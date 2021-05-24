Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğa çare Muratlı Kapısı

Orta Asya Bölgesi’ne yapılan ihraç yükü taşımalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Muratlı Sınır Kapısı ivedilikle açılmalıdır. Ülkemizin Kafk asya ve Orta Asya Bölgesi’ne yapılan ihraç ve ithalat taşımalarında en yoğun olarak kullanılmakta olan Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk hacminin her geçen gün artması nedeniyle araç kuyrukları oluşuyor ve Orta Asya Bölgesi’ne yönelik uluslararası taşımalarda sorunlar yaşanıyor. Sarp Sınır Kapısı’ndaki işlem hacmi kapının yenilenmesi sonrasında dahi 3 kat arttı. Gümrük Müdürlüğü personelinin 24 saat özverili bir şekilde çalışmasına rağmen kapıdaki yoğunluğun her geçen gün artması, alternatif bir kapının ivedilikle açılmasını zorunlu kılıyor.

Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısı’nın yoğunluğunu azaltmak ve Kafkasya ile Orta Asya Bölgesi’ne yapılacak ihraç yükü taşımaları için alternatif çıkış kapısı oluşturmak amacıyla Artvin’in Borçka ilçesinden Gürcistan’a açılacak Muratlı Sınır Kapısı için 31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Muratlı Gümrük Müdürlüğü kuruldu. Ancak, sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen hala Muratlı Sınır Kapısı’nın yapımına başlanmaması ve Sarp Sınır Kapısı’nın kapasitesinin üzerine çıkmasından dolayı, Orta Asya Bölgesi’ne yapılan taşımalarda hem Türkiye ve hem de Gürcistan tarafında oluşan TIR kuyrukları ihracatımıza olumsuz etki yapmaya başladı. Gürcistan’a açılan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer kapıların hem uzaklık ve hem de altyapılardaki yetersizlikler nedeniyle tercih edilmemesi, Türkiye genelinden Orta Asya Bölgesi’ne yapılacak taşımalarda tüm taşımacılarımızın Sarp Sınır Kapısı’nı tercih etmesine neden oluyor ancak bu kapımızın kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle ister istemez araç kuyrukları oluşuyor.

Bunun yanında, Kafk asya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya Bölgesi’ne yönelik ihracat hacmimizin her yıl artması nedeniyle de dış ticaret lojistiğimizde alternatif ulaşım güzergâhlarının oluşturulması bu bölgelere yapılacak ihracatımızın geliştirilmesine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bunun için de Muratlı Sınır Kapısı’nın çok ivedilikle altyapı yatırımının hem ülkemiz ve hem de Gürcistan tarafında yapılması gerekiyor.

Özellikle yaz aylarında turizm hareketliliğinin de başlaması ile Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk dört katına çıkıyo ve bu durum ihraç taşımalarını durma noktasına getiriyor. Konuyla ilgili olarak Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, şunları söyledi: “İhracatçılarımızın çok değerli yeni Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş Bey’den en büyük beklentisi; Muratlı Sınır Kapısı altyapısının bir an önce yapımına başlanması, Azerbaycan üzerinden yapılan transit geçişlerde Türk TIR’larının yaşamış olduğu sorunların çözümü amacıyla Azerbaycan ile ülkemiz arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamının genişletilerek uluslararası taşımaların da anlaşma kapsamına alınması, ülkemiz plakalı taşıtlardan alınan yüksek transit geçiş ücretlerinin kaldırılması ve iki ülke arasındaki gümrük işlemlerinin tek pencere sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yapılamasının sağlanmasıdır.”