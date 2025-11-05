Sarı Bayrak!

Amerikan hisse senedi piyasalarında sa­dece meraklı ve dikkatli gözlerin göre­bileceği işler oluyor. Ana endekslere bakın­ca her şey mükemmel gibi görünüyor çünkü her gün gelen anlaşma/birleşme haberle­ri ve büyük teknoloji şirketlerinin güçlü bi­lançolarıyla endeksler ayakta durdukları gi­bi, bir de yukarıdaki hedeflere doğru devam ediyorlar. Ancak buzun altındaki suda bazı önemli değişiklikler oluyor.

İlk olarak geçen ayların en güçlü rallilerini yapan quantum, uranyum, kısmen lityum, enerji depolama/ üretim şirketlerinin hisseleri günlük hare­ketlerinde oldukça büyük dalga boylarıyla bir yukarı bir aşağı hareketler yapıyor. Kla­sik olarak bu tür durumlar, genelde birkaç geçtikten sonra geriye dönük olarak grafik­lere bakıldığında çok temiz bir şekilde görü­nür, mal dağıtma evresidir.

Bilindiği üzere piyasaların temelde 4 evre­si olur, önce biriktirme evresi vardır. Bu aşa­mada özellikle büyük yatırımcılar ve temel faktörleri değerlendirebilenle mal toplarlar. 2.evre başladığında ise hissede yatırımcı­lar arasında öne çıkar alımlar artarak devam eder.

Doğal olarak hisse fiyatı hızlıca yükse­lir. Buna da ilerleme anlamına gelen “advan­ce” deniyor. Ardından en tehlikeli aşama ge­lir. Bu evrede artık hisse bilinçli olarak sosyal medya, şirket raporları vs. gibi her mecra­da övülür ve yatırımcıların dikkatine sunu­lur. Oysa trenin son vagonudur ve binmek çok tehlikelidir çünkü tren zaten durağına gelmiştir. Bu aşamada genellikle yukarı doğ­ru büyük, günlük hareketler olur ve arada da nispeten büyük satıcılı günler olur ama his­seyi izlediğinizde aslında bir yere gitmediği­ni görürsünüz. Klasik bir dağıtım evresi hare­ketidir.

Bu aşamada mal el değiştirir ve gün­ler, hatta haftalar boyu aşağıdan alan büyük yatırımcılar, şimdi atlayan küçük yatırımcıya malı devrediyordur. Bundan sonra gelen evre artık hepimizin malumu olduğu üzere satış/ düşüş dönemidir ve yeteri kadar malı devre­den büyükler artık büyük büyük ordinolarla malı kamyon kamyon olarak piyasa dökerler. Korkarım bu sona doğru yaklaşıyoruz ama daha vaktimiz var diye görüyorum.

Yatırımcılar ne yapıyor?

Bu durumun bir başka göstergesi de ben­ce şudur; geçen ayların parlayan hisseleri ar­tık parlamıyor ve yukarıda bahsettiğim şekil­de işlem görüyor. Ama Mag7 gibi ana hisseler son haftalarda eskinin yıldızlarına göre daha iyi performans sağlıyor. Bu ne demek? Piya­sa “kalitesiz” hisselerden el çekip, bilançosu daha güçlü olan “kaliteli” hisselere kayıyor. Peki kaliteli/kalitesiz hisse nedir? Şöyle ba­kabiliriz; para kazanmayan, yani nakit yakan, FAVÖK’ü negatif olan şirket hisselerine kali­tesi desek çok da yanılmayız. Evet bu hisseler bazen çok büyük gelecek vaat eder ama şimdi kalitesizdir. Risklerin gelişmeye başladığı ilk anda yatırımcılar bu hisseleri terk eder. İşte şimdilerde gördüğüm kadarıyla böyle bir du­rumla karşı karşıyayız.

Durumu destekleyen bir başka bakış açısı ise defansif sektörlere olan ilginin artması. Örneğin, Trump geldiğinden beri baskı altın­da kalan sağlık sektörü son haftalarda en çok tercih edilen hisseler arasına girdi. Ek olarak utility dedikleri elektrik, su, gaz dağıtım şir­ketleri de tercih edilmeyenlerden bir üst qu­adranta geçti. Denklemde tek eksik olan gayri menkul sektörü hisseleriydi ki onlar da geçen hafta tercih edilenler bölgesine geldi. Bütün bunlardan anlaşılması gereken piyasa ufak ufak portföyünün risk iştahını azaltıyor.

Short tuşu için acele etmemek lazım

Bir de geçtiğimiz hafta piyasacıların çok önem verdiği “Hindenburg Omen” indika­töründe işaretler çıktı. Bu indikatör default parametreleri ile çalıştırıldığında çok uzun zaman aralıklarıyla tetiklenir. Çünkü son 1 yılda yeni yüksek yapan hisseler ile aynı dö­nemde yeni düşük yapan hisselerin oranına bakan ve sonucu hacimle de ilişkilendiren bir indikatördür ve koşulları çok çabuk oluşmaz. Ama oluştuğu zaman da %88 oranında isabet kaydeder. Yine de ezbere konuşmamak lazım, indikatör tetiklendiğinde sonuç alınması ba­zen ayları bulabilir.

Tabi ki bütün bunlar, endeksleri satacaklar, dünya yıkılacak değil. O tür komplo teorileri için sosyal medyaya gitmek gerek. Bu aşama­da henüz sarı bayrak havada, o yüzden short tuşuna basmak için aceleci olmamak lazım. Ama hisse potföylerinde gerekli düzenleme­leri yapmak fena fikir olmayabilir. Sonuçta bir sürü gözle görülür değişim var. Belki biraz sabır meselesi…