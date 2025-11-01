Sanayici maliyet baskısı altında
UĞUR GÜNDÜZ
Ekonomist - Bankacı
Maliyetleri düşürmeye odaklanan, verimliliği artıran ve yüksek katma değerli üretime yönlendiren, kapsamlı ve istikrarlı bir sanayi stratejisi hayata geçirilmelidir. Sanayinin çarklarının yeniden tam kapasite dönmesi, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir refahı için hayati öneme sahiptir.
Sanayicimiz son yıllarda artan maliyet baskısıyla mücadele ediyor. Özellikle enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş, üretim süreçlerini zorlaştırarak kapasite kullanım oranlarını (KKO) düşürme eğilimine soktu. Bu durum, bir yandan enerji talebini azaltarak ve ithalatı frenleyerek dış ticaret dengesine kısa vadede kısmi ve yanıltıcı bir olumlu etki yaparken, diğer yandan yerel üretimin azalmasıyla tüketim malları ithalatını artırma riskini beraberinde getiriyor.
Artan maliyetler yüzünden tekstil başta olmak üzere birçok sektörde yurt dışına taşınma ya da yatırım yapma eğilimi güçlenmeye başladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yıl sonu itibariyle 2 bin 317 firma 63 milyar dolarlık yurt dışı yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu süreç zaten arz/maliyet tabanlı enflasyonist baskı altında olan ülkemizin, bu mücadelede daha fazla yara almasına yol açabilir.
Seramik sektörünün en büyük gideri enerji ( elektrik, doğal gaz, motorin) olduğundan, son dört yılda enerji maliyetlerinde 10 kata varan artışlar, sektörün üretimi azaltmasına ve ihracatta rekabet avantajını kaybetmesine yol açtı.
Son üç yıldaki kapasite kullanım verileri ışığında bu sorunun derinliğini analiz edecek ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunmaya çalışacağız.
Kapasite kullanım oranındaki eğilimler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) genel olarak dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, özellikle son dönemde belirgin bir düşüş eğilimi göstermiştir.
Eldeki verilere göre, 2025 yılının Ağustos ayında KKO'nun yüzde 73,5 seviyelerine gerilemesi, bu oranın son yılların en düşük seviyelerinden biri olduğunu göstermektedir (Kaynak: TCMB verileri).
Bu düşüşün temel nedenlerine bakacak olursak:
● Yüksek enflasyon ve maliyet artışları: Artan girdi maliyetleri, özellikle enerji ve kur kaynaklı hammadde fiyatları, sanayicinin kârlılığını düşürmekte ve yatırım/ üretim iştahını azaltmaktadır.
● İç ve dış talepteki belirsizlikler: Hem küresel ekonomideki yavaşlama hem de yurt içi sıkı para politikalarının etkisiyle azalan talep, işletmeleri tam kapasite çalışmaktan alıkoymaktadır.
● Finansmana erişim zorluğu: Yüksek faiz oranları ve kredi koşullarındaki sıkılaşma, işletmelerin işletme sermayesi ve yatırım finansmanına ulaşımını kısıtlamaktadır.
Makroekonomik çelişkiler
Kapasite kullanımının düşmesi, iki temel makroekonomik çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır:
● Dış ticaret açığına kısa vadeli ‘olumlu’ etki:Üretimin azalması, ithal edilen ara malı ve enerji talebini düşürdüğünden, dış ticaret açığı üzerinde kısa vadeli bir rahatlama görülebilir. Ancak bu durum, üretim daralmasına dayalı bir düzelme olduğu için sağlıklı değildir.
● Tüketim malları ithalatında artış riski: Yerel üreticilerin pazardan çekilmesi veya üretimlerini kısmaları, iç talebi karşılamak için tüketim malları ithalatını artırma riskini taşır. Bu da, başlangıçta elde edilen dış ticaret açığındaki geçici iyileşmeyi tersine çevirebilir ve yerli sanayinin rekabet gücünü daha da zayıflatabilir.
