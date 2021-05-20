Sanayicinin sosyal sorumluluğuna başarılı bir örnek…

1989-91 yıllarında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğüm dönemimde özellikle plastik orijinli atıkların denizlerde ciddi sorunlar yarattığına tanık olmuştum.

Bugün sizlere denizlerimizin “Hayalet ağlar”dan temizlenerek bu atıkların sanayiye kazandıracak projenin mimarı sanayici Hüseyin Semerci ile yaptığım söyleşiyi sizlere aktaracağım.

Denizlerde kaybolan veya bilerek su altına bırakılan uzatma ve misina ağlar, hayalet ağ olarak adlandırılıyor.

Hayalet ağlar, balıkçıların denize av için attıkları metrelerce uzunluktaki ağlar, ağın toplanması sırasında kayalıklara takılması, başka gemi ya da teknelerin motor pervanelerinin kesmesiyle deniz dibine düşüyor.

Geri alınması mümkün olmayan ağları balıkçılar orada bırakmak zorunda kalıyor.

Zamanla deniz dibinde yosun tutan bu ağlar, doğal yaşamı tehdit ediyor.

Birçok bilimsel çalışma, deniz ve iç sulardaki hayalet ağların çoğunun doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi; Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nin desteği ile ŞENMAK Makina’nın sponsorluğunda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Projenin mimarı Hüseyin Semerci, Marmara Adası Gündoğdu köyünden...

Semerci, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) üyesi, plastik işleme makinelerinde kullanılan ekstrüzyon vida-kovanlarının üretiminde çoğu Batı Avrupa pazarında olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan, Avrupa’nın 5 büyük oyuncusundan biri “ŞENMAK Makine”nin yönetim kurulu başkanı...

Hüseyin Semerci projeyi şu sözleriyle anlatıyor; “Üstün özellikleri sebebiyle insan hayatına değer katan plastiklerin yanlış ve bilinçsiz kullanılması sonucu çözünüp kaybolması uzun yıllar alabilmekte. Bu durumda yapılması gerekenin, plastiğin çöp olmasının önüne geçmek, her geçen gün fakirleşen sualtı yaşama ve balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlamak, “Doğduğum ve her fırsatta yaşamakta olduğum köyüme, “denize-doğaya-çevreye” olan tutkum ve sorumluluğumun gereğini yerine getirmek için yola çıktık. Şirketimiz bu projeyi “sosyal sorumluluk projesi “olarak önemsiyor ve başarılı olması için tüm gücümüzle destekliyoruz.

Proje çalışmaların tüm parametreleri, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından değerlendirilirken, Doç. Dr. Dilek Türker, Su Ürünleri Mühendisi Abdulkadir Ünal, Dr. Ahmet Öztener, Uzman Biyolog Kadriye Zengin tarafından hazırlandı.

Proje Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan uygunluk onayı aldı.

Denizlerimizde yıllarca sürüklenerek önüne gelen tüm canlıları katleden hayalet ağlar, denizlerimiz ve türlerin popülasyonu için ciddi tehdit oluşturuyor.

Son yıllarda azalan balık popülasyonuyla, bunun çok vahim bir konu olduğunu artık sadece bilmekle yetinmiyor, yaşıyoruz da.

Bu harekete verdiğimiz destek ile bölgemizi hayalet ağlardan arındırarak el birliği ile koruyacak ve çıkan ağ atıklarını geri dönüşüm ile yeniden kazandıracağız.

Sorunun kaynağı biziz (İnsanlar), çözümü de biz olmalıyız” diyen Hüseyin bey anlatımını şöyle sürdürdü,

“Balıkesir’in Marmara Adalar Bölgesi’nde Temmuz 2020’de başlayan Hayalet Ağlar Projesi dalgıçlar eşliğinde yapılan ön çalışmalar neticesinde tespit edilen 25 lokasyonda 95 basketbol sahası büyüklüğündeki 40 bin metrekare ağ temizlenerek sucul ekosisteme önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu ağların yüzde 20’si küçük balıkçılık, yüzde 80’i ise gırgır ağlarından oluşmaktadır.

100 metrelik ağ 300 canlıyı öldürüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere giriyor.

100 metrelik hayalet ağ, en az 300 deniz canlısının ölümüne sebep oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınan geri dönüşüm projesiyle ekosistemin korunması adına önemli bir adım atılıyor.

Çıkarılacak ağ atıklarını atık olmaktan kurtarmak için geri dönüştürerek yeniden kullanımını sağlayacağız.

Marmara Adaları Yapay Resif Projemiz ile çıkaracağımız ağlar, bir geri dönüşüm tesisinde proses edilecek ve bir beyaz eşya üreticisinde işlenerek günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olan beyaz eşyaya dönüşecek.

Projemiz ile Marmara Bölgesi’nden başlayarak ulusal bir farkındalık yaratmak istiyoruz.” Diyor. Hüseyin Semerci.

Bir sanayicinin sosyal sorumluluk olarak böylesine önemli bir projenin öncülüğünü, sponsorluğunu üstlenmesi çok değerli.

Projenin ülkemize örnek olması dileğiyle “sosyal sorumluluk” projesini yaşama geçiren sanayici iş insanlarımızdan Hüseyin Semerci’yi ve projede görev alan uzmanları kutluyorum.