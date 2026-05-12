Google Haberler

Sanayici “kredi yok”, banka “mevduat yok” diyorsa…

Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
Tüm Yazıları

Dün, Halkbank Genel Müdür Yardım­cısı Yalçın Madenci dikkat çekti:

“Örneğin, Sırbistan’da da şubelerimiz var…

Sırbistan’da vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 60’ın üze­rinde…

Türkiye’de bu oran en fazla yüzde 25’e çı­kabildi…”

***

Ekledi:

“Türkiye’de ortalama mevduat vadesi 28 gün…

Ve bu mevduatla, 26 ay vadeli kredi ve­riyoruz…”

***

Yani…

Bankacılık sisteminin de ucuz ve uzun va­deli kaynağa ihtiyacı var…

***

Sanayinin bankacılık sisteminden bek­lentisini de ASO Başkanı Seyit Ardıç, tek­rardan hatırlattı:

“Ülkemizde KOBİ kredilerinin toplam iş­letme kredileri içindeki payı yüzde 35’le­re geriledi. Oysa OECD ortalaması yaklaşık yüzde 47 seviyesinde…

Bankacılık sistemimizin güçlü bilanço­sunu, sanayimizin güçlü yatırım kapasi­tesine dönüştürmek zorundayız…”

***

Ekledi:

“Mesele bankalarla sanayiciyi karşı karşı­ya getirmek değil…

Finansal gücü üretim gücüne çevire­cek yeni bir finansman mekanizmasını birlikte kurmaktır…”

VELHASIL

Sorun çift taraflı…

Sanayici, ihracatçı kadar. bankacılık sisteminin de ucuz ve uzun vadeli kayna­ğa ihtiyacı var…

***

Çözüm mü?

22 Mayıs 2024 tarihinde de SPK tara­fından düzenlenen “Finansal Okuryazarlık Toplantısı” için Hazine’deydik…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in,

“ABD’yi ABD yapan birkaç özellikten biri sermaye piyasalarının derinliğidir…

Üreticiler finansman ihtiyacının üçte iki­sini sermaye piyasalarından, üçte birini ban­kalardan karşılar… Bizde ise finansman ihti­yacının yüzde 88’i bankalardan karşılanır…

Sermaye piyasalarını geliştireceğiz…” cümlesi, çözümün adresi…

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 15.133,54 0,47 %
Dolar 45,3700 0,03 %
Euro 53,4527 0,00 %
Euro/Dolar 1,1783 0,00 %
Altın (GR) 6.870,12 0,37 %
Altın (ONS) 4.735,05 0,29 %
Brent 102,60 3,78 %
Çok Okunanlar