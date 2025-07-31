Sanayicinin ‘kimya’sı değişti son 2 ayda 4 şirket satıldı

Kimya sektöründe satın alma furyasında yerli rüzgarı esiyor. ABD’li Dow, DowAksa’daki yüzde 50 payını 125 milyon dolara Aksa’ya sattı. Bitlis Ailesi’nin kurduğu Polisan’ın yüzde 78’i Yüksel Yıldırım’ın kurduğu Corex Holding’e geçti. Ayrıca Ege Kimya Metal Oksit Kimya’yı, Setaş Kimya da İzel Kimya’yı satın aldı.

Geçen yılı 30 milyar do­larlık ihracatla kapatan kimya sektöründe satın alma furyası yabancıdan değil, yerliden yana. Son 2 ayda sektö­rün önemli oyuncuları pazarda­ki varlığını sattı ve el değiştirme­ler başladı. ABD’li dünya devi Dow’un Türkiye’deki üretimini ortağı Aksa’ya satmasıyla yaşa­nan el değiştirmelerde alan tara­fında ise tamamen yerli firmalar dikkat çekiyor. Gelin önce iki bü­yük oyuncunun satışından, son­rasında ise yeni gelişmelerden bahsedelim.

Yılın ilk büyük satışını ABD’li dünya devi Dow yaptı. 2012’de ortağı Akkök Grubu’yla DowAk­sa’da üretime başlayan ABD’li dev, yüzde 50'lik payı devretti­ğini duyurdu. 57 milyar dolarlık varlığı bulunun dünyanın en bü­yük 3 kimya şirketinden biri olan Dow’un çıkışı sadece hisse satışı değil, bir devin Türkiye’den çe­kilmesi anlamına geliyor. Aksa, yüzde 50’lik hisse için Dow’a 125 milyon dolar ödeyecek. DowAk­sa’nın ürettiği, dünyada yalnız­ca 8 ülke tarafından üretilen kar­bon elyaf, savunma sanayi başta olmak üzere, rüzgar enerjisi, alt­yapı, otomotiv, hafif malzemeler ve havacılık sektörlerinde kulla­nılıyor.

İkinci büyük satın alma ise ha­ziran ayının sonunda duyuruldu. Yıldırım Holding’deki ortaklığın­dan ayrılarak Corex Holding’i ku­ran Yüksel Yıldırım, Türkiye’nin en köklü ve en önemli boya üre­ticilerinden Polisan Holding’i almak için görüşmelere başla­dı. Bitlis Ailesi’nin kurduğu Po­lisan’ın yüzde 78’i Corex’e geçti. Yıldırım bu satın almayı Hollan­da’daki bağlı ortaklığı Corex Hol­ding B.V. iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. üzerinden yaptı. Hem Dow hem de Polisan’daki sa­tışın ardından sektörde iki önem­li satış daha gündemde.

Geçen yıl Sarıtaş’ı bu yıl Çinko Oksit’i aldı

Bunlardan biri Ege Kimya’nın Metal Oksit Kimya adlı şirketi devralması. Ege Kimya’nın aldı­ğı Metal Oksit, 1975 yılında ku­ruldu. 1975 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren ve İsveç Ra­nas firmasının know-how’ı ile Fransız prosesi kullanarak İs­tanbul’da Çinko Oksit üretimi­ne başlayan şirket, Ortadoğu’nun da ilk üreticisi. İzmit-Dilovası’n­da yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan Metal Ok­sit, kimya, tekstil, otomotiv gibi alanlara yönelik imalat gerçek­leştiriyor. Şirketin üretim kapa­sitesi ise yıllık 22 bin ton.

Atatürk’ün yaşlı delikanlısı kurdu

Metal Oksit şirketini alan Ege Kimya ise Türkiye’nin ilklerin­den. Beyaz eşya sektörünün du­ayen isimlerinden biri olan Ali Mansur’un 2 ortağıyla birlikte kurduğu Ege Kimya, geçen yıl İz­mirli kimya şirketi Tunçtaş Cam Sanayi’ni satın almıştı. Adapaza­rı’nda 120 bin metrekarelik alan­da kurulan üretim tesisiyle de­terjan, seramik, yapı kimyasalla­rı, kauçuk, otomobil lastiği, tarım ve boyanın yer aldığı 10'dan faz­la sektörün ara malı tedarikçisi olan Ege Kimya, 2022 yılında 2.5 milyar TL ciro yapmıştı.

Son satın alma haberi ise yine yerliler arasında oldu. İzel Kim­ya’nın tamamı Setaş Kimya tara­fından satın alındı. Satışı yapılan İzel Kimya, 1996 yılında boya ve vernik üreticilerinin Alkid Reçi­ne ihtiyaçlarını karşılamak ama­cıyla kuruldu. Gebze Kimya Sa­nayi Bölgesi'ndeki 10 bin metre­karelik alanda üretim yapan İzel Kimya, üretiminin yüzde 70’ini 60’ın üzerindeki ülkeye gerçek­leştiriyor. İzel’i alan Setaş Kim­ya ise 1966 yılında Adnan Şener tarafından kuruldu. 1914’te do­ğan Şener, devlet tarafından açıl­mış olan bir yarışmayı kazana­rak üniversite okumak için 1937 yılında Almanya’ya gitti ,burada kimya mühendisliği eğitimi al­dıktan sonra Türkiye’ye dönerek sanayinin kurulmasında öncü­lük eden 700 gençten biri oldu. Bu grup günümüzde “Türk Pro­meteler” ya da “Atatürk’ün yaşlı delikanlıları” olarak anılıyor.