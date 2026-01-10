Sanayi üretimini imalat sırtladı

Toplam sanayi üretimi ve ana omurgası olan imalat sanayiinde, geçen yıl istikrarsız küresel ve iç koşulların da etkisiyle sık sık eksiye dönen, belirgin dalgalı ve yönsüz seyir kasımda yerini canlanmaya bıraktı. Toplam sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre kasımdaki canlanma, ana sektörler içinde üretimde en büyük paya sahip olan imalat sanayii sektöründen kaynaklandı. Sektörün üretimi, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre aylık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti. İmalattaki bu artış, toplam sanayi üretimindeki aylık değişime 2,7 yüzde puan olarak yansıdı. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre imalat sanayii üretimi yıllık bazda da yüzde 2,7 arttı ve toplam üretimdeki artışın yüzde 2,4’lük bölümünü tek başına sağladı.

Diğer ana sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığının üretimi ise kasımda aylık yüzde 4,8 düştü, endeksteki düşük ağırlığı nedeniyle bunun toplam üretimdeki değişime negatif etkisi sadece 0,2 puan oldu. Sektörde yıllık bazda kaydedilen yüzde 0,2’lik artışın toplamdaki katkısı ise 0,03 puanda kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründeki aylık yüzde 0,5 düşüş genel endekste eksi 0,03; yıllık bazda yüzde 2’lik düşüş de 0,1 puan negatif etki yaptı.

İmalat alt sektörlerinin çoğunda artış

İmalat sanayiinin 23 temel alt sektörünün 19’unda üretim önceki aya göre arttı. En yüksek aylık artış yüzde 23,4 ile deniz, hava ve demir yolu taşıtlarını kapsayan “diğer ulaşım”da gerçekleşti. Bunu yüzde 15,7 ile bilgisayar, yüzde 7,7 ile içecek, yüzde 7,5 ile deri, yüzde 4,9 ile kayıtlı medya izledi.

Tütün yüzde 5,2, petrol ürünleri yüzde 3,1, giyim yüzde 2,4 ve temel eczacılık yüzde 1,2 ile üretimi aylık bazda gerileyen dört temel alt sektörü oluştururken, diğerlerinde yüzde 0,4 ile yüzde 4,8 arasında değişen oranlarda aylık üretim artışı kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek üretim artışı yüzde 50,1 ile bilgisayarda gerçekleşti. Bunu yüzde 15,3 ile petrol ürünleri, yüzde 13,8 ile diğer metalik olmayan mineraller, yüzde 12,8 ile ağaç ürünleri ve yüzde 12,7 ile elektrikli teçhizat ve temel eczacılık izliyor.

Bir yıl önceye göre üretimi en sert düşen alt sektör ise yüzde 25,3 ile giyim eşyası oldu. Yıllık bazda üretimi düşen diğer alt sektörler yüzde 7,7 ile tekstil, yüzde 5,2 ile makine ve ekipman, yüzde 4,9 ile deri, yüzde 4,1 ile petrol ürünleri ve yüzde 3,7 ile gıda oldu.

Yüksek teknolojide canlanma

İmalat sanayiinde yüksek teknolojili ürünler grubunda aylık yüzde 10,5 ile dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu artış, imalat sanayii üretimine aylık bazda 0,6 puan pozitif etki yaptı. Yüksek teknolojide yıllık bazda artış yüzde 30,9’a ulaştı ve toplamdaki artışın yüzde 1,7’lik bölümü buradan geldi.

Üretim aylık bazda düşük teknolojide yüzde 0,3, orta düşük teknolojide yüzde 2,8, orta yüksek teknolojide ise yüzde 4,8 arttı. Yıllık bazda ise orta yüksek teknolojide yüzde 8,6 artış kaydedildi.