiyle girdiğini bildirdi:

- Müjdat başkanımızdan çok şey öğrendik. Bu dönemde genç kuşaklar olarak yola çıktık. Denizli’yi tasarım üssüne dönüştürmek istiyoruz. Denizli’nin yaratıcı şehirler arasında yerini alması için çalışacağız.

“Yaratıcı şehir” konusunun altını çizmek için Ahmet Uslu’yu örnek gösterdi:

- Ahmet Bey, Denizli OSB Başkanı Abdulkadir Uslu’nun yeğenidir. Aile işi tekstili geliştirdi. Şimdi teknik tekstilde başarılı şekilde yol alıyor.

Uspar Tekstil ve Spinteks Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uslu, karbon fiber kumaş ürettiklerini bildirdi:

- Biz bu işe Aksa Akrilik’in karbon fiber üretimine girmesinin ardından yöneldik. Medikalden denizcilik ve havacılık sektörüne kadar uzanan karbon fiber bazlı kumaş üretimi yapıyoruz.

2010 yılında teknik tekstile yöneldiklerini kaydetti:

- Denizli Ticaret Odası, Avrupa Birliği (AB) destekli bir dönüşüm projesi gündeme getirmişti. Bizim gibi 10 kadar şirket o projenin de etkisiyle dönüşüme yöneldi.

Ahmet Uslu’nun karbon fiber bazlı kumaşta ulaştığı katma değeri merak ettik, hesapladı:

- Bizim kumaşların kilo başına fiyatı ortalaması 100 Euro dolayında.

Binaların güçlendirilmesine dönük ürün de ürettiklerini vurguladı:

- Tarihi binaların restorasyonu sırasında bizim ürün, güçlendirme amaçlı kullanılıyor.

Okan Konyalıoğlu’na mevcut başkan Müjdat Keçeci’nin kararını sorduk, şöyle yanıtladı:

- Müjdat başkanımız 4 dönemdir, yani 16-17 yıldır görevde. Denizli’ye çok büyük katkıları oldu. Yeniden adaylık konusunda bir açıklaması olmadı.

Okan Konyalıoğlu, Ahmet Uslu ve Cihan Emre İnceoğlu ile sohbet sırasında Denizli Sanayi Odası’nda diğer Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu’nun da aday olduğunu öğrendik.

Denizli Sanayi Odası’nda başkanlık için iki Başkan Yardımcısı başkanlık için yarışacak…

Odanın üyesi 1550 sanayiciyi kucaklayabilen, projeleriyle öne çıkıp, seçmenlerini ikna edebilen kazanacak…

Gençlerin yolunu açmak gerekiyor

OKAN Konyalıoğlu, Ahmet Uslu ve Cihan Emre İnceoğlu ile sohbet sonrası Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci’yle konuştum, şu mesajı verdi:

- 17 senedir Başkanlık yapıyorum. Doğru işler yaptığımı da düşünüyorum. Bu arada gençleri de düşünmenin, onların yolunu açmanın doğru olacağını dikkate aldım.

İki genci (Okan Konyalıoğlu, Selim Kasapoğlu) başkan yardımcısı seçip, yetişmelerini sağladığını belirtti:

- Şimdi ikisi birden seçimde yarışmak üzere yola koyuldu. Nasip hangisine ise hayırlısı olsun.

Dijital pazar yeri kurulacak, girişimciye özgür ortam yaratılacak

DENİZLİ Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, yeni dönem başkan adayı Okan Konyalıoğlu, gündeme getirecekleri projelerden bazılarını şöyle özetledi:

Denizli Tasarım Üssü Olacak: Denizli Fashion Week, 5 yıldır aralıksız yapılıyor. “Tasarım Festivali” ni sanayinin tüm branşları için gündeme getireceğiz. Denizli’yi “Tasarım Vadisi” yapacağız.

Denizli Fashion Week, 5 yıldır aralıksız yapılıyor. ni sanayinin tüm branşları için gündeme getireceğiz. Denizli’yi yapacağız. Dijital Pazar Yeri Kuracağız: Denizlili sanayici e-ticareti çok sevdi. Bu konuda gayet iyi ilerliyor. “Dijital Pazar Yeri” kurup şehrimizin e-ticaretinin daha da artmasının yolunu açacağız.

Denizlili sanayici e-ticareti çok sevdi. Bu konuda gayet iyi ilerliyor. kurup şehrimizin e-ticaretinin daha da artmasının yolunu açacağız. BTM’yi Örnek Alıp Girişimcilerin Önünü Açacağız: İstanbul Ticaret Odası’nın hayata geçirdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) gibi bir merkez kurup girişimcilerin önünü açacağız. Girişimcilerimizin fikirlerini özgürce hayata geçirebilecekleri ortam yaratacağız.

Çalışan mutsuzsa ‘biz aileyiz’ söylemi romantik kalıyor

OKAN Konyalıoğlu, bir soru üzerine Denizli’deki istihdamın SGK kayıtlarına göre 110 bin dolayında olduğunu belirtip, işçilerin milli gelirdeki payının düşmesi üzerinde durdu:

- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ücretlilerin milli gelirdeki payı 2019 yılında yüzde 31.4’tü. Bu oran 2021’de yüzde 27’ye geriledi.

Ardından şu mesajı verdi:

- Çalışanlar mutsuz ise “biz bir aileyiz” söylemleri romantik kalıyor.