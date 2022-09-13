Sanayi üretimi neden yavaşladı?

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 2,4 yükseldi. Bu, son 25 ayın en yavaş artışı.

Üretimi en çok artan ilk beş sektör, bilgisayar-elektronik, ilaç, deri, giyim ve otomotiv olurken, en fazla azalanlar ana metal, içecek, maden, tekstil ve kayıtlı medyanın basım ve çoğaltılması oldu.

20 sektörün üretimi geçen yıla göre artarken, 9’unun üretiminde gerileme oldu. Ancak esas ilgi çekici olan, üretimin geçen aya göre azalması. Temmuz üretimi Haziran ayına göre yüzde 6,2 daraldı. Sektörlerin sadece 4’ünde geçen aya göre artış varken, 25’in üretim düştü.

Bugün açıklanan Temmuz verisinin, son 25 ayın en düşük hızına inmesi bir sürpriz değil. Zira sanayi üretiminin öncü göstergesi olan PMI, 6 aydır daralma bölgesi olan 50’nin altında değerler alıyor. İhracat miktar bazında yavaşlıyor ve elektrik tüketiminde de durgunlaşma var. Reel sektör güven endeksi de bir süredir sanayi üretiminde yavaşlama olacağına işaret ediyordu.

Önümüzdeki aylarda sanayi üretimi yavaşlamaya devam edecek. Bunu destekleyen çok sayıda gösterge var. Bir yanda hedef pazarlarımızın büyümesindeki yavaşlama, bir yanda da iç talepteki yavaşlama işaretleri bunu gösteriyor. Ancak endekste ani ve büyük bir düşüş beklemek için neden yok.