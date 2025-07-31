Sanayicinin ‘kimya’sı değişti son 2 ayda 4 şirket satıldı
Kimya sektöründe satın alma furyasında yerli rüzgarı esiyor. ABD’li Dow, DowAksa’daki yüzde 50 payını 125 milyon dolara Aksa’ya sattı. Bitlis Ailesi’nin kurduğu Polisan’ın yüzde 78’i Yüksel Yıldırım’ın kurduğu Corex Holding’e geçti. Ayrıca Ege Kimya Metal Oksit Kimya’yı, Setaş Kimya da İzel Kimya’yı satın aldı.
Geçen yılı 30 milyar dolarlık ihracatla kapatan kimya sektöründe satın alma furyası yabancıdan değil, yerliden yana. Son 2 ayda sektörün önemli oyuncuları pazardaki varlığını sattı ve el değiştirmeler başladı. ABD’li dünya devi Dow’un Türkiye’deki üretimini ortağı Aksa’ya satmasıyla yaşanan el değiştirmelerde alan tarafında ise tamamen yerli firmalar dikkat çekiyor. Gelin önce iki büyük oyuncunun satışından, sonrasında ise yeni gelişmelerden bahsedelim.
Yılın ilk büyük satışını ABD’li dünya devi Dow yaptı. 2012’de ortağı Akkök Grubu’yla DowAksa’da üretime başlayan ABD’li dev, yüzde 50'lik payı devrettiğini duyurdu. 57 milyar dolarlık varlığı bulunun dünyanın en büyük 3 kimya şirketinden biri olan Dow’un çıkışı sadece hisse satışı değil, bir devin Türkiye’den çekilmesi anlamına geliyor. Aksa, yüzde 50’lik hisse için Dow’a 125 milyon dolar ödeyecek. DowAksa’nın ürettiği, dünyada yalnızca 8 ülke tarafından üretilen karbon elyaf, savunma sanayi başta olmak üzere, rüzgar enerjisi, altyapı, otomotiv, hafif malzemeler ve havacılık sektörlerinde kullanılıyor.
İkinci büyük satın alma ise haziran ayının sonunda duyuruldu. Yıldırım Holding’deki ortaklığından ayrılarak Corex Holding’i kuran Yüksel Yıldırım, Türkiye’nin en köklü ve en önemli boya üreticilerinden Polisan Holding’i almak için görüşmelere başladı. Bitlis Ailesi’nin kurduğu Polisan’ın yüzde 78’i Corex’e geçti. Yıldırım bu satın almayı Hollanda’daki bağlı ortaklığı Corex Holding B.V. iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. üzerinden yaptı. Hem Dow hem de Polisan’daki satışın ardından sektörde iki önemli satış daha gündemde.
Geçen yıl Sarıtaş’ı bu yıl Çinko Oksit’i aldı
Bunlardan biri Ege Kimya’nın Metal Oksit Kimya adlı şirketi devralması. Ege Kimya’nın aldığı Metal Oksit, 1975 yılında kuruldu. 1975 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren ve İsveç Ranas firmasının know-how’ı ile Fransız prosesi kullanarak İstanbul’da Çinko Oksit üretimine başlayan şirket, Ortadoğu’nun da ilk üreticisi. İzmit-Dilovası’nda yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan Metal Oksit, kimya, tekstil, otomotiv gibi alanlara yönelik imalat gerçekleştiriyor. Şirketin üretim kapasitesi ise yıllık 22 bin ton.
Atatürk’ün yaşlı delikanlısı kurdu
Metal Oksit şirketini alan Ege Kimya ise Türkiye’nin ilklerinden. Beyaz eşya sektörünün duayen isimlerinden biri olan Ali Mansur’un 2 ortağıyla birlikte kurduğu Ege Kimya, geçen yıl İzmirli kimya şirketi Tunçtaş Cam Sanayi’ni satın almıştı. Adapazarı’nda 120 bin metrekarelik alanda kurulan üretim tesisiyle deterjan, seramik, yapı kimyasalları, kauçuk, otomobil lastiği, tarım ve boyanın yer aldığı 10'dan fazla sektörün ara malı tedarikçisi olan Ege Kimya, 2022 yılında 2.5 milyar TL ciro yapmıştı.
Son satın alma haberi ise yine yerliler arasında oldu. İzel Kimya’nın tamamı Setaş Kimya tarafından satın alındı. Satışı yapılan İzel Kimya, 1996 yılında boya ve vernik üreticilerinin Alkid Reçine ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Gebze Kimya Sanayi Bölgesi'ndeki 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan İzel Kimya, üretiminin yüzde 70’ini 60’ın üzerindeki ülkeye gerçekleştiriyor. İzel’i alan Setaş Kimya ise 1966 yılında Adnan Şener tarafından kuruldu. 1914’te doğan Şener, devlet tarafından açılmış olan bir yarışmayı kazanarak üniversite okumak için 1937 yılında Almanya’ya gitti ,burada kimya mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek sanayinin kurulmasında öncülük eden 700 gençten biri oldu. Bu grup günümüzde “Türk Prometeler” ya da “Atatürk’ün yaşlı delikanlıları” olarak anılıyor.