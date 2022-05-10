Şarap ve peynire ‘hızlı karar’la girdi, Eceabat’a Asmadan’la yerleşti

SİVAS doğumlu, ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu Erdoğan Demir, bir süre otomotiv sektöründe profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra Rollmech Automotive ile kendi işinin başına geçti.

Önde gelen otomotiv ana sanayi şirketlerine yan sanayi üretimi yapan Rollmech’ten sonra Presmech, Rollpanel ve Azimech adlı şirketlerle işlerini büyüttü.

Erdoğan Demir, sanayi tarafında işlerini oturttuktan sonra 2016 yılında Bursa’da İtalyan tarzı bir şarap restoranı açtı. İşler planladığı gibi yürümedi, pandemi döneminde kapattı. Benzeri bir restoranı Eskişehir’de de denedi, o da olmadı.

Erdoğan Demir, bir yandan İtalyan tarzı şarap restoranına kafa yorarken diğer yandan da Manisa Köprübaşı’nda 25-26 dönümlük arazi satın alarak şaraplık üzüm üretimine adım attı.

2018’de Eceabat’ta (Çanakkale) satışa çıkan 260 dönümlük bağı alarak, şaraplık üzüm üretiminde işleri geliştirdi. Eceabat’ta bağ sahibi olunca, bölgede bir de otel yapma kararı aldı. 20 odalı Bengodi adlı oteli hızlıca hizmete açtı.

Geçenlerde küçük bir grup meslektaşımla yolumuz Asmadan Bağcılık-Bengodi Hotel’e düştü. Asmadan Bağcılık danışmanı Murat Yankı ve Bengodi Hotel Müdürü İsmail Kaya ile sohbet ettik.

Murat Yankı, bağları ve üretilen şarapları anlatırken şaraphane ile otelin konumunu sordum:

- Asmadan Şarapçılık ve Bengodi Hotel, Suvla Şarapçılık’ın hemen karşısında. Sizin şaraphane ve otelin Suvla’ya bu kadar yakın kurulmasının nedeni nedir?

Yanıta Erdoğan Demir’in yatırımcı yanından girdi:

- Erdoğan Bey, çok hızlı karar verip yatırım yapıyor. Eceabat’ta 260 dönümlük bağ alınınca şaraphaneyi de buraya kurdular. Beraberinde Bengodi Hotel ve restoran da yapıldı. Burası geçen yıl mayıs ayı sonlarında hizmete açıldı.

Şu noktanın altını çizdi:

- Eceabat da Trakya Bağ Rotası’nda yer alıyor. Trakya Bağ Rotası giderek yükseliyor.

Erdoğan Demir’in yatırım kararındaki hızına bir örnek daha verdi:

- Erdoğan Bey, Bursa Mustafakemalpaşa’da da bir peynir tesisi kurdu. Yerel peynirlerin yanısıra yurtdışından bazı türler de orada üretiliyor.

Şaraphanenin kapasitesi üzerinde durdu:

- Bu yıl 250 bin şişe şarap üretmeyi planlıyoruz. Kapasiteyi 500-600 bin şişeye kadar çıkarabileceğiz.

Murat Yankı, Erdoğan Demir’in “Önoturizm”e girişini şöyle yorumladı:

- İtalya’nın bağcılık ve önoturizm hareketinde geldiği noktayı örnek alarak başlayan bir tutku.

Şaraphaneyi gezerken şu noktaya dikkat çekti:

- Üzümler önce üstteki tanklara girer. Şaraba dönüşecek üzüm suyu, yukarıdan yer çekimi prensibiyle alttaki tanklara akar.

İsmail Kaya, araya girdi:

- Asmadan markasıyla zeytinyağı üretimimiz de var. Erdoğan Bey’in 80 dönüm zeytinliği bulunuyor.

Asmadan Bağcılık ve Bengodi Hotel, ağır vergilerin bunaltıcı ortamına rağmen sektöre yeni yatırımcıların girmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

İç pazarda vergiden bunalan sektör, rahatlama yolunu şarap ihracatını büyüterek açamaz mı?

Zeytin ve üzüm üretimi insanları barbarlıktan kurtardı

ASMADAN Bağcılık’ın danışmanı Murat Yankı, bizi şaraphane ve otelle iç içe geçmiş müzeye yönlendirdi:

Asmadan Bağcılık Tarihi Müzesi…

Müzenin girişinde şu sözleri okudu:

- İnsanlar ne zaman zeytin ve üzüm yetiştirmeyi öğrendiler, barbarlıktan kurtuldular…

Ardından ekledi:

- Bu satırlar MÖ 5’inci yüzyılda yaşamış tarihçi Thukydides’e ait. O belki bilmiyordu ancak bu büyük doğa devrimi Anadolu topraklarında gerçekleşti.

Sonra sürdürdü:

- Müzemiz bu bilgi temelinde Anadolu’nun kadim uygarlık tarihini anlatmak amacıyla kuruldu.

Sergilenen eserlere dikkat çekti:

- Bu zengin tarihin tanıkları olan binlerce yılda üzümün şarabını sunmak amacıyla kullanılmış ve yalnızca ülkemiz müzelerinde sergilenen eserlerden seçki olsun istedik. Hepsi için izin alıp birebir kopyasını yaptırdık.

Müzedeki M.Ö. 2000-1750 dönemindeki “Asur Ticaret Kolonileri Çağı”yla ilgili bölümde şu açıklamayı okudum:

Anadolu’da Borcun En Eski Vadesi, Bağbozumu: Ticari organizasyonun Anadolu’daki merkezi Kültepe Kaniş Karumu’ydu. Sözleşme, borç senedi veya mektup olarak düzenlenen bu belgelerdeki senet vadesi kimi zaman bağbozumudur.

50’yi aşkın ‘Önoturizm’ Adresi kitapta toplandı

MURAT Yankı, Asmadan Bağcılık, Müze ve Bengodi Hotel turu sonrası Göknur Gündoğan ile birlikte hazırladıkları kitabı imzalayıp hediye etti:

Türkiye Önoturizm Rehberi

Rehberle ilgili şu iddiasını ortaya koydu:

- Türkiye’nin bu konudaki ilk yayını olma niteliğini taşıyor. Hatta Avrupa’nın ileri gelen bağcılık ülkelerinde dahi gazete, ve dergi ekleri dışında bu tip bir bağımsız rehber nadiren yayınlanıyor. Ülkemizin 50’den fazla önoturizm adresini içeriyor.

Rehberin girişinde “Önoturizm” şöyle tanımlandı:

- Tarım ve çiftlik turizmi (Agroturizm) ailesinin üyesi olan, bağ ürünlerinin doğal tarihi ve beşeri mirasın keşfine yarayan, içinde konaklama, doğa aktiviteleri, zengin gastronomik deneyimler, doğrudan ürün satışı da barındırabilen bir turizm çeşididir.

Dünyadaki farklı kullanımların altı çizildi:

- Oenorourism, Enotourism, wine tourism, vinitourism.

Tanımın Türkçe kullanımı da vurgulandı:

- Bağcılık ve şarap turizmi…

1985 yılında profesyonel tercüman rehberlik belgesi alan Murat Yankı, 2004 yılına işaret etti:

- 2004 yılında Türkiye’nin ilk şarap turizmi platformu Vinotalia’yı kurdum.