Sanayi yatırıma hazır, kredi ve arsa sorunu fırsat kaçmadan çözülür mü?          

Türkiye’nin aylık ihracatı 20 milyar doların üzerine oturmuş durumda. Ocak ve Şubat aylarında 20 milyar doların altında kalsa da Mart’ta 22,7 ve Nisan’da 23,4 milyar dolarlık aylık ihracatlar yüz güldürdü. Bu tempo, 2022 için belirlenen 250 milyar dolarlık hedefin büyük ihtimalle aşılacağını gösteriyor. ABD’nin 2019’dan itibaren Çin’e alternatif olarak Türkiye’ye yönelmesi, Çin’den Avrupa’ya olan tedarikin önemli bir kısmının da Türkiye’ye kayması İhracatçı sanayicilerimizin birçoğunun fabrikasında kapasite sınırlarını zorluyor. Ya aynı fabrikada kapasite artıracaklar ya da yeni bir fabrika yatırımı yapacaklar. Gerekli olan ise ‘fırsat kaçmadan’ ucuz ve uzun vadeli finansman ile uygun sanayi arsalarının devreye girmesi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa ve ülkemiz için çok önemli olan otomotiv ve ev tekstili ihracatımızı konuşurken benzer bir tablo ortaya çıktı. Üstelik, Rusya-Ukrayna Savaşı var ve pandemide en çok otomotivi etkileyen çip krizi de devam ediyor. Başkan Burkay, “Türkiye’ye kayan talep yeni yatırım gerektiriyor, kapasite kullanımları yüzde 80’leri aşmış durumda. Küresel olarak faiz artırma kararları, resesyon korkuları öne çıksa da ülkemize kayan tedarik fırsatı devam ediyor. Bursa sanayicisi için de ABD ve Avrupa’dan çok yüksek talep var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 150 milyar liralık kredi paketi ‘ihracatçı sanayici’ için çok önemli. Bu paketin hızla devreye girmesi lazım, bir de yatırım yapacak yer lazım. Sanayi bölgeleri dolmuş durumda oralarda yer varsa da çok pahalı. Sanayi için ülke genelinde yeni bir mekânsal planlama şart. Elimizdeki fırsatı kaçırmayalım” diyor.

Bursa, 20 milyar dolar ihracatı aşardı ama

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a Bursa’nın ihracatındaki son durumu da soruyorum. Geçen yıl il olarak 16 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatıyor ve şöyle konuşuyor: “Aslında çip krizi yüzünden otomotiv sektörümüz yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşamıştı ve buna rağmen geçen yıl toplamda 16 milyar doları aşmıştık. Maalesef bu sene de otomotivde aynı sıkıntı devam ediyor. Bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı ki bu da genel olarak tüm tekstil ve hazır giyim ihracatımızda 200-300 milyon dolarlık kayba sebep olacak gibi görünüyor. Yine de bu sene 16 milyar doların üzerinde ihracat yapacağız. Bursa, çip krizi ve savaş olmasaydı 20 milyar dolarlık ihracat sınırını bu yıl kesinlikle aşabilirdi.”

Hometex’e Rus ziyaretçi gelir mi?

Geçen yıl, 190 ülkeye 3,2 milyar dolarlık ihracat yapan Ev Tekstili Sektöründe de Bursa’nın payı çok büyük ve 17 Mayıs’ta İstanbul’da Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı (Hometex) başlıyor. Fuar yaklaşırken olumlu bir gelişmeyi haber veren Başkan Burkay, “Laleli ve Osmanbey’de bavul ticaretinde kargo 3 aydır pek çalışmıyordu, şimdi açılmaya başladı. Özellikle ev tekstilimiz için Rusya çok iyi pazar. Hometex’in ziyaretçi profilinde Rusya çok önemliydi. Son haftada Rus ziyaretçilerin çok olacağına dair emareler de arttı. Rusya pazarındaki kaybımızı Avrupa ve ABD’ye ihracattaki ivme ile telafi ediyoruz. ABD’de otel, restoran yenilemeleri hızlanmaya başladı. İtalya’daki fuarda ABD’li alıcı çok fazlaydı, İstanbul’da da öyle olacak. Suudi Arabistan’a ihracat tamamen bitmişti oradan da hareket başladı. Bu yıl her şeye rağmen Türkiye’nin ev tekstili ihracatı 3,5 milyar doları aşacak gibi görünüyor” diyor.

Üretim ülkesi olduk, fuarcılıkta atak yapmalıyız

Hometex’i, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık düzenliyor. İbrahim Burkay, Hometex, Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri, sektörde de dünyanın ikinci büyük fuarı olduğunu hatırlatıyor. Bütün fuarların pandemiden olumsuz etkilendiğini ve o yüzden müdahale etmek ve desteklediklerini anlatan Başkan Burkay, şu bilgileri aktarıyor: “Çünkü ihracat için fuarlar çok önemli. Türkiye, bir üretim merkezi oldu ve bu nedenle fuarcılığın da merkezi olmak zorunda. Fuarlar, Asya-Pasifik eksenine kayıyor ve bizim söz sahibi olmamız lazım. Bu nedenle biz de İDTM’nin yeni fuar merkezi yatırımlarını destekliyoruz.”

Tekstil sadece ucuz istihdam deposu değil, stratejik sektör

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün kilogram başına ihracat değerinin 8 doları aştığını söylüyor ve Türk ev tekstili ürünlerinin küresel pazardaki payının da hızla arttığını belirtiyor. Burkay şöyle konuşuyor: “Türkiye olarak dünya tekstil ihracatından aldığımız pay yüzde 3 civarında, ev tekstilinde ise payımız yüzde 4,5’e çıktı. Türk ev tekstili, tüm alanlarda trendleri belirleme gücüne ulaştı.” Başkan Burkay, tekstil sektörünün geneli için de çok önemli bir vurgu yapıyor: “20-30 yıl önce, ucuz istihdam deposu olarak görülen tekstil artık nitelikli üretim, kalifiye işgücü ve yüksek ihracat potansiyeliyle stratejik sektördür. Türkiye’nin ortalama kilogram ihracat birim fi yatı 1,4 dolar civarında ve bunu da 4 dolara yükseltmek istiyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon olarak da teknoloji, tasarım ve marka yatırımlarıyla bu rakamı 15-20 dolar seviyesine taşımış durumdayız.”

11 hol ve 160 dönüm alana yayıldı

Hometex, 17 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açacak, 21 Mayıs’a kadar 600 civarında yerli ve yapancı firmaya ev sahipliği yapacak. 11 hol ve 160 bin metrekare alana yayılan fuarın düzenleneceği günlerde, İstanbul ve özellikle İFM çevresindeki ilçelerde bütün oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hometex’i düzenleyen KFA Fuarcılığın 2009’da Bursa’da kurulduğunu söyleyen İbrahim Burkay, bu konuda da şu bilgileri aktarıyor: “KFA Fuarcılık, 9 yılda Bursa’daki ihracatçı firma sayımızın ve ihracatımızın rekor seviyeye ulaşmasında lokomotif oldu. Şimdi de Hometex gibi çok büyük bir fuarı gerçekleştiriyor. Fuarda, yabancı alım heyeti organizasyonları ve B2B etkinliklerimiz de olacak.”