Sani Konukoğlu: Gaziantep sanayisine adanan bir ömür

Bugüne kadar dünyaya gelen insan sayısını kestirmek mümkün değil ancak geriye bir iz bırakıp gidenler müstesna. Farklı yaşamış, farklı düşünmüş, farklı olmak için çalışmış, mücadele insanları gelip, geçmiştir bu dünyadan. Bazısının ömrü kısa sürmüş ama bıraktığı eserlerle yaşamaya devam etmiştir. İşte bunlardan biri de Gaziantep sanayisine önemli katkılar sunan merhum Sani Konukoğlu’dur.

“Sani Konukoğlu kimdir” yazıp araştırma yapmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk cümlesi, “İşin hilesi dürüstlüktür” olacaktır. Bugün çocuklarının hayat prensibi haline gelen bu söz, Sani Konukoğlu’nun 65 yıllık hayatını özetleyen ve adeta Sani Konukoğlu öğretisi haline gelmiştir.

Dede Sani Konukoğlu’nun temelini attığı küçük bir işletmeyi babası Zekeriye Konukoğlu geliştirdi. Sani Bey, 1943 yılında iş hayatına atıldı ve böylece bugün ülke ekonomisine büyük katkılar sunan SANKO Holding’in tohumları atılmış oldu. Mütevazı aile şirketi Sani Konukoğlu’nun vizyonu ve farklı bakış açısıyla Türkiye’nin önemli şirketleri haline geldi. Bu başarı akşamdan sabaha olmadı tabi. Özveri ve fedakarlıkla başarı merdivenlerini adımlayan Sani Bey, ufku ve vizyonuyla sadece kişisel gelişimle kalmadı. Gaziantep ekonomisinin gelişmesine, sanayisinin bugünlere gelmesine de öncülük etti.

Merhum Sani Konukoğlu, iş hayatında farklılaşmak ve yenilenmenin kendisine büyük katkı sağlayacağını çok iyi bilenlerdendi... 1947 yılında İstanbul’da 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep’e bu kapasitede bobin makinesini ilk kez O getirdi. 1951 yılında mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için Halep’ten aldığı apre makinesini bir mağaraya koyarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra da Bursa’daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep’e getirdi. Böylece Gaziantep’te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük eden Konukoğlu, 1962 yılında eski model makinelerden yararlanarak Şehreküstü’de mağaraya hidrofil pamuk tesisi kurdu. Bunu 1963 yılında kurduğu 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi izledi. 1965 yılında Bursa’da imal ettirdiği tezgahların üzerine atılacak jakar makinelerini de Gaziantep’teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. 1966 yılında Hilal Kolektif Şirketi’ni kurdu. 1968 yılında projesini hazırlattığı 25 bin iğlik iplik tesisinin 20 bin iğlik bölümü 1974 yılında devreye alındı. Hilal Kolektif Şirketi’nin unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek Sanko Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne dönüştürüldü. Sanko, 1987’de Türkiye’ye ilk defa düğümsüz bobin makineleri getirtti.

15 Ağustos 1989’da diğer sanayicilerle Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) kuran Sani Konukoğlu, odanın ilk yönetim kurulu başkanı unvanını aldı. SANKO’nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989’da Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurulmasını sağladı. 1993 yılında Sanko Üniversitesi Hastanesi’nin kuruluşunu başlattı ancak hastanenin açılışına ömrü vefa etmedi. 16 Ocak 1994 yılında aramızdan ayrılan Sani Konukoğlu, vefat ettiğinde 65 yaşındaydı.

Yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği, güçlü şirketler topluluğu haline getirdiği SANKO Holding, bugün geriye bıraktığı en büyük miraslardan biri olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sunmaya devam ediyor.

Hiç şüphesiz Sani Konukoğlu, Gaziantep ve Türkiye için simge isimlerden biri. Zorluklar karşısında pes etmeyen, üretimden bir an olsun geri durmayan, yatırımı ve yatırımcılığı teşvik eden Sani Konukoğlu, Gaziantep’in başarı mimarlarından biri olarak ismini tarihe yazdıran bir Anadolu yatırımcısıdır. Ruhu şad olsun...