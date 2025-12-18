Satın alma gücünde AB ile makas biraz daha kapandı

27 AB ülkesi ortalaması 100 kabul edilen SGP’ye göre kişi başı GSYH endeksinde, Türkiye’nin değeri 2024’de 2 puan daha artarak 72 oldu. SGP’ye göre kişi başı GSYH endeksi en yüksek 245’le Lüksemburg, en düşük 35’le Bosna Hersek.

Satın alma gücü paritesi­ne (SGP) göre kişi başı­na milli gelirde Türkiye ile AB-27 ortalaması arasın­daki fark yüzde 28’e geriledi. Türk halkı AB vatandaşları ortalamasının yüzde 71’i ka­dar tüketebiliyor.

Avrupa bölgesindeki 36 ülke içinde en pahalısı İsviçre, en ucuzu ise Kuzey Makedon­ya ile birlikte Türkiye oldu. İki ülke AB ortalamasına gö­re yüzde 49 daha ucuz. Türki­ye İstatistik Kurumu (TÜİK); Eurostat ve OECD iş birliğiy­le yürütülen satın alma gücü paritesi çalışmaları temelin­de, Avrupa bölgesindeki 36 ülkeye ilişkin kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ha­cim endekslerine ilişkin 2024 yılı geçici sonuçlarını açıkla­dı. Karşılaştırmalarda; 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbis­tan, Arnavutluk ve Bosna Her­sek) olmak üzere toplamda 36 ülke kapsandı.

Türkiye’de kişi başı gelir AB’nin yüzde 72’si kadar

AB üyesi 27 ülkenin SGP’ye göre ortalama kişi başı mil­li geliri 100 kabul edildiğinde Türkiye’ninki 72 olarak ger­çekleşti. Buna göre Türki­ye’nin satın alma gücü, AB27 ortalamasının yüzde 28 altın­da kaldı. Ancak Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak satın alma gücü endeksi önceki yıla göre 2 puan yükseldi. AB27 100 kabul edildiğinde Türki­ye’nin endeks değeri 2022 yı­lında 68 ve 2023 yılında 70 dü­zeyinde gerçekleşmişti.

SGP bazında gelir düzeyine göre karşılaştırmada 2024’te, 36 ülke arasında Letonya’yı geçen Türkiye, önceki yıla gö­re 1 basamak çıkarak 29’un­cu sıraya yerleşti. Yunanistan, Letonya, Bulgaristan, Kara­dağ, Sırbistan, Kuzey Make­donya, Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere 36 ülke içinde SGP’ye göre gelir dü­zeyi Türkiye’den daha düşük ülke sayısı 8’e çıktı.

1 Lüksemburglu 3,4 Türk’e bedel

SGP’ye göre kişi başına GS­YH endeksi en yüksek ülke 245 değeri ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 35 ile Bos­na Hersek oldu. Buna göre ki­şi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalaması­nın yüzde 145 üzerinde, Bos­na Hersek ise yüzde 65 altında değere sahip oldu.

27 üye ülke arasında gelir düzeyi görece düşük olanlar ortalamayı aşağı çekerken, Lüksemburg başta eski üye kıta Avrupası ülkeleri ile Tür­kiye arasındaki gelir farkı makası sınırlı düzeyde de ol­sa daraldı. Satın alma gücü­ne göre kişi başı gelirde Lük­semburg-Türkiye arasında önceki yıl 2,5 kat olan fark, ge­çen yıl 2,4 kata indi. 2024 iti­barıyla söz konusu değer gö­re Lüksemburg Türkiye’nin 3,4, İrlanda 3,1, Norveç 2,2, İsviçre 2,1, Hollanda 1,9 katı düzeyinde.

Türkiye’de SGP’ye göre kişi başı milli gelir, 36 ülke içinde gelir düzeyi daha düşük ülke­lerden Bosna Hersek’in 2,1 ka­tı, Arnavutluk ile Kuzey Ma­kedonya’nın 1,7 katı, Sırbis­tan ile Karadağ’ın ise 1,4 katı düzeyinde bulunuyor. Euro bölgesine dahil 20 ülke orta­lamasında 2023’te 105 olan SGP’ye göre kişi başı milli gelir endeks değeri ise 2024’te 104’e geriledi.

Türk’ün tüketimi, Avrupalı'nın yüzde 71’i

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyinde ise 27 AB ülkesi ortalaması 100 kabul edildiğinde 2024 itibarıyla 36 ülke içinde kişi başına fiili bireysel tüketimi en yüksek 146 değeri ile Lüksemburg, en düşük ise 42 ile Bosna Hersek olurken, Türkiye için bu değer 71 olarak ölçüldü. Buna göre Türkiye’de kişi başına fiili bireysel tüketim AB27 ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. 2023’te Türkiye’nin 74 olan değerinin 3 puan gerilemesi, parasal sıkılaştırmanın da etkisiyle fiili bireysel tüketimin kısıldığına işaret ediyor. Ülkeler arası gelişmişlik düzeyi karşılaştırmalarında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinde ise kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık vb. hizmetleri de kapsıyor. Bu da Türkiye’nin endeks değerini olduğundan yüksek çıkarıyor.

En ucuzu Türkiye ve Makedonya

Fiili bireysel tüketime ilişkin “fiyat düzeyi endeksi”nde ise 2024 itibarıyla İsviçre 159’la en yüksek, Türkiye ile Kuzey Makedonya ise aynı olmak üzere 51’le en düşük değeri aldı. Buna göre iki ülke AB ortalamasına göre yüzde 49 daha ucuz. Makedonya’nın değeri önceki yıla göre aynı kalırken, Türkiye’nin değeri 5 puan yükseldi. Ancak buna rağmen, fiyat düzeyine göre Türkiye, Makedonya ile birlikte 36 ülke içinde en ucuz iki ülke oldu. Söz konusu endekse göre, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepeti Türkiye’de 51 euro karşılığı Türk Lirası ve Makedonya’da aynı tutara karşılık gelen ulusal para ile satın alınabiliyor. En pahalı ülke olan İsviçre’de ise 100 euroluk aynı sepet için 159 euro karşılığı İsviçre Frangı ödemek gerekiyor. Aynı bedel İzlanda’da 151, Lüksemburg’da 130, Danimarka’da 129, Norveç’te 125 euro. Türkiye ve Makedonya’dan sonra en ucuz ülkeler ise AB27=100’e göre 55’le Bosna Hersek, 57 ile Karadağ, 60’la Romanya, 61’le Sırbistan.