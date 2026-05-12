Sanayici “kredi yok”, banka “mevduat yok” diyorsa…
Dün, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci dikkat çekti:
“Örneğin, Sırbistan’da da şubelerimiz var…
Sırbistan’da vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 60’ın üzerinde…
Türkiye’de bu oran en fazla yüzde 25’e çıkabildi…”
***
Ekledi:
“Türkiye’de ortalama mevduat vadesi 28 gün…
Ve bu mevduatla, 26 ay vadeli kredi veriyoruz…”
***
Yani…
Bankacılık sisteminin de ucuz ve uzun vadeli kaynağa ihtiyacı var…
***
Sanayinin bankacılık sisteminden beklentisini de ASO Başkanı Seyit Ardıç, tekrardan hatırlattı:
“Ülkemizde KOBİ kredilerinin toplam işletme kredileri içindeki payı yüzde 35’lere geriledi. Oysa OECD ortalaması yaklaşık yüzde 47 seviyesinde…
Bankacılık sistemimizin güçlü bilançosunu, sanayimizin güçlü yatırım kapasitesine dönüştürmek zorundayız…”
***
Ekledi:
“Mesele bankalarla sanayiciyi karşı karşıya getirmek değil…
Finansal gücü üretim gücüne çevirecek yeni bir finansman mekanizmasını birlikte kurmaktır…”
VELHASIL
Sorun çift taraflı…
Sanayici, ihracatçı kadar. bankacılık sisteminin de ucuz ve uzun vadeli kaynağa ihtiyacı var…
***
Çözüm mü?
22 Mayıs 2024 tarihinde de SPK tarafından düzenlenen “Finansal Okuryazarlık Toplantısı” için Hazine’deydik…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,
“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…
Üreticiler finansman ihtiyacının üçte ikisini sermaye piyasalarından, üçte birini bankalardan karşılar… Bizde ise finansman ihtiyacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…
Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi, çözümün adresi…
