Şarj kuyrukları
Bu hafta sürekli aracımı şarj ettiğim Emaar alışveriş merkezinde inanılmaz bir hareketlilik vardı. Yer gök elektrikli araç kaynıyordu. Bende jeton sonradan düştü. Elektriğe yapılan fahiş %38’lik zamdan etkilenmeden araçlarını son bir kez daha şarj etmek isteyen kullanıcılar adeta takılmadık soket bırakmamıştı.
Bu arada bu zamlarla birlikte hayat yine çok daha zorlaşacak. Elektrikli otomobil kullanmanın maliyet avantajları, özellikle de evinde şarj ünitesi olmayanlar için azalacak gibi. En temel ihtiyaç olan ulaşımda, ÖTV gibi bir sorun başımızdayken ve biz bunu normalleştirmişken hayatın normalleşmesi pek mümkün değil. Diyorlar ya ‘acı reçeteyi yutacağız’, insan da kendine soruyor ‘biz ne yaptık ki?’ Neyse, demem o ki eğer evinize şarj ünitesi taktırabilirseniz ki eskiye göre fiyatları oldukça ucuzladı, işler hala daha ekonomik ve sürdürülebilir. Aksi takdirde şarjlanma maliyetleri çok artacak gibi.
Bir not: 5 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptığım 9 yıldır de üyesi olmaktan gurur duyduğum Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak yaptığımız seçimler ses getiriyor. Bu yıl, Derneğin Kurucu Üyesi ve Başkanı Ufuk Sandık ile yeni yönetim kurulu da ödül için elinden gelenin fazlasını yaptı. Derneğin çimentosu herkesi bir arada tutan Ufuk Sandık’a da bir meslektaşı bir kardeşi olarak tebriklerimi sunarım.