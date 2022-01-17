Sanayicilerin kurdan eli yanıyor

Organize sanayi bölgelerini geziyorum. Özellikle hammaddeyi dışarıdan almak zorunda olan sanayiciler çok dertli. Kendileri doğrudan söyleyemiyor. Aslında bu işin diğer olumsuz yönü. Arada oda ve borsa başkanları iki kelam etse de bu gaz almanın ötesine geçemiyor.

Özellikle ihracat yapan firmalar, yüksek kurdan mutlu oldukları algısından çok rahatsız. İhracatçılar yüksek kur değil. İstikrarlı, dalgalanmayan kur istiyor. Bir ihracatçımız hammaddeyi 17 liradan aldıktan sonra doların 13 liraya düştüğünü söyledi. İşin sonundaki zararı varın siz hesaplayın. Sade vatandaşın elindeki doların zarar etmesiyle mukayese edilemeyecek rakamlardan bahsediyorum. Hammadde alımı yapmasa ya da beklese üretim riske girer. Hammadde tedariki zaten iyice zorlaştı. Çin kasıtlı ya da zorunlu olarak dünya tedarik zincirine ciddi anlamda taş koyuyor. Bu durumda sanayici stok da yapamıyor. Ayrıca bunun da maliyeti var. Yani sanayicimizin derdi. Yüksek kur değil. Öngörülebilir, istikrarlı, dalgalanmayan ve stabil bir kur. Aksi halde hiçbir gelecek planlaması yapılamıyor. Bu da şirketlerin nakit akışlarını zorluyor.

İhracat yapan firmaların ihracat gelirlerinin yüzde 25’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yatırma zorunluluğu sıkıntılı bir süreci başlatabilir. İhracat yapan firmalar karlarının değil, cirolarının yüzde 25’ini bankaya yatıracak. Banka da bu dövizi firma adına TCMB’ye yatıracak. Döviz karşılığı olan Türk Lirası da firmanın bankadaki TL hesabına yatacak. Belli ki bu uygulama ile Merkez Bankası’nın dolar rezervlerini artırmak isteniyor.

Sanayicilerimiz yurt dışından vadeli alım yaptığında ve vadesi geldiğinde dolara ihtiyacı olacak. Mecburen hesaptaki lirayı çekip dolar almak zorunda kalacak. Bu da dolara yeni bir talep yaratacak. Yaratılan talep de doların yükselmesine neden olacak. Ayrıca bankaya yatırılan dolar kuru ile borçların ödeme tarihindeki dolar kuru sanayicinin aleyhine olursa o zaman finansal bir zarar doğacak. Bu da zaten düşük karlarla çalışan sanayicinin giderlerini artıracak.

Yani bir karar alınırken istişare edilmediğini görüyoruz. Kısa vadede günü kurtaralım. Bakın faizler düşüyor. Dolar yükselmiyor demek için piyasaya sürülecek yeni dolarlara ihtiyaç var. Gerçek kişilerden beklenen talep maalesef gelmedi. Şimdi de tüzel kişilerin yani şirketlerin kur korumalı vadeli hesaba para yatırmaları isteniyor.

Yaza kadar bu şekilde eldeki emanet dolarları kullanarak baskılanan kur gerçekçi olmadığı için sanayicilerimiz önünü göremiyor. Dolar gelsin de nerden gelirse gelsin mantıksızlığı var. Yazın da 40 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefleniyor. O zamana kadar nasıl idare ederiz diye bakıyorlar. Rusya’dan turizm gelirlerinin yanında, meyve ve sebze ihracatından da döviz geleceği hesaplanıyor.

Halbuki daha gelmeyen paranın geleceğini hesap edip iş yapmak ne kadar doğru. Turizm gelirinin 15 milyar dolarının Rusya’dan geleceği hesaplanıyor. Peki ya yeni bir krizin çıkmayacağının garantisi var mı? Ukrayna’ya satılan insansız hava araçlarımızın Rusya karşısında kullanılmasına Rusya sessiz mi kalacak?

Böyle günlük kur oyunlarıyla uğraşmak yerine, piyasalara güven veren ve gerçekten sözde değil özde reform yapılsa daha iyi olmaz mı? Piyasayla oyun oynamak yerine, ciddi ekonomi politikaları uygulansa ve yatırımcıya güven verilse doları getirmek daha kolay olmaz mı?