Sanayi için çip, enerji kadar önemli…

Sadece ocak ayında dünyada 40 milyar dolarlık bir çip satışı gerçekleştirildi. İSO’nun ‘Tedarik Zincirinde Çip’ konulu konferansı Türkiye’nin ithalat bağımlılığına dikkati çekti, yerli çip üretiminin milli sanayi için hayati önemde olduğunu ortaya koydu.

Otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sanayi sektöründe yaşanan ithal çip sıkıntısı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) video konferans nitelikli bir panelinde ele alındı. “Tedarik Zincirinde Çip” konulu panelde İSO Başkanı Erdal Bahçıvan çip üretiminin dünya gündeminde olduğunu, yerli çip üretiminin zorunluluğunu vurguladı.

Hafızamı yokladım: 2014 yılında ASELSAN çip fabrikasının temelinin atıldığı, 2015’te ERMAKSAN’ın Bursa’da seri çip üretimine geçeceği gibi haberlerini hatırladım. Türkiye’de hala çip üretilmemesine doğrusu çok şaşırdım... Yılda ne kadar çip ithal edildiğini araştırdım. Ancak gerçekçi bir bilgi ve veri bilgi bulamadım.

İSO Başkanı Bahçıvan’ı arayıp çip konusunun önemini sordum. Bahçıvan bana “Çip sanayici için enerji kadar önemlidir. Yüksek katma değerli iş yapılacaksa her alanda çip’e ihtiyaç vardır. Hiç değilse belli bir kısmının yerli ve milli üretimini gerçekleştirmeliyiz. Otomotiv, milli savunma, uzay teknolojisi, beyaz eşya, elektronik ve makine gibi sanayilerinin hepsinin üretiminde çip temel. Hiç vakit kaybetmeden bu alanda yatırımlar yapılmalı, devlet de bu yatırımları desteklemeli” değerlendirmesini yaptı.

ABD ve Çin’in çip savaşı dünyada olduğu kadar bizim için de önemli. Sadece ocak ayında dünyada 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olması, ne denli büyük sınai meta olduğunu gösteriyor. Ana oyuncular ABD ve Çin dışında, Tayvan da önemli aktör. Evet “vakit kaybetmeden ithal ettiğimiz çiplerin bir kısmını üretmek için yatırım yapmalıyız’’ diyoruz. Ama bunun için öncelikle üretime dönük bir eko-sistem yaratılması gerekiyor. Yoksa yerli otomobil konusunda olduğu gibi adı “yerli” ama kendisi “yabancı” bir üretim kaçınılmaz olur.

GÜNÜN NOTU:

44. İktisatçılar Haftası’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “yeni nesil yerel yönetimler” ve “cesur demokrasi” kavramlarıyla damgasını vurdu. İktisatlılar camiasını ve İFMC yönetimini bu etkinlikleri için kutluyorum...