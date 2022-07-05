Sanayinin liderleri ve ihracattaki yerleri

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Müdürlüğü, Sanayinin Liderleri Programı başlığı ile yaptıkları güzel bir araştırma raporunu yayınladı.

Rapor, TOBB’a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan TOBB Sanayi Veritabanı verilerinden derlenmiş. Bu veri tabanında, 90 bin üreticinin makine parkı, üretim, hammadde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ve buradan yaklaşık 4 binden fazla ürün için üretim kapasitesinin hesaplandığı belirtiliyor.

Sohbetimiz için yayınlanan raporun Çalışma 1 adıyla sunulan ve TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 3.926 ürün için üretim kapasitesine göre ilk 3’e en fazla giren illerin sıralamasını ele aldım.

Raporu incelediğim zaman ve beklediğim gibi, ihracatta üst sıralarda yer alan illerimizin, bu raporda da üst sıralamalarda yer aldıklarını görüyoruz.

Raporla ilgilenen dostlarımız TOBB Sanayi müdürlüğünün sayfasına bakabilirler

https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/SanayininLiderleriProgrami.php

Aşağıdaki listede hem Sanayinin liderleri ve hem de en çok ihracat yapan iller sıralamalarını ele aldım.

Sanayinin liderleri sıralaması En çok ihracat yapan iller sıralaması 1 İstanbul 1 İSTANBUL 2 İzmir 2 KOCAELİ 3 Kocaeli 3 BURSA 4 Ankara 4 İZMİR 5 Bursa 5 GAZİANTEP 6 Konya 6 ANKARA 7 Tekirdağ 7 MANİSA 8 Gaziantep 8 SAKARYA 9 Manisa 9 DENİZLİ 10 Adana 10 HATAY 11. Sakarya 11 KONYA 12 Denizli 12 KAYSERİ 13 Kayseri 13 MERSİN 14 Balıkesir 14 ADANA 15 Eskişehir 15 ANTALYA 16 Antalya 16 K.MARAŞ 17 Mersin 17 TEKİRDAĞ 18 Kırklareli 18 SAMSUN 19 Aydın 19 TRABZON 20 Hatay 20 ESKİŞEHİR

Tabloda da görüleceği gibi en çok ihracat yapan iller sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan illerimizden 16 tanesi, Sanayinin Liderleri araştırması sonucunda oluşturulan listenin içerisinde yer alıyor.

En çok ihracat yapan ilk 20 ilin ihracat toplamına baktığımızda 191 milyar ABD doları olduğunu görüyoruz. Bunun da 89 milyarlık kısmı İstanbul iline ait.

Sanayinin Liderleri listesine baktığımızda da burada ilk 20 listesine giren illerin ihracat rakamlarının toplamı da185 milyar ABD doları.

Her iki listeye giren illerin ihracat toplamları arasında az bir fark var. Sanırım o da en çok ihracat yapan iller listesinde daha alt sıralarda bulunan ancak Sanayinin Liderleri sıralamasına ilk 20 listesinden girmeyi başaran Aydın, Balıkesir ve Kırklareli illerinin ihracat rakamlarının getirdiği bir farklılık. Öte yandan Mersin, K. Maraş, Samsun ve Trabzon illeri de en çok ihracat yapan il sıralamasında ilk 20 listesinde yer almalarına karşın, Sanayinin Liderleri sıralamasında ilk 20 listesine girememiş

Görünen o ki illerimizin sahip olduğu kapasiteler, o illerimizin ihracatta öne çıkmalarında çok etkili oluyor.

Değişik zamanlarda yayınlanan sohbetlerimizde de belirttiğim üzere sanayi ürünleri ihracatı çok önemlidir ancak küresel ihracatın lideri olan ülkelerin ihracatlarına baktığımızda ilk 15 sırayı alan ülkeden 8 tanesinin, ilk 15 sıradaki gıda ihracatçısından 8 tanesi olduğunu akıldan çıkarmayalım.

Üreten ve ihracat yapan herkesin eline, emeğine sağlık ve yolları açık olsun…