Sanayiye daha çok ağırlık vereceğiz ihracat katlanacak

HAKAN Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Başkanvekili Ali Türkay Saltık, Yönetim Kurulu Danışmanı Önder Ege ile sohbet ediyoruz.

Hakan Güldağ, MAN Ticari Araçlar CEO’su Tuncay Bekiroğlu’nun kamyon pazarıyla ilgili sözlerini aktararak konuyu açtı:

- Kamyon pazarı 25 bin adetlik satışa doğru gidiyor sanıyorum.

Kaan Saltık, ekledi:

- Kamyon satışları iyi. Belki 30 bini yakalamak da söz konusu olabilir. Ancak araç bulma sıkıntısı yaşanıyor.

Ali Türkay Saltık, Holding’in kurucusu, dayıları Mustafa Koluman’ı andı:

- Mercedes-Benz’in Aksaray’daki kamyon fabrikasının kurulmasında Mustafa Bey’in önemli rolü ve etkisi olmuştu.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de Koluman’ın yüzde 7 hissesi olduğunu anımsattım, Ali Türkay Saltık, Kaan Saltık’ı işaret etti:

- Abim, Koluman’ı temsilen Mercedes-Benz Türk’ün yönetim kurulunda görev yapıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün ağır ticari araçlarının iç pazardaki satışlarındaki rollerine örnek verdi:

- Unimoc’un Türkiye’deki tek satıcısı biziz. Ayrıca, Mercedes otobüslerin yüzde 30’unu biz satıyoruz.

Otobüs satışlarının çok düşük seyrettiğine ilişkin bilgimi aktardım, kendi verilerini paylaştı:

- Koluman olarak bu yılı 58-60 adet Mercedes otobüs satışıyla tamamlayacağız.

Kaan Saltık, Koluman Holding’in sanayi tarafına dikkatimizi çekti:

- Tarsus’ta (Mersin) kapalı alanı 80 bin metrekareye ulaşan sanayi tesisimiz var. Beton pompası ve treyler üretiyoruz.

Savunma sanayi ürünlerine işaret etti:

- Ayrıca zırhlı aracımız Derman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi. Savunma Sanayi Başkanlığı 65 adet sipariş verdi. 2023’e kadar teslim edeceğiz.

Yatırımın parasal boyutunu merak ettim, paylaştı:

- Yatırıma 2015’te başlamıştık. Adım adım büyüttük. Toplam yatırım 70 milyon Euro’yu buldu.

Treyler üretiminde kapasitenin altını çizdi:

- Yılda 15 bin treyler üretme kapasitemiz var.

Koluman’ın 54 yıllık grup olduğunu kaydetti:

- Artık sanayi tarafına daha çok ağırlık vereceğiz. 2022’de ihracatla Japonya ve ABD pazarına da girmeyi planlıyoruz.

Koluman Otomotiv’in ihracatını sorduk, yanıtladı:

- 2018’de 4.5 milyon Euro’luk ihracatımız vardı. Bu yıl 40 milyon Euro’yu yakalayacağız.

2022 hedeflerinin altını çizdi:

- 2022’de ihracatımızı ikiye katlarız.

Mercedes’in Türkiye’deki büyük bayilerinden olan Mustafa Koluman, 1984’te Otomarsan’a ortak olmuş, şirketin Mercedes-Benz Türk’e dönüşmesinde de rol oynamıştı.

Mustafa Koluman, Mercedes-Benz Türk’te yüzde 7’lik ortaklıkla yetinmeyip, sanayi yatırımına yöneldi. Tarsus’taki yatırım, Koluman Holding’i beton pompası, treyler üretiminde öne çıkardı.

Onlara kendi geliştirdikleri “Derman”la zırhlı araç üretimi de eklendi.

Ailenin ikinci kuşağı, Mustafa Koluman’ın çıktığı sanayi yolculuğunda bayrağı daha yukarı taşımakta kararlı görünüyor.

Torpille iş arayanlar bir yana artık eleman bulmakta zorlanıyoruz

KOLUMAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkay Saltık, Tarsus’taki fabrikaya eleman bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Başkanı Kaan Saltık sürdürdü:

- Eskiden torpille iş arayanlar olurdu. Şimdi torpil bir yana vasıflı eleman yok.

Kentteki meslek okullarıyla anlaşma yaptıklarını belirtti:

- Vasıfsız eleman alıp eğitimden geçirerek açığı kapatmaya çalışıyoruz.

2 milyar dolarlık dış ticaret işlemine hizmet veriyoruz

YALÇIN Kızılkaya, 1980 yılında bir arkadaşıyla birlikte gümrük müşavirliği bürosu açtı. 1986 yılında ortaklık sona erdi, Yalçın Kızılkaya kendi soyadını taşıyan gümrük müşavirliği ofisiyle faaliyetlerini sürdürdü, işlerini büyüttü.

2009 yılında Kızılkaya Gümrük Müşavirliği’nde işlerin yönetimini ikinci kuşağın temsilcisi, Yeditepe İktisat Fakültesi mezunu Alihan Kızılkaya devraldı.

Alihan Kızılkaya, sınava girip önce gümrük müşaviri yardımcısı karnesi almış, sonra da gümrük müşaviri karnesi sahibi olmuştu.

Kızılkaya Gümrük Müşavirliği, 2011 yılında Kabataş’ta satın alınan binaya taşındı. Toplam kadrosu da 180 kişiye çıktı.

Kızılkaya’da Dış Ticaret danışmanı olan Dr. Bader Arslan’la birlikte Alihan Kızılkaya ile buluştuk. Kızılkaya, yerli-yabancı, küçük ve global ölçekli firmalara hizmet verdiklerini belirtti:

- İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Mersin’deki gümrüklerde toplam 14 ofisimiz var. Söz konusu ofislerimizle sahada hizmet veriyoruz.

Bazı büyük ölçekli grupların “gümrüklü saha belgesi” aldığını kaydetti:

- Yetki belgesi ile birlikte söz konusu grupların üretim tesislerinin yanıbaşında gümrüklü saha oluşuyor. Biz, oralarda da hizmet veriyoruz.

Kızılkaya’nın gümrük müşaviri olarak imza attığı dış ticaret hacmini merak ettim, hesapladı:

- Yılda 1.8-2 milyar dolarlık dış ticaret işlemine hizmet veriyoruz.

Dijitalleşmeye, teknolojik gelişmelere ayak uydurduklarını ifade etti:

- Yapay zeka ile gümrük beyannamesi yazabiliyoruz. Yapay zeka ile işlem yaptığımız alanları zamanla genişleteceğiz.

Alihan Kızılkaya, önümüzdeki dönem için beklentisini paylaştı:

- Önümüzdeki dönemde gümrük müşavirliği ofislerinde birleşmeler olabilir. Biz Kızılkaya çatısı altında birleşmelere açık olacağız.