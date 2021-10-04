Sanayi üretiminde büyüme yavaşlıyor, gözler enflasyonda

Son aylarda dünya sanayi üretimindeki canlanma hız kesmeye başlarken, Türkiye’de temmuz ve ağustos oldukça iyi geçmişti. Bu pozitif ayrışmanın eylülde devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Eylül ayı öncü (flaş) PMI verileri dünyanın dört büyük ekonomisi için aşağı yönlü seyrin devam ettiğine işaret ediyordu. Nitekim cuma sabahı açıklanan eylül değerleri de genel olarak bunu teyit etti. Türkiye için açıklanan eylül değeri 52,5’e gerilemesine rağmen büyüme devam ediyor.

Aylık bazda ayrışmalara odaklanmak yanlış yorumlara neden olabilir. Genel görünüm Avrupa’da ve dünyanın kalanında daha sakinleşmiş, hafif pozitif bir seyre işaret ediyor. Ancak birkaç ay içinde gelişmiş ülkelerde PMI değerlerinin 50’ ye yaklaştığını ve hatta zaman zaman bunun altına indiğini görebiliriz. Türkiye’nin de önümüzdeki aylarda buna paralel bir seyir izlemesi muhtemel.

Bu hafta ekonominin gündemini eylül enflasyonu belirleyecek. Son aylarda giderek hızlanan fiyat artışları nedeniyle hem TÜFE, hem ÜFE’de artış sürerken; ikisi arasındaki makas da açılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın pek çoğuna göre erken ve dayanaksız faiz indirimi önümüzdeki aylarda yeni riskler doğurabilir.

30 Eylülde gelen yüzde 15’lik doğalgaz zammı ve son faiz indiriminden sonra yüzde 8 civarında yükselen döviz kuru, hemen olmasa da önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde yukarı yönlü etkiler doğuracak.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00

Eylül ayı enflasyonu

Perşembe 10:00

TCMB yatırımcı sunumu

YURT DIŞI

Cuma 15:30

ABD Eylül tarım dışı istihdam

Cuma 15:30

ABD Eylül ayı işsizlik

Bu hafta yurt dışı verileri açısından sakin geçecek. En kritik gösterge cuma günü öğleden sonra açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri olacak.