Sanayide toparlanma eğilimi

Sanayi, daha çok imalat sektöründeki orta-yük­sek teknolojili ürünler­le toparlanma eğilimini sür­dürerek ağustosta toplamda önceki aya göre yüzde 0,4, yıl­lık bazda ise yüzde 7,1 üretim artışı kaydetti.

Ana sektörler içinde toplam en büyük paya sahip olan ima­lat sektörü, sanayiinin ağus­tos ayı üretim performan­sında da ana belirleyici oldu. İmalat sanayii alt sektörleri arasında ve teknolojik katego­rilere göre ise ayrışma oldu­ğu dikkati çekti. Aylık bazda üretim artışının lokomotifi imalat sanayii ve bunda da or­ta-yüksek teknoloji olurken, daha çok savunma sanayii­ne yönelik “yüksek teknoloji­li ürün” üretiminde ise tem­muz ayının ardından ikinci kez sert düşüş yaşandı.

İmalatta yıllık artış yüzde 7,7

Sanayi üretiminde en bü­yük ağırlığa sahip olan imalat sanayii, mevsim ve takvim et­kisinden arındırılmış endek­se göre aylık bazda yüzde 0,7 üretim artışı kaydetti ve bu, toplam sanayi üretiminde­ki değişime 0,6 yüzde puanlık pozitif etki yaptı. Takvim etki­sinden arındırılmış endekse göre ise imalat sanayii üreti­mi yıllık bazda yüzde 7,7 artış kaydetti ve toplam üretimdeki artışın yüzde 6,7’lik bölümü­nü tek başına sağladı.

Diğer ana sektörlerden ma­dencilik ve taş ocakçılığının üretimindeki aylık bazda yüz­de 0,1’lik düşüş, sektörün en­deksteki düşük ağırlığı nede­niyle toplam üretimdeki de­ğişime kayda değer bir etki yaratmadı. Bu sektörde yıllık bazda kaydedilen yüzde 2,6’lık artışın toplamdaki değişime katkısı ise 0,1 puan oldu.

Elektrik, gaz, buhar ve ik­limlendirme sektöründe aylık bazda yüzde 2,5 düşüş kayde­dildi, bu da genel endekse 0,2 puanlık bir negatif katkı yaptı. Bu sektörde yıllık bazda ise ar­tış ise yüzde 6,1 ve bunun top­lamdaki değişime katkısı 0,4 puan.

Yüksek teknolojide yine sert düşüş

İmalat sanayiinde, yük­sek teknolojide hızlı kan kay­bı devam etti. Yüksek tekno­lojili ürün üretimi ağustos­ta önceki aya göre yüzde 16,3 geriledi. Bu düşüş de imalat sanayii üretimini aylık baz­da 1,1 yüzde puan aşağı çek­ti. Yüksek teknoloji üretimin­de temmuzda da aylık yüzde 18,8 düşüş yaşanmıştı. Yük­sek teknolojide iki aydır üst üste yaşanan sert düşüşe bağlı olarak haziran sonun­da yüzde 87,6 olan yıllık deği­şim de temmuz sonunda yüz­de 58,5’e, ağustos sonu itiba­rıyla ise yüzde 8,5’e kadar indi. Yüksek teknolojide yıllık ar­tış ağustos sonu itibarıyla top­lam imalat sanayii üretimin­deki yüzde 7,7’lik artışa sadece 0,5 puan katkı yaptı.

Aylık ve yıllık bazda üretim artışına en büyük katkı ise or­ta-yüksek teknolojiden gel­di. Aylık bazda üretim, düşük teknolojide yüzde 0,6, orta dü­şük teknolojide yüzde 1,2 ar­tarken, en güçlü artış yüzde 4,4’le orta-yüksek teknolojide yaşandı. Yıllık bazda ise düşük teknolojili ürün üretimi yüz­de 0,9, orta-düşük teknolojide yüzde 8, orta yüksek teknolo­jili ürün üretimi yüzde 19 arttı. İmalat sanayii üretiminde yıl­lık artışa 4,2 puanla en büyük katkıyı orta-yüksek teknoloji yaptı, orta-düşük teknolojinin payı 2,6 puan, düşük teknoloji­nin payı 0,4 puan oldu.

“Emek yoğun sektörlere ilave destekler için çalışıyoruz"

Büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustosta sanayi üretimindeki kompozisyonun programa göre gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz, "Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sanayi üretiminde olumlu eğilimin sürdüğüne işaret etti. Şimşek, "Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi" diye konuştu. Şimşek, sanayinin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretimin 2025'te güçlü performans sergilediğin belirterek, şunları kaydetti:

"Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

Alt sektörlerde performans ayrışması

Ağustos ayında da imalat sanayii alt sektörleri üretim performansında büyük ölçüde ayrıştı. Az sayıdaki alt sektörde üretim önceki aya göre artarken, çoğunda değişmediği ya da gerilediği görüldü. En yüksek aylık artış yüzde 13,4’le temel eczacılıkta kaydedildi, bunu yüzde 9,1’le kayıtlı medyanın basım ve çoğaltımı, yüzde 5,6 ile fabrikasyon metal ürünleri yüzde 3,3’le makine ve ekipman yüzde 2,8’le kimya, yüzde 2,5’le kimya izledi.

Aylık bazda en sert düşüş ise yüzde 19,9’la bilgisayarda yaşandı. Üretim önceki aya göre deride yüzde 2,4, elektrikli teçhizatta yüzde 1,2, diğer ulaşım araçlarında yüzde 1,1, diğer metalik olmayan minerallerde yüzde 0,9, rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,7, giyimde yüzde 0,6, kauçuk ve plastikte yüzde 0,5, kâğıtta yüzde 0,4 düştü.

Yıllık bazda en yüksek üretim artışı ise yüzde 54,5’le diğer ulaşım araçlarında. Bunu yüzde 20,6 ile fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 20,1’le motorlu kara taşıtları, yüzde 17,7 ile temel eczacılık, yüzde 15’le tütün ürünleri izliyor. Bilgisayar yüzde 11,2, diğer metalik olmayan mineraller yüzde 10,7, kâğıt ürünleri yüzde 9,9, ana metal sanayii yüzde 9,8 ve gıda ürünleri yüzde 9,6 ile üretimi yıllık bazda en çok artanlar arasında. Buna karşılık yıllık bazda üretim giyim eşyasında yüzde 17, deride yüzde 5,5, tekstilde yüzde 5, makine ve ekipman sektöründe yüzde 1,4 düşüş kaydetti.