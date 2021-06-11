Sanayici, müzisyen, yazar Ertuğrul Soysal

Sanayici ve sanayi örgütleri yöneticisi, müzisyen, yazar Ertuğrul Soysal 68 yıllık yaşamı bu alanlarda önemli başarılarla doludur.

Ertuğrul Soysal, 1920 yılında Orhangazi’de doğdu. Ortaokul ve liseyi Bursa Lisesi’nde bitirdi. Ardından Mülkiye Mektebi’ne girip (SBF). 1947’de mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Emirdağ Nahiye Müdürlüğü görevinde kısa bir süre bulundu. Ardından 3 yıl askerlik yaptı. Askerlik sonrası 1951 yılında Kazım Bıyıklı’nın kurduğu Atlızincir İğne Makina Sanayi’nde fabrikanın kuruluşundan kısa bir süre sonra çalışmaya başladı. Kısa sürede genel müdürlük görevine kadar yükseldi. Kazım Bıyıklı Soysal’a ortaklık payı verdi.

Ertuğrul Soysal, sanayi odalarının bağımsız örgütlenmesi çalışmalarına katıldı. İSO Meclis üyeliği yaptı. Başkanlığı’na yükseldi. 1966-67 yıllarında TOBB yönetiminde yer altı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konferadasyonu’nun Başkanlığı’nı üstlendi.

Avrupa Birliği ilişkilerini geliştiren İktisadi Kalkınma Vakfı’nın kuruluşunda yer alıp başkanlığında bulundu.

1974’te Atlızincir Erenyol ailesine satılınca bir süre sonra sanayicilikten ayrıldı. Ardından Tercüman gazetesinde yazar olarak görev aldı. Daha sonraki yıllarda Sabah gazetesinde yazılar yazdı.

Soysal, Mülkiye Mektebi’nde okurken halkevlerinde piyano çalmayı öğrendi. Ardından akardiyon çalmaya başladı. TRT’de Arjantin tangoları konusunda programlar yaptı. Ve çok geniş bir tango plak koleksiyonuna sahibi oldu.

Bir ara profesyonel olarak müzisyenlikte bulundu. Daha sonraki yıllarda Şemsi Yastıman’dan saz dersi alarak saz çalıp türkü söylemeye başladı. 1970’lerin sonun ikinci kez evlendikten sonra üvey oğlu Nail Keçeli ile birlikte bir reklamcılık ajansı olan Cen Ajans’ın kuruluşunu gerçekleştirdi. Ertuğrul Soysal, 1988 yılında 68 yaşında vefat etti. Soysal’ın yaşamı sanayide, müzikte ve gazetecilikte birçok başarıyı içerir. Soysal, Sanayiciliği yanında sanayi örgütlerinde birçok görevler üstlenmiştir.

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