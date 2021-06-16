Sanica’nın elektrikli forklift üretimi ve işin gerisi....

Sanica’nın elektrikli forklift ilanını gazetemizde görünce Ali Fatinoğlu’nu aradım. Fosil yakıt tüketimini ortadan kaldıran bir fi rma olarak Sanica’nın TİM En Büyük 1000 İhracatçı arasında yer aldığını gururlanarak öğrendim.

Önemli bir sol düşünür olan Abidin Nesimi Fatinoğlu ile 1960’lı yıllarda May Yayınları’nda oturup sohbet ederdik. 1930’lu yıllarda sol örgütlerde yer almış, anlamlı ve kalıcı eserler yayınlamış bir isimdi. Yıllar sonra 1990’larda bir genç sanayici ve siyasetçi olarak Ali Fatinoğlu ile karşılaştım, Abidin Nesimi’nin oğlu olduğunu öğrendim. Sanica markasıyla başta Türkiye’de 3 ülkede 8 noktada üretim yapıyordu, Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisiydi.

DÜNYA’da Sanica’nın elektrikli forklift ilanını gördüm, bu yeni bir gelişmeydi. Fatinoğlu Holding yöneticisi Ali Fatinoğlu’ndan bilgi aldım. Forkliftler Türkiye’de dizel olarak üretiliyormuş. Devlet 11 sektörde yeni ve temiz üretimi destekleme kararı alırken, elektrikli otomobil ve elektrikli forklift üretimine destek vermiş. SGK, kapalı alanlarda zehirlenmeye neden olduğu için dizel forkliftleri yasaklama kararı almış. Bunun üzerine 50’nin üzerinde yabancı firma elektrikli forklift ithalatçısı olarak Türkiye’ye gelmiş.

Fatinoğlu Grubu, 2019’da Sanica markasıyla Akhisar fabrikasında elektrikli forklift üretimine başlamış. Ali Fatinoğlu’nun yorumu, gelecekten neden umutlu olduklarını çok saydam bir biçimde anlatıyor:

-Aylık 50-60 adet üretimimizi 2022’de en az 250-300 adede çıkacağız. Avrupalıların forklift fiyatları 32-34 bin Euro, bizimse 26- 28 bin Euro. Çinliler’inki 22-23 bin Euro, ama sık sık arıza yapıyor. Avrupalıların yedek parça ve bakım ücretleri de bizim 3-5 kat üstümüzde fiyatlanıyor. Yerli malı avantajıyla 12 ay vade ile satıyoruz. Sanica markasıyla üretim yapan Fatinoğlu Holding kendini “İlklerin Kuruluşu” olarak tanımlıyor. Avrupa’nın 5 büyük küvet üreticisinden biri. TİM “En Büyük 1000 İhracatçı’’ listesinde sürekli yer alıyor. İSO’nun Türkiye’nin En Büyük 1000 Şirket sıralamasının değişmez bir kuruluşu. Vizyonunu “Teknolojik gelişmeleri takip edip Türkiye ve dünyada alanında lider firma olmak” şeklinde tanımlıyor. Beni çok etkileyense, düşünür dostum Abidin Nesimi Fatinoğlu adına 2012’de bir endüstri meslek lisesi yaptırıp, eğitime açtıklarını öğrenmem oldu. Türkiye’nin ithalatı önleyici ürünlerde çevre dostu üretim yapan firmaları desteklemesinin önemli olduğuna inanıyorum...

GÜNÜN NOTU:

NATO Zirvesi‘nin zamana karşı yarışı, birçok yapısal sorunun neden görüşülemeyeceğini gözler önüne serdi...