Sanayiciler, “kredi yok”; bankalar, “mevduat yok” diyorsa (2)
Üretici/ihracatçı , “Finansmana ulaşılamıyor” diye bankalara sitem ediyor…
Yüksek karlılıkları nedeniyle eleştiriyor…
Ve “kendi sağlığını da düşünerek”, bu dönemde “ekonominin temeli olan” üreticiye/ihracatçıya daha fazla destek vermesini istiyor…
***
Ama…
Veriler, bankaların, mevduata göre kredi kullandırmada rekor üstüne rekor kırdığını anlatıyor…
Hatta…
Kredi/mevduat oranı (KMO) o kadar yükseldi ki, tehlike eşliğini zorluyor…
***
Bu tablonun nedeni ise mevduat artış hızındaki gerileme…
Ve tasarruf sahiplerinin, “fiziki altın” gibi araçlara yönelimi…
***
Yüksek enflasyon, riskler, dünyadaki gelişmeler, beklentilerde bozulma gibi birden fazla faktörün sonuçlarından birine de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci dikkat çekmişti:
“Örneğin, Sırbistan’da da şubelerimiz var…
Sırbistan’da vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 60’ın üzerinde…
Türkiye’de bu oran en fazla yüzde 25’e çıkabildi…”
***
Ekledi:
“Türkiye’de ortalama mevduat vadesi 28 gün…
Ve bu mevduatla, 26 ay vadeli kredi veriyoruz…”
***
Yani…
Veriler ve bankacılık sektörünün temsilcileri, bankacılık sisteminin de ucuz ve uzun vadeli kaynağa ihtiyacı olduğunu doğruluyor…
VELHASIL
İlk 3 ayda, kredilerin mevduatlara oranı, “tedirgin edici” seviyede artarak yüzde 96’ya yaklaştı…
Yani…
Bankacılık tarafı, topladığı mevduatın neredeyse tamamını, kredi olarak kullandırdı…
Normali mi?
KMO yüzde 75-80’li seviyelerde olmalıydı…
***
Tehlikesi mi?
Bankaların döviz cinsinden borçlanma ihtiyacını ve dolayısıyla döviz riskini artırabilir…
