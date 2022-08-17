Sanayici Güldüoğlu’dan yerli ve milli tank üretecek şirket önerisi

Kayseri’nin önde gelen sanayicilerinden Mehmet Güldüoğlu ile organize sanayi bölgesindeki Gülsan fabrikasında sohbet ediyoruz. Kayseri sanayisiyle, özellikle savunma sanayisiyle ilgili ilginç bir fikrini gittikçe koyulaşan sohbette heyecanla anlattı. Önerisinin temelini, gerek zamanında açılmış çırak okuluyla gerekse orada yetişmiş şimdi her biri koca koca sınai kuruluşlarına hükmeden eskinin ustaları şimdinin patronlarıyla, Kayseri sanayisinde önemli bir merkez olan eski adıyla Anatamir, yeni adıyla 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı oluşturuyor…

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait paletli araçların bakım-onarım- modernizasyon faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğü bu önemli savunma sanayi kuruluşu, 68 yıldır yaptığı ve tamir ettiği tanklar ve paletli araçlarla TSK’ya ve ekonomimize önemli katkılar sağlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri’deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü’nde baştan aşağı yenileniyor. Kayseri’de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyetini sürdüren merkez, Milli Savunma Bakanlığı’nın sınıfında en önemli “tank fabrikası” ve “tank otorite merkezi” olarak tanınıyor. İşte bu noktada Mehmet Güldüoğlu, başlıyor önerisini anlatmaya: “Ar-Ge, Ar-Ge diye tutturmuş gidiyoruz, iyi yapanlara, özgün tasarımlarla ortaya çıkanlara sözüm yok. Ama Ar-Ge’nin kelime anlamı bana göre arakla gel. Herkes birbirinden araklayıp üretiyor. Ben diyorum ki, Kayseri olarak savunma sanayinde büyük adımlar atmalıyız. Örnek olarak Anatamir’de yerli milli tank üretelim. 50’şer ve 100’er bin liralık hisselerle, bir şirket kuralım. Odalar, OSB’ler, Harb-İş sendikası, sanayiciler, iş insanları, kıdem tazminatlarına mahsuben işçiler de ortak olsun bu şirkete. Yalnız, her kişi veya kuruluş sadece bir hisseye sahip olsun. Hava İkmal Bakım Merkezi’nin makine parkı da bu şirkete dahil edilsin. Hisselere şu kadar yıl satılamaz, devredilemez. Satmak isteyen şirkete verecek diye şart getirilsin. Kayseri’deki Anatamir ve Hava İkmal gibi iki dev askeri fabrikayı daha işler, daha üretken hale getirelim. Zırhından motoruna kadar tüm parçaları yerli ve milli tanklar üretelim.” Babadan sanayici, üretici, aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Meclis üyesi Mehmet Güldüoglu’nun önerisi böyle… Bizden savunma sanayi konusunda beklentileri olan Kayseri kentinin yöneticilerine, büyüklerine ve siyasilerine hele hele kendisi Kayserili olan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a bu satırdan duyurması…