Sanayici Oran Grubu, İzmir’in gözde oteli Renaissance’ı aldı

130 farklı ülkede 7 binden fazla oteli bulunan Marriott International’ın Türkiye’deki en önemli tesislerinden biri de İzmir’deki Renaissance Otel. 2013’te kurulan, 110 odalı 5 yıldızlı otel geçtiğimiz haftalarda el değiştirdi. Türkiye’nin önemli sanayi şirketlerinden Oran Şirketler Grubu, İzmir’in en işlek ilçesi Konak’taki oteli bünyesine kattı. Turizmde de yatırımları bulunan Oran Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oran ile de sohbetimiz işte bu önemli satış süreciyle başladı. Oran, önce ticarete ardından da sanayiye adım attıklarını dile getirerek, “Turizmde ilk yatırımımız 1980 yılında İstanbul’daki 4 yıldızlı Oran Oteli ile başladı. Biz de bu sektördeki yatırımlarımızı büyütme kararı alarak Renaissance’ı bünyemize kattık. Kredi almadan öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile turizmde büyümemiz yeni yatırım ve işbirlikleri ile sürecek. Turizm sektöründe de önemli aktörler arasında yer alacağız. Hedefimiz İzmir’imize daha da katkı sağlamak olacak. Daha çok istihdam yaratma ve ülke ekonomisinde söz sahibi olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Ekonomiye olan desteğimizi, sanayi ve ticaretle birlikte turizmle de sürecek” dedi.

BATMAN’DA DOĞDU, İLKLERE İMZA ATTI

Türkiye’nin petrol üssü Batman’da petrol istasyonu ile ticarete başlayan Oran Şirketler Grubu’nun hikayesi, yine bu sektörle İstanbul’da devam etti. Dünyaca ünlü markalar Shell ve BP’nin akaryakıt istasyonlarını İstanbul’da peş peşe açan grup, 1986 yılında BTM şirketini kurarak sanayiciliği de başladı. “Türkiye’nin yanı sıra Türk cumhuriyetlerinde ilklere imza atan bir şirketi devreye aldık” diye konuşan Mustafa Oran, “Su yalıtım örtüleri ve shingle üretiminde yıllardır pazarın en büyük oyuncusuyuz. Ardından ısı yalıtım levhaları, shingle çatı örtüleri üretimini Türkiye de ilk defa üreten tesisleri kurduk. Sonrasında ise Levent Kağıt ile kağıt sektörüne girdik” diye devam etti.

YATIRIMLARI 120 MİLYON DOLARI AŞIYOR

Yurtdışına 2006 yılında Orta Asya ile adım attıklarını dile getiren Oran, “Kazakistan’ın Almatı şehrinde ısı yalıtım levhaları üreten fabrika yatırımı yaptık. Bu alanda Kazakistan’daki ilk üreticiyiz. 120 milyon doları aşan bu yatırımlarla bine yakın kişiye iş imkanı oluşturduk. 2013 yılında ithalatı azaltacak bir yatırıma karar verdik ve polyester keçe ürününü üreterek, yurtdışına olan bağımlılığı da azaltmak üzere 50 milyon dolarlık bütçe ile Oran Polyester Keçe şirketini ve tesisini kurduk” diye konuştu.