Sanayi üretiminde 2 ay üst üste düşüş

Toplam sanayi üretimi aylık bazda temmuzdan sonra ağustosta da daralırken, sanayi kolları ve özellikle imalat sanayii alt sektörlerinin performansındaki ayrışma devam etti.

Çoğu alt sektörde üretim daralırken, mobilya, motorlu taşıtlar ve tekstil üretim düşüşünde öne çıkan alt sektörler oldu, “diğer ulaşım araçları” ise yüksek üretim performansını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretiminde ağustos ayı gerçekleşmelerini açıkladı.

Aylık bazda toplam sanayi üretimi, temmuzdaki yüzde 0,3’lük düşüşün ardından ağustosta da yüzde 0,8 daraldı, böylece üst üste iki aydır daralmış oldu. Deprem ayı şubatta aylık bazda yüzde 6 daralan toplam sanayi üretimi, martta yüzde 5,9 artışla toparlanmış, ancak nisanda yüzde 1 düşüş, mayısta yüzde 1,4 ve haziranda yüzde 1,2 artış göstermişti.

İmalatta aylık daralma yüzde 1,3

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre toplam sanayi üretiminde ağustostaki aylık daralma, esas olarak, sanayinin ana omurgası konumundaki imalat sanayiinde yaşanan yüzde 1,3’lük düşüşten kaynaklandı.

Buna karşılık elektrik, gaz ve sudaki yüzde 2,4 ve madencilik ve taş ocakçılığındaki yüzde 0,2’lik artışlar ise toplamdaki değişime pozitif katkı verdi. İmalattaki düşüş toplam sanayideki aylık oranı 1,1 puan aşağı çekerken, madencilikteki artış toplamdaki orana 0,3 puan yukarı yönlü etki yaptı.

Takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişimlere göre ise toplam sanayi üretimi ağustosta yüzde 3,1 artış gösterdi. Yıllık bazda artış madencilikte yüzde 5,1 ve elektrik, gaz ve suda yüzde 4,9’la daha yüksek olurken, imalat sanayiinde yüzde 1,8’de kaldı.

Mobilya ve motorlu taşıtlarda fren

Ağustos ayında imalat sanayiinin 22 temel alt sektöründen 18’inin üretiminde önceki aya göre daralma yaşandı. Aylık bazda en sert üretim daralması yüzde 9,6 ile mobilyada gerçekleşti. Bunu yüzde 8,4’lük daralma ile motorlu kara taşıtları, yüzde 4’lük düşüşle tekstil, yüzde 3,6 düşüşle ağaç ürünleri, yüzde 3,3’le elektrikli teçhizat izledi.

Buna karşılık diğer ulaşım araçları aylık yüzde 22,7 artışla performansını sürdürdü. Kimya yüzde 3,7, rafine petrol ürünleri yüzde 3,5, kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltımı yüzde 0,7 ile aylık bazda üretimini artıran diğer temel alt sektörler. Yıllık bazda ise kayıtlı medya yüzde 18,5’le üretimi en fazla gerileyen alt sektör oldu.

Yıllık üretim düşüşünde bunu yüzde 11,7 ile giyim 8,5’le tekstil ve yüzde 8,1’le kimya izliyor. Diğer ulaşım araçları yüzde 64,7 ile yıllık bazda üretim artışının en yüksek olduğu sektör olurken, sırasıyla bilgisayar ve optik cihazlar yüzde 22,3, fabrikasyon metal ürünleri yüzde 13, tütün ürünleri yüzde 12,9, temel eczacılık yüzde 8,2 ile bir yıl öncesine göre üretimi en çok artan temel alt sektörler arasında yer alıyor.