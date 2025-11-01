Sanayici maliyet baskısı altında

UĞUR GÜNDÜZ

Ekonomist - Bankacı

Maliyetleri düşürmeye odaklanan, verimliliği artıran ve yüksek katma değerli üretime yönlendiren, kapsamlı ve istikrarlı bir sanayi stratejisi hayata geçirilmelidir. Sanayinin çarklarının yeniden tam kapasite dönmesi, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir refahı için hayati öneme sahiptir.

Sanayicimiz son yıllarda artan maliyet baskısıyla mücadele ediyor. Özellikle enerji, hammad­de ve işçilik maliyetlerindeki yük­seliş, üretim süreçlerini zorlaştı­rarak kapasite kullanım oranlarını (KKO) düşürme eğilimine soktu. Bu durum, bir yandan enerji talebi­ni azaltarak ve ithalatı frenleyerek dış ticaret dengesine kısa vadede kısmi ve yanıltıcı bir olumlu etki yaparken, diğer yandan yerel üre­timin azalmasıyla tüketim malları ithalatını artırma riskini berabe­rinde getiriyor.

Artan maliyetler yüzünden teks­til başta olmak üzere birçok sek­törde yurt dışına taşınma ya da yatırım yapma eğilimi güçlen­meye başladı. Ticaret Bakanlığı ve­rilerine göre 2024 yıl sonu itibariy­le 2 bin 317 firma 63 milyar dolarlık yurt dışı yatırımı gerçekleştirmiş­tir. Bu süreç zaten arz/maliyet ta­banlı enflasyonist baskı altında olan ülkemizin, bu mücadelede da­ha fazla yara almasına yol açabilir.

Seramik sektörünün en büyük gideri enerji ( elektrik, doğal gaz, motorin) olduğundan, son dört yılda enerji maliyetlerinde 10 ka­ta varan artışlar, sektörün üretimi azaltmasına ve ihracatta rekabet avantajını kaybetmesine yol açtı.

Son üç yıldaki kapasite kulla­nım verileri ışığında bu sorunun derinliğini analiz edecek ve sür­dürülebilir çözüm önerileri sun­maya çalışacağız.

Kapasite kullanım oranındaki eğilimler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) genel olarak dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, özellik­le son dönemde belirgin bir düşüş eğilimi göstermiştir.

Eldeki verilere göre, 2025 yılı­nın Ağustos ayında KKO'nun yüzde 73,5 seviyelerine gerilemesi, bu ora­nın son yılların en düşük seviyele­rinden biri olduğunu göstermekte­dir (Kaynak: TCMB verileri).

Bu düşüşün temel nedenlerine bakacak olursak:

● Yüksek enflasyon ve mali­yet artışları: Artan girdi maliyet­leri, özellikle enerji ve kur kaynak­lı hammadde fiyatları, sanayicinin kârlılığını düşürmekte ve yatırım/ üretim iştahını azaltmaktadır.

● İç ve dış talepteki belirsiz­likler: Hem küresel ekonomideki yavaşlama hem de yurt içi sıkı para politikalarının etkisiyle azalan ta­lep, işletmeleri tam kapasite çalış­maktan alıkoymaktadır.

● Finansmana erişim zorlu­ğu: Yüksek faiz oranları ve kredi koşullarındaki sıkılaşma, işletme­lerin işletme sermayesi ve yatırım finansmanına ulaşımını kısıtla­maktadır.

Makroekonomik çelişkiler

Kapasite kullanımının düşmesi, iki temel makroekonomik çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır:

● Dış ticaret açığına kısa va­deli ‘olumlu’ etki:Üretimin azal­ması, ithal edilen ara malı ve ener­ji talebini düşürdüğünden, dış ti­caret açığı üzerinde kısa vadeli bir rahatlama görülebilir. Ancak bu durum, üretim daralmasına daya­lı bir düzelme olduğu için sağlıklı değildir.

● Tüketim malları ithalatın­da artış riski: Yerel üreticilerin pazardan çekilmesi veya üretimle­rini kısmaları, iç talebi karşılamak için tüketim malları ithalatını ar­tırma riskini taşır. Bu da, başlan­gıçta elde edilen dış ticaret açığın­daki geçici iyileşmeyi tersine çe­virebilir ve yerli sanayinin rekabet gücünü daha da zayıflatabilir.

