Sarı Bayrak!
Amerikan hisse senedi piyasalarında sadece meraklı ve dikkatli gözlerin görebileceği işler oluyor. Ana endekslere bakınca her şey mükemmel gibi görünüyor çünkü her gün gelen anlaşma/birleşme haberleri ve büyük teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolarıyla endeksler ayakta durdukları gibi, bir de yukarıdaki hedeflere doğru devam ediyorlar. Ancak buzun altındaki suda bazı önemli değişiklikler oluyor.
İlk olarak geçen ayların en güçlü rallilerini yapan quantum, uranyum, kısmen lityum, enerji depolama/ üretim şirketlerinin hisseleri günlük hareketlerinde oldukça büyük dalga boylarıyla bir yukarı bir aşağı hareketler yapıyor. Klasik olarak bu tür durumlar, genelde birkaç geçtikten sonra geriye dönük olarak grafiklere bakıldığında çok temiz bir şekilde görünür, mal dağıtma evresidir.
Bilindiği üzere piyasaların temelde 4 evresi olur, önce biriktirme evresi vardır. Bu aşamada özellikle büyük yatırımcılar ve temel faktörleri değerlendirebilenle mal toplarlar. 2.evre başladığında ise hissede yatırımcılar arasında öne çıkar alımlar artarak devam eder.
Doğal olarak hisse fiyatı hızlıca yükselir. Buna da ilerleme anlamına gelen “advance” deniyor. Ardından en tehlikeli aşama gelir. Bu evrede artık hisse bilinçli olarak sosyal medya, şirket raporları vs. gibi her mecrada övülür ve yatırımcıların dikkatine sunulur. Oysa trenin son vagonudur ve binmek çok tehlikelidir çünkü tren zaten durağına gelmiştir. Bu aşamada genellikle yukarı doğru büyük, günlük hareketler olur ve arada da nispeten büyük satıcılı günler olur ama hisseyi izlediğinizde aslında bir yere gitmediğini görürsünüz. Klasik bir dağıtım evresi hareketidir.
Bu aşamada mal el değiştirir ve günler, hatta haftalar boyu aşağıdan alan büyük yatırımcılar, şimdi atlayan küçük yatırımcıya malı devrediyordur. Bundan sonra gelen evre artık hepimizin malumu olduğu üzere satış/ düşüş dönemidir ve yeteri kadar malı devreden büyükler artık büyük büyük ordinolarla malı kamyon kamyon olarak piyasa dökerler. Korkarım bu sona doğru yaklaşıyoruz ama daha vaktimiz var diye görüyorum.
Yatırımcılar ne yapıyor?
Bu durumun bir başka göstergesi de bence şudur; geçen ayların parlayan hisseleri artık parlamıyor ve yukarıda bahsettiğim şekilde işlem görüyor. Ama Mag7 gibi ana hisseler son haftalarda eskinin yıldızlarına göre daha iyi performans sağlıyor. Bu ne demek? Piyasa “kalitesiz” hisselerden el çekip, bilançosu daha güçlü olan “kaliteli” hisselere kayıyor. Peki kaliteli/kalitesiz hisse nedir? Şöyle bakabiliriz; para kazanmayan, yani nakit yakan, FAVÖK’ü negatif olan şirket hisselerine kalitesi desek çok da yanılmayız. Evet bu hisseler bazen çok büyük gelecek vaat eder ama şimdi kalitesizdir. Risklerin gelişmeye başladığı ilk anda yatırımcılar bu hisseleri terk eder. İşte şimdilerde gördüğüm kadarıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Durumu destekleyen bir başka bakış açısı ise defansif sektörlere olan ilginin artması. Örneğin, Trump geldiğinden beri baskı altında kalan sağlık sektörü son haftalarda en çok tercih edilen hisseler arasına girdi. Ek olarak utility dedikleri elektrik, su, gaz dağıtım şirketleri de tercih edilmeyenlerden bir üst quadranta geçti. Denklemde tek eksik olan gayri menkul sektörü hisseleriydi ki onlar da geçen hafta tercih edilenler bölgesine geldi. Bütün bunlardan anlaşılması gereken piyasa ufak ufak portföyünün risk iştahını azaltıyor.
Short tuşu için acele etmemek lazım
Bir de geçtiğimiz hafta piyasacıların çok önem verdiği “Hindenburg Omen” indikatöründe işaretler çıktı. Bu indikatör default parametreleri ile çalıştırıldığında çok uzun zaman aralıklarıyla tetiklenir. Çünkü son 1 yılda yeni yüksek yapan hisseler ile aynı dönemde yeni düşük yapan hisselerin oranına bakan ve sonucu hacimle de ilişkilendiren bir indikatördür ve koşulları çok çabuk oluşmaz. Ama oluştuğu zaman da %88 oranında isabet kaydeder. Yine de ezbere konuşmamak lazım, indikatör tetiklendiğinde sonuç alınması bazen ayları bulabilir.
Tabi ki bütün bunlar, endeksleri satacaklar, dünya yıkılacak değil. O tür komplo teorileri için sosyal medyaya gitmek gerek. Bu aşamada henüz sarı bayrak havada, o yüzden short tuşuna basmak için aceleci olmamak lazım. Ama hisse potföylerinde gerekli düzenlemeleri yapmak fena fikir olmayabilir. Sonuçta bir sürü gözle görülür değişim var. Belki biraz sabır meselesi…
|Borsa
|10.914,10
|-1,32 %
|Dolar
|42,0888
|0,00 %
|Euro
|48,3568
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1481
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.330,25
|-1,69 %
|Altın (ONS)
|3.934,35
|-0,11 %
|Brent
|64,2200
|0,05 %