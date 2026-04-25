Sanayi politikası modasının geri dönüşü  

Geçen yazıda Ukrayna ve İran savaşları yüzünden birçok ülkede dışa bağımlılığı azalt­ma ihtiyacının gündeme geldi­ğini yazmıştım. Dışa bağımlılığı azaltma çabası sanayi politika­sı kavramının da popülaritesini arttırdı.

On yıllardır ekonomik politi­ka basit bir formüle dayanıyordu: Hükümetler makroekonomik is­tikrarı gözetir, piyasaya müdaha­le etmez ama piyasaların düzgün işlemesi için düzenleyici çerçe­veyi sağlar ve hukukun üstünlüğü ilkesini gözetirdi. Özelleştirme, serbestleştirme ve deregülasyon terimleriyle özetlenen neolibe­ral söylemde sanayi politikasına yer yoktu.

Serbestleşmenin yerini tari­fe savaşlarına, deregülasyonun yerini güvenlik odaklı regülas­yonlara, özelleştirmenin yerini yönlendirici kamu yatırımlarına bıraktığı günümüzde ise artık hü­kümetler hakem rolünden çıkıp sanayi politikası araçlarına dört elle sarılır hale geldiler.

Öyle ki Dünya Bankası Mart ayında yayımladığı “Industrial Policy for Development: Appro­aches in the 21st Century” başlık­lı raporuyla gelişmekte olan ül­keler için sanayi politikası uygu­lama rehberi hazırladı. Şimdiye kadar ilkesel olarak sektör gözet­meyen projelere kredi sağlayan, hatta 20. yüzyılda ülkelerin mev­cut sanayi politikası uygulamala­rını geri çevirmek amacıyla kredi veren Dünya Bankası ne oldu da politika değiştirdi? Üstelik rapo­run içinde kurum görevlilerinin bu politikalara pek de ikna olma­dığı not edilmiş iken.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Dünya Bankası’nın aynı anda hem sanayi politikası­na karşı şartlar koşup hem de sa­nayi politikası rehberi yayımla­ması kurumsal bir tutarsızlıktan öte siyasi bir çıkmaza işaret edi­yor. Çünkü eski neoliberal düzen artık geçerli değil. İşlemez hale gelmiş bu düzenin kurucu ve yü­rütücü aktörlerinin pusulaları artık şaştı. Eski düzene aynen ge­ri dönüş mümkün değil. Çözüm, yüzyıllardır denenmiş ve vaz­geçilmiş politikalar da değil. Bu siyasi çıkmaz nedeniyle Dünya Bankası aslında desteklemedi­ği ama desteklermiş gibi yaptığı bir politika konusunda bir rehber hazırlamak durumunda kalıyor.

Sanayi politikası nedir? Ne işe yarar?

Sanayi politikasının kapsamı­nın ne olduğu konusunda lite­ratürde tam bir mutabakat yok. Dünya Bankası raporunda sanayi politikası çok geniş bir biçimde tanımlanmış: Stratejik olarak gö­rülen faaliyetleri artırmak üze­re hükümetlerin uyguladığı po­litikalar. Her ne kadar adı sanayi politikası olsa da sadece sanayi sektörleri değil stratejik olarak görülen tüm sektörler bu kapsa­ma giriyor. Aslında neyin strate­jik olduğunun da bir tanımı yok. Kastedilen, diğer ekonomik faali­yetlere göre daha üstün tutulma­sı. Herhangi bir ülkede, herhangi bir hükümet, herhangi bir faali­yeti stratejik olarak kabul edebi­lir. Bu nadir toprak elementleri de olabilir, yapay zekâ da, gıda da ve hatta film endüstrisi de…

Bugün nadir toprak elementi veya yapay zekâ teknolojilerin­de kapasite geliştirme deyince sanayi politikası ile yeni bir ara­cın ve taze bir fikrin öne sürül­düğü izlenimi uyanıyor. Ama bir zamanlar ithalatta dışa bağım­lılığı azaltmak için kullanılan it­hal ikamesinde de çok benzer bir yaklaşım vardı. Hatta daha da ge­riye, sanayi politikasının fikir ba­bası kabul edilen Alexander Ha­milton’un bebek endüstri tezine kadar geri gitmek de mümkün. Naftalinli bir izlenim bırakma­mak için eski kavramlardan ka­çınılsa da elimizde özü itibariyle çok eski bir politika var.

Sanayi politikası derken neyin stratejik olduğunun net tanım­lanmadığı, nasıl geliştirileceği konusunda veriye ve kanıta daya­lı spesifik önerilerin olmadığı bir alandan konuşuyoruz. Hal böyle olunca konu bilimin değil politi­kanın alanına giriyor. Zaten ra­por, hangi sektörün seçileceğine dair "bilimsel bir hedeflemenin mümkün olmadığını" açıkça iti­raf ediyor. Bunun yerine sezgisel davranmanın ve el yordamıyla ilerlemenin önerildiğini okuyun­ca “nereden… nereye” demekten kendimi alamadım. Rapora göre sanayi politikalarının GSYH üze­rindeki etkisi yüzde 0,59 ile yüz­de 2,06 arasında bir seviyede ka­lıyor. Başarı garantili olmaktan o kadar uzak ki raporda her başarılı bir sanayi politikası uygulama­sının karşısında bir de başarısız uygulama örneği bulmak müm­kün diye belirtiliyor.

Sanayi politikasının bu müte­vazı getirisi karşılığında öden­mesi gereken bedel bazen olduk­ça yüksek olabiliyor. Bütçeye bi­nen yükün büyüklüğü, ithalat tarifeleri ve yerli içerik gerekli­liklerinin yol açtığı fiyat artışla­rı, korumacı önlemlerin verimsiz işletmeleri piyasada tutmasın­dan kaynaklanan verimlilik ka­yıpları ekonomiler üzerinde ağır bir maliyet demek.

Fakat bazen bunlara, güçlü çıkar gruplarının hükümet politikaları üzerinde­ki etkisinin yolsuzluklara neden olması, baskı grupları nedeniy­le koruma ve sübvansiyon prog­ramlarını sonlandırmanın zor ol­ması gibi siyasi maliyetler de ek­lenir. Bu maliyetlerin azaltmanın bilinen yegane yolu ise sanayi po­litikalarını geliştirme ve uygula­ma konusunda sahip olunan ku­rumsal kapasite. Fakat yine gü­nümüzde bu kurumsal kapasite hemen her yerde ya geriliyor ya da tehdit altında. Aslında kurum­sal kapasitede ortaya çıkan bu zafiyet hem sanayi politikasının geri dönüşüne zemin hazırlıyor hem de kurumsal kapasite zayıf­ladıkça sanayi politikası daha da tehlikeli hale geliyor.

Geçen haftaki yazıda bahset­tiğim Türkiye’nin “yerli ve milli” söylemi de aslında bir sanayi po­litikası yaklaşımı. Türkiye’de de sanayi politikası talepleri gide­rek daha yüksek sesle dillendiri­lir hale gelecek. O zaman konuya tekrar döneriz.

Şimdilik yazıyı Keynes'in en­telektüel tutarlılığı önemseme­den pratik çözümler peşindeki iş insanları ve siyasetçiler için söy­lediği meşhur sözü hatırlayarak bitirelim: Her türlü entelektüel etkiden azade olduğunu düşü­nen bu pratik insanlar, farkında olmasalar da, çoktan unutulmuş iktisatçıların hayaletlerinin kö­lesidir aslında...