Sürdürülebilir çözüm önerileri

Sanayideki bu zorluğun üstesin­den gelmek ve KKO'yu sürdürüle­bilir bir şekilde yükseltmek için ya­pısal ve kısa vadeli tedbirlerin bir arada uygulanması gerekir.

Maliyet yönetimi ve verimlilik odaklı destekler

● Enerji verimliliği ve yeni­lenebilir enerji yatırımları: Sa­nayi tesislerinin kendi enerjisini üretmesine yönelik teşvikler ve sı­fır faizli/uzun vadeli krediler sağ­lanmalıdır. Özellikle güneş ener­jisi yatırımlara hibeye varan des­tekler verilmeli, bu iklim avantajı kullanılmalıdır. Böylece en büyük maliyet kalemlerinden biri kontrol altına alınmış olacaktır.

● Dijitalleşme ve otomasyon: İş süreçlerinde verimliliği artıra­cak, hata oranını düşürecek dijital­leşme ve otomasyon projeleri için hibe ve vergi indirimleri sunulma­lıdır. Bazı alanlarda vergi kaybını göze almak, gelecekte sağlanacak menfaatlerin yolunu açar.

● SGK prim destekleri: Mec­liste görüşülen yeni düzenleme­ye göre işverenlerin sigorta prim maliyetleri artırılmakta ve 20.186 TL ek maliyet gelmektedir. Tekstil sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yurt dışına taşınma iste­ğinin en önemli nedeni de işçilik maliyetleridir. İşçilik maliyetleri­ni düşürücü destekler genişletil­meli ve sanayiciye rekabet avantajı sağlanmalıdır. Çünkü yatırımların yurt dışına gitmesinin yarataca­ğı toplumsal maliyet elde edilecek prim gelirlerinden fazla olacaktır.

Finansmana erişim kolaylığı

● Selektif krediler: İhracat po­tansiyeli yüksek ve katma değer­li üretim yapan sektörlere yönelik, uygun faizli ve uzun vadeli yatırım/ işletme sermayesi kredileri tahsis edilmelidir.

Eximbank kredileri bu yönde bir destek sağlamakla birlikte 140 bin­den fazla ihracatçı firmaya karşı yaklaşık 18 bin firmaya imkan sağ­layabilmiştir. Kurumsal firmalar teminat sorunu yaşamadan bu im­kana ulaşmalarına karşın KOBİ’ler ağır teminat koşulları (banka mek­tubu, nakit blokaj, Gm ipoteği) yü­zünden zorluk yaşamaktadır.

● KOBİ destekleri/teşvikle­ri: Özellikle maliyet baskısından en çok etkilenen KOBİ'lerin reka­bet gücünü artırmak için özel fi­nansman ve danışmanlık prog­ramları oluşturulmalıdır. Başta enerji olmak üzere ücret prim ma­liyetleri için de destek sağlanmalı ve rekabet gücümüz artırılmalıdır.

Yapısal reformlar ve rekabet gücünü artırma

● Eğitimli iş gücü: Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü­nün yetiştirilmesi için mesleki eği­tim sistemleri güçlendirilmeli ve sanayi-üniversite işbirlikleri teş­vik edilmelidir.

● Tedarik zinciri güvenliği: Kritik hammadde ve ara mallarda dışa bağımlılığı azaltacak, yurt içi üretimi destekleyecek politikalar uygulanmalıdır.

Sonuç olarak; Türkiye sanayi­sinin düşük kapasite kullanımıy­la mücadele etmesi, ekonomik bü­yüme ve istihdam açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maliyet bas­kısının bir sonucu olarak ortaya çı­kan ve geçici makroekonomik "iyi­leşme" yanılsaması yaratan bu du­rum, uzun vadede tüketim malları ithalatını artırarak dış ticaret den­gesini daha da bozma potansiyeli taşımaktadır.

Bu kısır döngüyü kırmak için, maliyetleri düşürmeye odaklanan, verimliliği artıran ve yüksek katma değerli üretime yönlendiren, kap­samlı ve istikrarlı bir sanayi stra­tejisi hayata geçirilmelidir. Çün­kü üretim maliyetlerini düşürmek için vazgeçilen bazı gelirlerin, ile­ride sağlanacak toplumsal yarar karşısında bir önemi olmayacaktır.

Sanayinin çarklarının yeniden tam kapasite dönmesi, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir refa­hı için hayati öneme sahiptir.