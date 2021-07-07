Sanayinin İkinci Büyük 500’ü ne anlatıyor?

İSO’nun KOBİ ağırlıklı İkinci 500 Büyük listesi, salgın döneminde sanayi üretiminde umut verici gelişmeler olduğunu gösterdi. KOBİ’lerin Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Bu nedenle finansman sorunları bir an önce çözülmeli…

Futbol, basketbol gibi spor dallarında geleceğin müjdesini U19 takımları verir. Sanayinin geleceği konusunda ise İSO İkinci 500 firmaları benzer bir sonuçla geleceği gösterir. Anadolu’ya dağılmış KOBİ nitelikli bu firmaların performansları sanayimizin geleceği açısından önem taşıyan göstergeler içerir.

İSO tarafından dün açıklanan İSO İkinci 500’ün COVID’in yaygın dönemini içeren 2020 sonuçları iyi göstergeler içeriyor. Üretimden net satışlar yüzde 21.17 oranında artarak 191 milyar liraya yükselmiş. Öz kaynaklarındaki yüzde 22’lik artışı ise İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Umut verici” olarak nitelendiriyor. İSO İkinci 500’ün ihracatının yüzde 1.2 oranında artmasının altında ise KOBİ’lerin zor dönemde dış pazarlar, ihracata yönelmelerinin etkisi yer alıyor.

İşsizliğin büyük artış gösterdiği 2020 yılında İkinci 500’ün yüzde 4.6 oranındaki istihdam artışı da işsizliğe fren olarak görülüyor. İSO İkinci 500 verilerinin bir başka olumlu göstergesi, orta-yüksek ve yüksek yoğunluklu sanayinin toplam sanayi içindeki payının % 3.1 artarak, % 29.5’e yükselmiş olması… Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra, İSO İkinci 500’ün finansman verileri açısından iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu görülüyor. Kaynak yapısı net döviz pozisyonunun iyileştirilmesi için halka açılma girişimlerinin artırılması gerekiyor. Ar-Ge yapılarında yine geliştirmeye ihtiyacı var. İSO İkinci 500 göstergeleri zor dönemde elde ettikleri başarılarının göz önüne alınmasıyla ‘’Sanayinin U 19’u‘’ olan İSO İkinci 500’ün öneminin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösteriyor.

İSO İkinci 500 için uygun finansman koşulları sağlanarak üretimde sağlıklı bir gelişme yaşanabilir. Veriler yarın açısından olumlu ipuçları ortaya koyuyor. Bu umut verici tablo bize sanayi üretiminin önemini bir kez daha hatırlatıyor. İSO İkinci 500 Büyüğün bize hatırlattığı bir başka gerçek, KOBİ’lerin üretiminin önemli olduğu gerçeği. KOBİ’lere sağlıklı finansman yaratmadan sürdürülebilir büyüme söz konusu olamaz, bu hiç unutulmamalıdır...

GÜNÜN NOTU:

Kıbrıslı gazeteci-yazar Kutlu Adalı, öldürüşünün 25. yılında anılırken, adı-sanı bilinen katillerinin adalete teslimi istendi. Bu cinayetin açıklık kazanması, Türkiye’ye hukuk soluğu aldıracaktır.