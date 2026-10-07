Sanayide 30 aylık alarm: Türkiye üretmeden mi dengeleniyor?
Türkiye ekonomisinde enflasyonun gerilemesi umut veriyor. Ancak fiyat göstergelerindeki iyileşmenin yanında fabrikalardan gelen sesleri de duymak gerekiyor. Çünkü ekonomik istikrarın kalitesi, yalnızca enflasyonun kaç puan düştüğüyle değil, üretimin, istihdamın ve yatırımın ne ölçüde korunabildiğiyle anlaşılır. Bugün sorulması gereken soru şudur: Türkiye daha verimli üreterek mi dengeleniyor, yoksa üretim iştahını kaybederek mi?
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, eylülde 48,1’den 47,9’a geriledi. Faaliyet koşullarındaki aylık bozulma iki buçuk yıldır sürüyor. Ancak bu göstergeyi doğru okuyalım: PMI’ın 50’nin altında olması, faaliyet koşullarında kötüleşmeye işaret eder; üretimin yüzde 2,1 düştüğü anlamına gelmez. Otuz aylık alarm da kesintisiz aynı hızda küçülme değil, uzayan bir zayıflık dönemidir.
Alarmın ekonomik karşılığı
Eylül anketinde izlenen on sektörün dokuzunda üretim yavaşladı. Gıda tek istisna oldu. Yeni siparişler gerilerken imalatçılar üretimi üst üste dördüncü ay azalttı; istihdam ve stoklar da aşağı çekildi. Bunlar, işletmelerin talep yetersizliğine uyum sağladığını gösteriyor. Fakat uyum uzun sürdüğünde, geçici tasarruf kalıcı kapasite kaybına dönüşebilir.
Sipariş azalınca makine daha az çalışır. Kira, bakım, yönetim ve diğer sabit giderler daha az ürüne bölünür; birim maliyet yükselir. Şirket fiyat artırırsa müşteri kaybetme, artırmazsa marjını eritme riski taşır. Böylece talep zayıflığı yalnızca satış sorunu olmaktan çıkar; kârlılığı, tahsilatı ve borç ödeme gücünü birlikte aşındırır.
Enflasyon düşerken maliyet baskısı bitmiyor
Eylül itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 29,73’e geriledi. Buna karşılık imalatçıların üretici fiyatları yıllık yüzde 29,09, aylık yüzde 2,32 arttı. Fiyatların artış hızının yavaşlaması, maliyetlerin düştüğü anlamına gelmiyor. İşletme hâlâ daha pahalı girdiyi, zayıf siparişle ve sınırlı fiyatlama gücüyle finanse etmek zorunda.
TCMB’nin 10 Eylül kararında politika faizi yüzde 37’de tutuldu. Bu oran şirketlerin kullandığı kredinin faizi değildir; kredi fiyatı, risk ve masraflarla farklılaşır. Dolayısıyla politika faiziyle geçmiş yıllık enflasyonun farkını doğrudan reel kredi maliyeti sayamayız. Asıl ölçü, şirketin beklenen satış fiyatı artışıyla toplam finansman maliyetinin ilişkisidir.
Üstelik baskının tamamını iç politikaya bağlamak eksik olur. İSO anketi, uluslararası talebin zayıflığını ve savaş kaynaklı yakıt, taşımacılık ve ham madde maliyetlerini de gösteriyor. Türkiye’deki sanayici hem içeride satın alma gücündeki baskıyı hem dışarıda belirsizliği taşıyor. Faiz indirimi tek başına bu çift yönlü sıkışmayı çözemez.
Dezenflasyonun görünmeyen faturası
Enflasyonla mücadele gereklidir; yüksek enflasyon zaten işletme sermayesini tüketir ve yatırım hesabını bozar. Ancak bütün firmaları aynı finansman daralmasına tabi tutmak, üretken işletmeyle verimsiz işletmeyi aynı kefeye koyabilir. Nakit üretebilen fakat geçici vade uyumsuzluğu yaşayan şirketin kaybı, ekonominin gelecekteki arz kapasitesini de zayıflatır.
Yatırımın ertelenmesi bugün nakdi korur; yarın eski makine, yüksek enerji tüketimi ve düşük kalite olarak geri dönebilir. Nitelikli çalışanların ayrılması da benzer bir maliyet yaratır. Talep toparlandığında kapasite hızla artırılamazsa fiyat baskısı yeniden güçlenebilir. Bu nedenle dezenflasyonun başarısını değerlendirirken üretim kabiliyetinin korunmasını da hesaba katmalıyız.
Kamu için seçici destek
Çözüm, herkese ucuz kredi dağıtmak olmamalı. Finansman desteği; doğrulanabilir siparişi, sürdürülebilir faaliyet kârı ve gerçekçi ödeme planı bulunan işletmelere yönelmeli. İhracat alacağına veya güçlü alıcı sözleşmesine dayalı finansman, genel kredi genişlemesinden daha hedefli olabilir. Desteklenen kaynağın üretimde kullanılması izlenmeli; başarı kredi hacmiyle değil, korunan üretim ve geri ödeme performansıyla ölçülmeli.
