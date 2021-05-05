Sanayi odalarına örnek olacak “Su Raporu”

Denizli Sanayi Odası’nın “Gündem: Su” raporu Türkiye’deki sanayi odalarına örnek olacak bir model yarattı. DSO Başkanı Müjdat Keçeci “Su konusunu bir fantezi olarak değil hayati bir tehdit oluşturduğu için gündemimize aldık ve projelendirdik‘’ diyor.

Denizli Sanayi Odası (DSO) “Gündem: Su” raporu ve “Su Biterse Herkes Susar” sloganıyla, su sorununun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Son yüz yılda dünya nüfusu 360 kat artarken, su kullanımının 636 kat artması, bu tehdidi perçinleyen bir neden. DSO raporu “Temiz suya ulaşma konusunda önemli risk var” diyor. Türkiye’de suyun sadece % 11’i içme suyu olarak kullanılıyor, % 89’u ise tarım ve sanayi amaçlı. Bu riski daha da arttıran bir gerçek. DSO Başkanı Müjdat Keçeci “Su konusunu bir fantezi olarak değil hayati bir tehdit oluşturduğu için gündemimize aldık ve projelendirdik” diyor. Fiziki coğrafyacı Prof. Dr. Abdullah Soykan ise ‘‘Akdeniz ikliminden yarı kurak tropik iklime geçiş yaptı. Gidişat doğa kaynaklı bir afete dönüşme riski taşıyor” ifadesini kullanıyor.

Denizli Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile temiz üretim projesi çalışmasını 2018’de başlatmış. GEKA’ya 6 tekstil firması 2.2 milyon lira destek vermiş. 5 milyon TL yatırım yapılmış.

“Büyük Menderes’te Temiz Üretim Zamanı” projesiyle başlayan bu alandaki çalışmalarının sonuncusu bu Mart ayında gerçekleştirildi. Denizli Sanayi Odası bu süreçte WWF, GEKA gibi kuruluşlardan destekler alıp işbirliği yaptı, bu ortaklık önemli bir sinerji yarattı.

WWF “Su krizinin Türkiye’nin birçok bölgesinde kapıda olduğunu’’ açıklıyor. WWF Türkiye Başkanı Uğur Bayar, sorunu dile getirirken şöyle diyor:



-Su kaynaklarının yönetiminde doğayı göz ardı eden yaklaşımlar karşısında susuzluk riskini ciddi ve sistemli olarak ele almak zorundayız.

DSO’nun “su’’ özel gündemiyle kurumsal işbirliği ağı yaratarak, sürekli eylem içinde olması önemli bir duyarlılık içeriyor. Su sorununun diğer sanayi odalarınca da ele alınıp, kurumsal projeler geliştirmesi gerektiğine inanıyorum.

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