Şarık Tara: Bir iş insanından çok fazlası...

Şarık Tara, 1957’de kayınbiraderi Sadi Gülçelik ile ENişte KAyınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA’yı kurdu. Dünyanın birçok bölgesinde rıhtım, tersane kazıkları, hububat siloları, köprüler ve yollar gibi zorlu müteahhitlik işlerini gerçekleştirdi.

Şarık Tara, 1930’da Üsküp’te dünyaya geldi.

İlkokula Sırp okulunda başladıktan sonra 1942’de İstanbul’a gelip Şişli Terakki’de okudu. İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Okuduğu dönemde aile bütçesine katkı için çeşitli işlerde çalıştı. Bir tekstil fabrikasında Yugoslav uzmanlara tercümanlık yaptı. 1955'de havalandırma, soğuk hava işinde şantiye şefi oldu. İstinye Köprüsü temeli ve Yeniköy Sahil Yolu koruma duvarlarının yapımını üstlenen Veziroğlu Firması’nın taşeronu olarak çalıştı. Tara, 1956’da Lale Ataman ile evlendi. 1957'de kayınbiraderi Sadi Gülçelik ile enişte kayınbirader sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan ENKA şirketini kurdular. ENKA’nın kurulmasının ardından rıhtımlar, tersane kazıkları, hububat siloları, köprüler ve yollar gibi zorlu müteahhitlik işlerini üslendi.

1960'da ENKA’nın ilk yatırımları olarak Pimaş Plastik, Altaş Çelik Ev Aletleri ile imalat sanayine giriş yaptı. 1972'de ENKA Holding kuruldu. 1980’de ENKA kurucu ortağı Sadi Gülçelik bir uçak kazasında yaşamını yitirdi.ENKA 1990’larda dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası çalışmalar başlattı. 1993'te Bechtel firmasıyla Kazakistan’ın çalışmalarında yer aldı. Moskova’da ofis yapımlarını geliştiren iki şirket kurdu. ENKA, Rusya ve BDT'de 500’e yakın projeyi gerçekleştirdi.

Tara, 1994’de 56 yaşındayken işlerinin yönetimini oğlu Sinan Tara’ya devretti.

1970 sonrası iş insanlığının yanı sıra uluslararası alanda Türkiye’nin ‘’gönüllü’’ diplomatı olarak görevler üstlendi. Davos kurucusu Prof. Klaus Schwab ile yakın dostluğu ülkemizin o platformda önemle yer almasını sağladı. Yunanistan, Rusya ve Balkan ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için katkı sağladı. Özellikle Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlikte üstlendiği işlev olağandışıydı.

ENKA Topluluğu içinde “Şarık ağabey” olarak anılan Tara, 2018’de vefat etti.

Şarık Tara sadece iş yaşamı ile değil, her yönüyle örnek alınması gereken bir iş insanı oldu.

Öncü kuruluş olan ENKA’ya DÜNYA olarak nice başarılı yıllar diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

AK Parti 7. Olağan Kongresi’nden sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümette yapacağı değişikliklere çevrildi.