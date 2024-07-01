Şarj kuyrukları

Bu hafta sürekli aracımı şarj ettiğim Emaar alışveriş merkezinde ina­nılmaz bir hareketlilik vardı. Yer gök elektrikli araç kaynıyordu. Bende jeton sonradan düştü. Elektriğe yapılan fahiş %38’lik zamdan etkilenmeden araçla­rını son bir kez daha şarj etmek isteyen kullanıcılar adeta takılmadık soket bı­rakmamıştı.

Bu arada bu zamlarla birlik­te hayat yine çok daha zorlaşacak. Elekt­rikli otomobil kullanmanın maliyet avantajları, özellikle de evinde şarj üni­tesi olmayanlar için azalacak gibi. En te­mel ihtiyaç olan ulaşımda, ÖTV gibi bir sorun başımızdayken ve biz bunu nor­malleştirmişken hayatın normalleşme­si pek mümkün değil. Diyorlar ya ‘acı re­çeteyi yutacağız’, insan da kendine soru­yor ‘biz ne yaptık ki?’ Neyse, demem o ki eğer evinize şarj ünitesi taktırabilirse­niz ki eskiye göre fiyatları oldukça ucuz­ladı, işler hala daha ekonomik ve sürdü­rülebilir. Aksi takdirde şarjlanma mali­yetleri çok artacak gibi.

Bir not: 5 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptığım 9 yıldır de üyesi ol­maktan gurur duyduğum Otomotiv Ga­zetecileri Derneği olarak yaptığımız se­çimler ses getiriyor. Bu yıl, Derneğin Ku­rucu Üyesi ve Başkanı Ufuk Sandık ile yeni yönetim kurulu da ödül için elinden gelenin fazlasını yaptı. Derneğin çimen­tosu herkesi bir arada tutan Ufuk San­dık’a da bir meslektaşı bir kardeşi olarak tebriklerimi sunarım.