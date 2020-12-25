Sanayide ilkleri hayata geçiren iş insanı: Selçuk Yaşar

25 farklı sektörde öncü olan bir girişimci Selçuk Yaşar… İlk özel sektör bira fabrikası, ilk matbaa mürekkebi üretimi, ilk dayanıklı süt üretimi, ilk entegre et tesisi, ilk kompoze gübre fabrikası, ilk deniz ürünleri çiftliği, ilk su tesisini Türkiye’de o kurdu.

Sanayide ilklerin kurucusu olmanın yanı sıra, eğitim ve spor alanında da önemli çalışmaları olan Selçuk Yaşar, 1925’te Rodos’ta dünyaya geldi. Orta öğrenimini İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1948’de İzmir Yüksek Ticaret Okulu’nda bitirip, babası Durmuş Yaşar’ın yanında boya ticarethanesinde iş yaşamına atıldı. Baba–oğul, 1954 yılında ülkenin ilk boya fabrikası olan DYO’nun kuruluşunu gerçekleştirdiler.

Selçuk Yaşar daha sonra iş yaşamında hep ilklere imza attı. İlk özel sektör bira fabrikası Tuborg’u, ilk matbaa mürekkebi üretimi DYOSAN’ı, ilk dayanıklı süt üretimi Pınar Süt’ü, ilk entegre et tesisi Pınar Et’i, ilk kompoze gübre fabrikası Ege Gübre’yi, ilk deniz ürünleri çiftliği Pınar Deniz’i, ilk su tesisi Pınar Su’yu kurdu ve hayata geçirdi. Türkiye’nin ilk entegre turizm tesisi olan Altın Yunus’u kurarak turizm sektörünü de girdi. Burada kurduğu rüzgar enerjisi gülü ülkenin ilk yenilenebilir enerji tesisi oldu. Özel sektörün ilk resim yarışmasını DYO-Yaşar Eğitim Vakfı olarak düzenledi. Selçuk Yaşar, 23 farklı alanda “ilk”leri gerçekleştirme başarısı gösterdi.

Uzun yıllar Danimarka’nın İzmir Fahri Konsolosu görevini yürüttü. Yaşar Eğitim Vakfı ile birçok öğrenciye burs vererek katkıda bulundu. Yaşar Üniversitesi’ni kurdu, Selçuk Yaşar Alaybey İlköğretim Okulu, Bornova Boyacılık Meslek Lisesi’ni de inşa ederek eğitime karşılıksız katkı sağladı. Selçuk Yaşar, ESİAD, SETBİR ve TÜSİAD’ın kuruluşunda bulundu, ilk dönemlerinde aktif görev aldı.

Sanayiciliğinin yanı sıra basın yayın hayatıyla da ilgilendi. Devir dergisini yayınladı. Ege Ekspres, Gazete Ege’nin çıkışına öncülük etti ve Ege TV’ye katkıda bulundu. Tecrübelerini 10 kitapta topladı. 28 mesaj kitapçığı yayınlayarak genç girişimcilere de yol gösterdi.

Selçuk Yaşar çok yönlü bir iş insanı olmasının yanı sıra zaman zaman siyaset alanında da yer aldı, Ankara ile ters düşmeyi göze alarak, bazı siyasi partilerin Ege’de güçlenmesi için destek verdi. Selçuk Yaşar, yerel öncülüğün önemi kadar, girişimci kişiliği konusunda çok anlamlı bir örnek oluşturuyor… Ona DÜNYA adına sağlıklı ömürler diliyorum.

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