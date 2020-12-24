Sanayi Kampüsü Projesi, temelden meyvelerini vermeye başladı

Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, yalın üretim ve dijitalleşme odağında işletmelerin rekabet gücünü artırmak, kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve inovasyon odaklı üretim modellerini teşvik etmek amacıyla hazırladığı Sanayi Kampüsü Projesi’nin temelleri atılıyor. Projenin destekleyenleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) da var.

Adana Metal Sanayi Sitesi’ndeki 12 dönümlük arsada inşa edilen projenin önemli bölümlerinden birini de Adana Mesleki Eğitim Merkezi oluşturuyor. Bu eğitim merkezi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) işbirliği içinde hareket edilecek. Adana Mesleki Eğitim Merkezi’nde tekstil, hazır giyim, plastik, ahşap işleri, metal işleri, elektrik-elektronik tesisat, inşaat laboratuvar atölyeleri kurulacak. 30 farklı alanda mesleki eğitim müfredatı oluşturulacak proje kapsamında 100’e yakın eğitmene amaca uygun eğitici eğitimleri verilecek. Çalışan, iş arayan ve kendini geliştirmek isteyen kişiler eğitim görecek, mesleki ilgi ve beceri testleri ve yönlendirme yapılacak. Merkezde eğitim alanların işletmelerde istihdam edilmesine yönelik destekler de sağlanacak.

Sanayi Kampüsü Projesi henüz fiziksel olarak tamamlanmamış olsa da ADASO, bünyesinde kurduğu ekiple, gelecekte burada vereceği hizmetleri şimdiden sunmaya başladı. Kampüste, sanayiciler arasında ‘Model Fabrika’ adıyla anılan, KOBİ Yetkinlik, Dijital Dönüşüm ve Tasarım Merkezi adında bir bölüm de bulunacak. Bu merkezde yürütülecek faaliyetler kapsamında 8 ay önce

Yalın Dönüşüm Eğitim Programı’nın ilki 12 firmanın katılımıyla başlatıldı. ADASO Yalın Ekibi ve Grupas Gelişim Firması tarafından hazırlanan program çerçevesinde katılımcı firmalar kendi tesislerinde yalın kültürü aşılama, yalın felsefe ve yalın araçları ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması konularında eğitim aldı. Programda yer alan firmaların kendi yalın proje ekipleri, öğrendikleri yalın uygulamaları firmalarına entegre etti. Sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk tespitlere göre, iyileştirme çalışmaları sonunda 12 firmanın elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 17 milyon lira oldu. Bu iyileştirmenin yaklaşık 7,5 milyon lirası devam eden çalışmalardan dolayı potansiyel kazanç olarak hesaplandı. Yalın Dönüşüm Eğitim Programı’nı uygulayan Yepar Makine ve Meka Havacılık ve Savunma, Polyar Çelik Yapı, Emre Makina, Bomak Makina, İnterglass Oto Cam Sanayi, Çukurova Silo, KSG Makine, Boypanel, Bossa, Mazlum Çelik Boru, Kıvanç Tekstil gibi firmalardan yapılan geri dönüşlerde, üretimde ciddi oranda tasarruf ve verimlilik artışıyla birlikte, sevkiyatta da hız elde edildiği bildirildi.

Görülüyor ki, Sanayi Kampüsü Projesi henüz yolun başında olmasına karşın meyvelerini vermeye başladı. Üretim maliyetlerinde iyileştirmeler sağlayan bu tarz projelere daha çok şirketin katılması, rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlayacak. Sanayi Kampüsü Projesi’nin bir an önce tamamlanması ve daha geniş katılımlarla benzer çalışmalar gerçekleştirmesi hem Adanalı sanayici hem de ülke ekonomisi için kazanç olacak.