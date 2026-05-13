Sanayiciler, “kredi yok”; bankalar, “mevduat yok” diyorsa (2)

Üretici/ih­racatçı , “Finansmana ulaşılamıyor” diye bankalara sitem ediyor…

Yüksek kar­lılıkları nede­niyle eleştiri­yor…

Ve “kendi sağlığını da düşünerek”, bu dönemde “ekonominin te­meli olan” üreticiye/ihracat­çıya daha fazla destek ver­mesini istiyor…

***

Ama…

Veriler, bankaların, mev­duata göre kredi kullandır­mada rekor üstüne rekor kır­dığını anlatıyor…

Hatta…

Kredi/mevduat oranı (KMO) o kadar yükseldi ki, tehlike eşliğini zorluyor…

***

Bu tablonun nedeni ise mevduat artış hızındaki ge­rileme…

Ve tasarruf sahiplerinin, “fiziki altın” gibi araçlara yö­nelimi…

***

Yüksek enflasyon, riskler, dünyadaki gelişmeler, bek­lentilerde bozulma gibi bir­den fazla faktörün sonuçla­rından birine de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci dikkat çek­mişti:

“Örneğin, Sırbistan’da da şubelerimiz var…

Sırbistan’da vadesiz mev­duatların toplam mevduat­lar içindeki payı yüzde 60’ın üzerinde…

Türkiye’de bu oran en faz­la yüzde 25’e çıkabildi…”

***

Ekledi:

“Türkiye’de ortalama mevduat vadesi 28 gün…

Ve bu mevduatla, 26 ay va­deli kredi veriyoruz…”

***

Yani…

Veriler ve bankacılık sek­törünün temsilcileri, banka­cılık sisteminin de ucuz ve uzun vadeli kaynağa ihtiyacı olduğunu doğruluyor…

VELHASIL

İlk 3 ayda, kredilerin mev­duatlara oranı, “tedirgin edi­ci” seviyede artarak yüzde 96’ya yaklaştı…

Yani…

Bankacılık tarafı, topladı­ğı mevduatın neredeyse ta­mamını, kredi olarak kullan­dırdı…

Normali mi?

KMO yüzde 75-80’li sevi­yelerde olmalıydı…

***

Tehlikesi mi?

Bankaların döviz cinsin­den borçlanma ihtiyacını ve dolayısıyla döviz riskini ar­tırabilir…