Sürdürülebilir çözüm önerileri
Sanayideki bu zorluğun üstesinden gelmek ve KKO'yu sürdürülebilir bir şekilde yükseltmek için yapısal ve kısa vadeli tedbirlerin bir arada uygulanması gerekir.
Maliyet yönetimi ve verimlilik odaklı destekler
● Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları: Sanayi tesislerinin kendi enerjisini üretmesine yönelik teşvikler ve sıfır faizli/uzun vadeli krediler sağlanmalıdır. Özellikle güneş enerjisi yatırımlara hibeye varan destekler verilmeli, bu iklim avantajı kullanılmalıdır. Böylece en büyük maliyet kalemlerinden biri kontrol altına alınmış olacaktır.
● Dijitalleşme ve otomasyon: İş süreçlerinde verimliliği artıracak, hata oranını düşürecek dijitalleşme ve otomasyon projeleri için hibe ve vergi indirimleri sunulmalıdır. Bazı alanlarda vergi kaybını göze almak, gelecekte sağlanacak menfaatlerin yolunu açar.
● SGK prim destekleri: Mecliste görüşülen yeni düzenlemeye göre işverenlerin sigorta prim maliyetleri artırılmakta ve 20.186 TL ek maliyet gelmektedir. Tekstil sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yurt dışına taşınma isteğinin en önemli nedeni de işçilik maliyetleridir. İşçilik maliyetlerini düşürücü destekler genişletilmeli ve sanayiciye rekabet avantajı sağlanmalıdır. Çünkü yatırımların yurt dışına gitmesinin yaratacağı toplumsal maliyet elde edilecek prim gelirlerinden fazla olacaktır.
Finansmana erişim kolaylığı
● Selektif krediler: İhracat potansiyeli yüksek ve katma değerli üretim yapan sektörlere yönelik, uygun faizli ve uzun vadeli yatırım/ işletme sermayesi kredileri tahsis edilmelidir.
Eximbank kredileri bu yönde bir destek sağlamakla birlikte 140 binden fazla ihracatçı firmaya karşı yaklaşık 18 bin firmaya imkan sağlayabilmiştir. Kurumsal firmalar teminat sorunu yaşamadan bu imkana ulaşmalarına karşın KOBİ’ler ağır teminat koşulları (banka mektubu, nakit blokaj, Gm ipoteği) yüzünden zorluk yaşamaktadır.
● KOBİ destekleri/teşvikleri: Özellikle maliyet baskısından en çok etkilenen KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak için özel finansman ve danışmanlık programları oluşturulmalıdır. Başta enerji olmak üzere ücret prim maliyetleri için de destek sağlanmalı ve rekabet gücümüz artırılmalıdır.
Yapısal reformlar ve rekabet gücünü artırma
● Eğitimli iş gücü: Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki eğitim sistemleri güçlendirilmeli ve sanayi-üniversite işbirlikleri teşvik edilmelidir.
● Tedarik zinciri güvenliği: Kritik hammadde ve ara mallarda dışa bağımlılığı azaltacak, yurt içi üretimi destekleyecek politikalar uygulanmalıdır.
Sonuç olarak; Türkiye sanayisinin düşük kapasite kullanımıyla mücadele etmesi, ekonomik büyüme ve istihdam açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maliyet baskısının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve geçici makroekonomik "iyileşme" yanılsaması yaratan bu durum, uzun vadede tüketim malları ithalatını artırarak dış ticaret dengesini daha da bozma potansiyeli taşımaktadır.
Bu kısır döngüyü kırmak için, maliyetleri düşürmeye odaklanan, verimliliği artıran ve yüksek katma değerli üretime yönlendiren, kapsamlı ve istikrarlı bir sanayi stratejisi hayata geçirilmelidir. Çünkü üretim maliyetlerini düşürmek için vazgeçilen bazı gelirlerin, ileride sağlanacak toplumsal yarar karşısında bir önemi olmayacaktır.
Sanayinin çarklarının yeniden tam kapasite dönmesi, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir refahı için hayati öneme sahiptir.
