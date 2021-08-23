Sanayi salgını sırtladı, hizmet sektörünü aşılama belirler

Sanayi sektörü bu yıl ilk yarıda hem kâr hem de satışta yüksek bir performans gösterdi. Haziran’da sanayi üretimi yıllık %23,9 arttı. Borsa bilançolarına bakıyoruz; s anayide satışlar %77,9, kârlar %455 arttı. Bunda baz etkisinin de önemi büyük.

Satışlara detaylı bakalım; 2017 ilk 6 ayda 134 milyar TL, 2018’de 170 milyar TL, 2019’da 212 milyar TL, 2020’de 190 milyar TL, 2021’de ise 338 milyar TL oldu. Bunun anlamı; baz etkisinin de dışında bir büyüme yaşandığı gerçeğidir. Son 5 yıldaki en yüksek satış rakamı…

Hizmet sektöründe aşılama önemli

BIST Hizmet sektöründe satışlar %31 oranında arttı. Şirketler bu dönemde diğer faaliyetlerine yönelerek karlılıklarınıartırmaya çalıştı. Hizmette bir toparlanma var fakat bunun yükselişe dönmesi aşılama ile belli olacak.

Hizmette alınması gereken acil tedbirler var;

1-Aşılamayı hızlandırmak,

2-Sektörlerde bu yıl yaşanan doğal afetlerden kaynaklı hasar tespitleri yapmak ve bunu giderecek önlemler almak,

3-Hizmet sektörüne yönelik teşviklerle sektörü güçlendirmek.

4-Kredi desteği borç çeviriyor, hibe programı uygulamak.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Hizmet sektöründe Türkiye’ye kulvar atlatacak hangi alanlar var? Teknoloji ve katma değeri yüksek alanlarda yoğunlaşmak şart. Öncelikle işbirliği ve işbölümü ile ölçek ekonomisini öncelemek. Tarım, gıda sektöründe inovasyon imkânlarına odaklanmak…

Hizmet sektöründe son 10 yılda geldiğimiz aşama için ne söyleyebiliriz?

Nicelik olarak artış yaşanıyor ancak nitelikte aynı iyileşmeyi yaşayamadık. Birbirine benzer iş modelleri, yıkıcı rekabete yol açıyor. Hizmet sektöründe ürün ve hizmet çeşitlendirmek, gençleri bu alanda istihdam edecek projeler üretmek ve belediyeleri sürece aktif olarak katmak gerekiyor.

not

BİZDEN İNSAN DEĞİL BİLEN İNSAN TEŞVİK EDİLMELİ

Katma değerli iş yapmanın yolu nitelikli projelerden geçiyor. Gerçekçi, hayata dönük projeler üretebilmek önemli. Kısıtlı kaynakları neyin hizmetine sunduğumuz son derece hayatidir. Neyi beslerseniz onu büyütürsünüz.

Politik yakınlık üzerinden teşvik veya hibe dağıtırsanız, sadece yandaşa para aktarmış olursunuz. Oysa harika projeler, az kaynakla havalanacak şirketler, yandaş olmadığından dolayı; gelişemiyor, yükselemiyor, yaşamıyor.

Bilen insan yerine bizden insan ile varılacak bir başarı yoktur. Kaynaklar heba edilir ve kabiliyetler ziyan edilir. Bilen insanları teşvik edersek ülkenin kabiliyetlerini yüceltirken memleket kazanır.