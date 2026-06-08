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Enerji ve hammadde mali­yetlerindeki ciddi artışa rağmen:

“Enflasyondaki artışın bek­lentilerin altında kalması” merak konusu…

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Resmi veriler açıklanmadı ama…

Piyasalarda:

Perakende satış hacmi ve tutarında Nisan ve Mayıs ay­larında yaşanan (bayrama rağmen) gerilemenin, son dö­nemde oluşan “yüksek/fahiş fiyatlama alışkanlığını” tör­pülediği/törpüleyeceği konu­şuluyor…

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Yani…

“Dolar kuru, 70-80 lira ol­malıydı;

Her an olabilir;

Elimdeki mal/ hizmeti (ev, ara­ba, kebap, pilav, deterjan, domates vb…) bu (olacağı­na inanılan kur seviyesi) fiyata göre satmalıyım!” alışkanlığı…

Yerini:

“Satamıyorum, fiyatları düşürmem lazım” zo­runluluğunun getirdiği/geti­receği “gerçekliğe” bırakıyor…

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“Türkiye çok pahalı…” cüm­lesini, yüksek fiyatlı/ücretli yapısı ile öne çıkan Cenevre!­de dahi duymuştum…

Benzer ücret7fiyat yapısıyla bilinen Fransa’da da, “çalışan Türklerin”, tatil için artık İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeleri tercih etmeye başladıklarını da anlatanlar­dan biliyordum…

Konut fiyatlarında, Anka­ra’nın dahi Londra seviyesine gelmesine bu nedenle şaşır­mıyordum…

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“Fiyatlama davranışlarını düzeltmek” için, istek yoktu…

Bu nedenle, kiralar/gıda başta olmak üzere katılık kırılamıyordu...

Şimdi mi?

Üreticide de, perakendecide de zorunluluk doğdu:

“Satamıyorum, fiyatları düşürmem lazım” şartları oluştu…

VELHASIL

İktisat derslerinde an­latmışlardı hocalarımız çıktı açığını…

Dönemin en iyi üni­versitesinde, sınav ak­şamlarında, “Ne işimi­ze yarayacak çıktı açığını bilmek?” diye sorup du­rurdu, onlarca öğrenci birbirine…

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Neydi çıktı açığı?

Fiili üretim ile enflas­yon yaratmadan sürdü­rülebilecek potansiyel üretim seviyesi arasın­daki farkı ifade edip, detaya giriyordu…

Çoğumuz, bu bilgileri ezberleyerek mezun olduk, Türkiye’nin en iyi okullarından birinden…

Ezberlemeyi tercih edip, sorgulamadan/ pratikten uzak olmanın getirisini mi?

Bugün yaşadıkları­mız anlatıyor…