Bankalarla yapılandırma da borcu yalnızca ileri tarihe itmemeli. Vade, şirketin gerçek nakit akışına uydurulmalı; karşılığında ortak katkısı, gereksiz varlıkların satışı ve maliyet iyileştirmesi istenmeli. Sürekli zarar eden faaliyetlerin borçla yaşatılması yerine, uygulanabilir dönüşüm planı aranmalı. Kamu tarafında ise öngörülebilir düzenlemeler ve ödeme disiplininin güçlendirilmesi, finansman ihtiyacını kaynağında azaltabilir.
Şirket için ilk hedef: nakdi serbest bırakmak
Yönetim kurulları satış bütçesinin yanına haftalık güncellenen on üç haftalık nakit planını koymalı. Alacaklar müşteri, vade ve tahsilat olasılığına göre ayrılmalı; satış ekiplerinin primi tahsilat ve katkı kârıyla ilişkilendirilmeli. Her ciro artışı başarı değildir. Finansman giderini karşılamayan, tahsilatı belirsiz satış şirketi büyütürken bilançosunu zayıflatabilir.
Sayısal bir örnek düşünelim: Yıllık kredili satışı 600 milyon lira olan işletmede tahsilat süresinin 15 gün kısalması, satışların yıl boyunca eşit dağıldığı varsayımıyla yaklaşık 24,7 milyon lira nakit serbest bırakır. Bu tutar yeni kâr değildir; alacakta bağlı kaynağın çözülmesidir. Kredi ihtiyacı azalırsa finansman tasarrufu da mümkün olur.
Stok politikasında da toplu indirim cazibesinin yerine toplam taşıma maliyeti geçmeli. Yavaş dönen ürünler ayrılmalı, siparişsiz üretim sınırlandırılmalı, tedarikçilerle daha küçük ve sık teslimat görüşülmeli. Ancak kritik girdilerde aşırı stok kesintisi üretimi durdurabilir. Hedef, bütün stokları azaltmak değil, satışa ve tedarik riskine uygun stok taşımaktır.
Verimlilik, işten çıkarmadan başlamalı
İlk adım makine almak değil; duruşları, fireyi, yeniden işlemeyi ve enerji kaybını ölçmektir. Her iyileştirmeye sorumlu, tarih ve parasal hedef atanmalı. Teknoloji yatırımı da gösteriş için değil, geri ödeme hesabıyla yapılmalı. Kısa sürede enerji ve malzeme tasarrufu sağlayan projeler korunurken, talep karşılığı belirsiz kapasite yatırımları ertelenebilir.
Ortak satın alma, ortak lojistik ve atıl kapasitenin paylaşılması, özellikle küçük işletmeler için ölçek dezavantajını azaltabilir. Özkaynağı yetersiz şirketlerde stratejik ortaklık veya birleşme de değerlendirilmelidir. Fakat her kararın gerekçesi ölçülebilir olmalı: Hangi maliyet azalacak, hangi pazara girilecek, ne kadar nakit üretilecek? Belirsiz büyüme vaatleri, pahalı finansmanın yerini tutmaz.
Bu programın sonuçları bu süreç boyunca aylık olarak izlenmeli. Yönetim kurulu; birim katkı kârını, gecikmiş alacakları, stok gününü, net borcu ve siparişlerin nakde dönüşünü aynı tabloda görmeli. Satış azalırken stok büyüyorsa veya faaliyet kârı korunurken nakit açığı derinleşiyorsa, erken müdahale gerekir. Tasarrufların kaliteyi, teslimat güvenilirliğini ve müşteri ilişkilerini bozup bozmadığı da kontrol edilmelidir. Sağlıklı dönüşüm, yalnızca gider kesmekle değil, şirketin yarın gelir üretme yeteneğini korumakla mümkündür.
Türkiye’nin ihtiyacı, enflasyonu düşürürken üretim kaslarını koruyan bir dengelenmedir. Bunun yolu kamu tarafında seçicilikten, şirket tarafında nakit ve verimlilik disiplininden geçiyor. Otuz aylık alarm bize yalnızca yavaşlamayı anlatmıyor; müdahalenin niteliğini de sorgulatıyor. Enflasyon tablosu iyileşirken fabrikaların geleceği zayıflıyorsa, kazanılan istikrarın dayanıklılığı da tartışmalı hale gelir.
Çünkü enflasyonu düşürmenin kalıcı başarısı, susturulan makinelerde değil, rekabetçi maliyetlerle yeniden çalışan fabrikalarda görülecektir.
Son sözler: “Haklı olmanız yetmez, ikna edici olmanız gerekir” Schopenhauer
“Bilgisiz insanlarla tartışmak, gerçeği aramak değil, gürültüyü çoğaltmaktır” Platon
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