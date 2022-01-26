Sanayicinin derdi: Enflasyon ve kârlılık

Gazetemizin düzenlediği “2021 yılı Son Çeyrek Anadolu’nun Nabzı Anketi”nde 41 ilden 328 iş insanı yüz yüze sorulan soruları yanıtladılar. Temsil yetisi yüksek bir alan çalışması bu. Anket sonuçlarına göre, Anadolulu sanayiciler en önemli sorun olarak aynı anda birkaç seçeneği seçmelerine fırsat veren soruda yüzde 65.3 ile enflasyondan, yüzde 61.6 ile döviz kuru oynaklığından, yüzde 42.1 ile girdi maliyetlerinden şikayet ediyorlar. Olumsuzluklara karşılık yüzde 48.2’si 2021’de firmalarının büyüdüğünü söylerken, yüzde 32.9’u durumunun değişmediğini kaydediyor. Sadece yüzde 18.9’u küçüldüklerini belirtiyor.

TÜRKONFED’in desteklediği ve SAM Araştırma tarafından analiz edilen anketin bazı sonuçlarına değinelim:

● 2022 için yatırım yapmayı planlayanların oranı yüzde 51.8 iken, yatırım yapmayacaklarını söyleyenler yüzde 48.2’de kalıyor. Yatırım yapacaklar yüzde 52.4 ile yeni yatırım, yüzde 45.3 ile tevsi yatırımı, yüzde 34.1 ile Ar-Ge yatırımı yapma kararında olduklarını söylüyorlar. Bu sonuç özellikle ihracata çalışan firmaların büyüme eğilimi içinde olduklarını gösteriyor.

● Yatırım yapmayacaklarını açıklayanların yüzde 68.4’ü ağırlıkla yatırım ortamının iyileşmediği, yüzde 15.2 ile krediye erişim konuları yer alırken, hukuk problemlerinin de yatırımı engellediğini söyleyen bir kesim bulunuyor.

● Bankacılık sektörü ile yaşanan sorunlara değinirken kredi faizlerinin yüksekliği yüzde 62.8 ile ilk sırada. Teminat sorunu yüzde 13.1 ile ikinci sırada. Sorun yaşamadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.5 ile önemli bir oran.

● Ekonominin önemli sorunları büyük oranda enflasyon, döviz kuru oynaklığı, girdi maliyetlerindeki artış, yüksek faiz ve fiyatlama sorunları olarak sıralanıyor.

● Kişisel tasarruflarını değerlendirmeleri konusundaki soruya yüzde 54.3 ile dövizin ilk sırada gelmesi dolarisazyonun sürmekte olduğunu gösteriyor.

Anadolu’nun Nabzı Anketi sorunları çok açık ortaya koyuyor, öneriler de içeriyor. Muhabirlerimizin, analiz edenlerin, katkıda bulunanların eline sağlık…

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