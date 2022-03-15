Sanayiciye enerji hibesi

Yıllık bazda ham petrol %60 yükseldi. Doğalgaz %86 arttı. Benzin %52 çıktı. Kömürdeki artış %306. Hükümet bu zamlar karşısında önceliklerini gözden geçirmek zorunda... Örneğin demiryollarının modernleştirilmesinde önceliği malları değil, yolcuları hızlandırmaya verdik.

Ancak yükleri hızlandırmamız gerekiyordu. Yani yük nakliyesini daha az maliyetli hale getirmeliydik. Aynı şekilde enerji krizinde doğalgazı evlere ucuz verdik ama sanayiye pahalı verdik. Oysa Türkiye’nin dövize ihtiyacı var ve biz bunu ancak birim fiyatı ucuza gelmiş ihracatla sağlayabiliriz.

Bu yüzden 97 bin ihracatçıya satacakları mal üretebilmek için enerji faturalarını indirmemiz gerekiyor. Bununda yolu sanayiciye enerji hibelerinden geçer. Denilebilir ki vergi vazgeçişleri ve enerji sübvansiyonları ile bütçeye gelen yük ne olacak?

İki rahmetten biri; ya iç açık ya da dış açık olacak. Bütçe imkânları ile daha alınacak yol var ancak dış açığa tahammülümüz yok. Zaten kur, emtia ve enerji ile yeni cari açık rekorları kırarken…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Neden sanayiye destek?

Türkiye’nin ihracata ihtiyacı var. İhracatçı da sanayinin üretimine muhtaç... Her sanayi dinamizmini dayandıracağı bir enerjiye ihtiyaç duyar. Hükümet de bu enerjiyi sağlamalı ki ihracat sürebilsin.

Hibe ekonomiye ne getirir?

Sanayinin çarklarının enerji krizi yüzünden durmamasını sağlar. Çünkü bugün pek çok sanayi pahalı emtianın yanı sıra, pahalı enerji yüzünden durma noktasına geldi. Misal dünyanın en büyük ilk seramikçilerinden biri olan Türk firmamızın aylık elektrik faturası 2 milyondan 12 milyona çıktı ve kapanma kararı aldı.

NOT

VARİL BOMBASI KİMİN BAŞINA DÜŞTÜ

Rusya’nın önce Kırım sonra Ukrayna ile yaptığı müdahaleler petrol piyasalarında ralli başlattı ve beş sene önce 20 $’a kadar çıkan varil bugün 130 $’ı buldu. Şimdi 105 $ düzeyinde.

Ürün ülkesi Rusya; doğalgaz yanı sıra petrolün de fiyatını yüksek tutmak için gerilimi sürdürme eğiliminde. Bu da enerji obur sanayilerin kafasına bir bakıma varil bombası atmaya eşdeğer tahribat yarattı.

Sanayici bu süreci enerjide tedarik güvenliği peşinde koşarak ve alternatif enerji kaynaklarına yönelerek çözmek zorunda... Enerji artık sanayicilerin kişisel, hükümetin ülkesel sorunudur.