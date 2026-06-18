Satın alma gücüne göre gelirde AB ile makas açıldı
Satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına milli gelirde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki makas 2025 yılında önemli oranda aleyhte açıldı. Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi de göreli olarak düşerken, Makedonya ile birlikte en ucuz ülke olan Türkiye’nin AB27 ile karşılaştırmalı fiyat düzeyi kısmen yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Eurostat ve OECD iş birliğiyle yürütülen satın alma gücü paritesi çalışmaları temelinde, Avrupa bölgesindeki 36 ülkeye ilişkin kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) hacim endekslerine ilişkin 2025 yılı geçici sonuçlarını açıkladı. Karşılaştırmalarda; 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek) olmak üzere toplamda 36 ülke kapsandı.
Türkiye’de kişi başı gelir AB’nin yüzde 67’si kadar
AB üyesi 27 ülkenin SGP’ye göre ortalama kişi başı milli geliri 2025 itibarıyla 100 kabul edildiğinde Türkiye’ninki 67 olarak gerçekleşti. Buna göre Türkiye’nin satın alma gücü, AB27 ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak satın alma gücü endeksi önceki yıla göre 5 puan birden düştü. AB27 100 kabul edildiğinde Türkiye’nin endeks değeri 2023 yılında 70 düzeyinden 2024’te 72’ye yükselmişti.
Gelirde 1 Lüksemburglu yaklaşık 4 Türk’e bedel
SGP bazında gelir düzeyine göre karşılaştırmada 2025’te, 36 ülke arasında Yunanistan ve Bulgaristan’a geçilen Türkiye, önceki yıla göre 2 basamak düşerek 32’nci sıraya indi. Böylece Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere 36 ülke içinde SGP’ye göre gelir düzeyi Türkiye’den daha düşük ülke sayısı 7’den 5’e indi.
SGP ile kişi başı GSYH endeksi en yüksek ülke 239 değeri ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 36 ile Bosna Hersek oldu. Önceki yıla göre Lüksemburg’un endeks değeri 6, Bosna Hersek’in 7 puan düştü. Buna rağmen kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde kalırken, Bosna Hersek ise yüzde 64 altında değere sahip oldu.
SGP’ye göre kişi başına GSYH’de ilk beşte yer alan ülkelerden İrlanda’nın endeks değeri 17 puan artarak 238’e yükselirken, Norveç’in 1 puan düşerek 159’a indi. İsviçre’nin değeri 6 puan artarak 157, Hollanda’nın 1 puan düşerek 133’e indi. 27 üye ülke arasında gelir düzeyi görece düşük olanlar ortalamayı aşağı çekerken, Lüksemburg başta eski üye kıta Avrupası ülkeleri ile Türkiye arasındaki gelir farkı makası açıldı. Satın alma gücüne göre kişi başı gelirde Lüksemburg-Türkiye arasında önceki yıl 3,4 kat olan fark, geçen yıl 3,6 kata çıktı.
2025 itibarıyla söz konusu karşılaştırmaya göre İrlanda gelirde Türkiye’nin 3,6, Norveç 2,4, İsviçre 2,3, Hollanda 2 katı düzeyinde. SGP’ye göre kişi başı milli gelirde, Türkiye ile gelir düzeyi kendinden daha düşük 5 ülke ile aradaki makas da daraldı. Bu ülkelerden Bosna Hersek’le aradaki fark yüzde 33,3’ten yüzde 24,1’e, Sırbistan’la yüzde 38,5’ten yüzde 28,8’e, Kuzey Makedonya ile yüzde 67,4’ten yüzde 55,8’e, Bosna Hersek’le yüzde 100’den yüzde 86,1’e düştü. Euro Bölgesine dahil 20 ülke ortalamasında 2024’te 104 olan SGP’ye göre kişi başı milli gelir endeks değeri ise 2025’te de aynı kaldı.
En pahalı İzlanda, İsviçre; en ucuz Türkiye, Makedonya
Fiili bireysel tüketime ilişkin “fiyat düzeyi endeksi”nde ise 2025 itibarıyla İzlanda 184 değeri ile en yüksek, Makedonya ise 50 ile en düşük değeri aldı. Türkiye ise 52 endeks değeri ile Makedonya’dan sonra en ucuz ülke oldu. Makedonya’nın değeri önceki yıla göre 1 puan düşerken, Türkiye’nin değeri 1 puan yükseldi.
Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100’den büyükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçükse “ucuz” olarak ifade ediliyor.
2025 verileri AB ortalamasına göre Makedonya’nın yüzde 50, Türkiye’nin yüzde 48 daha ucuz olduğunu gösteriyor. Başka deyişle, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepeti Makedonya’da 48 ve Türkiye’de 52 euroya karşılık gelen karşılık gelen ulusal para ile satın alınabiliyor. En pahalı ülke olan İzlanda’da ise 100 euroluk aynı sepet için 184 euro karşılığı ulusal para ödemek gerekiyor. Aynı bedel İsviçre’de 181, Lüksemburg’da 148, Danimarka ve İrlanda’da 140, Norveç’te 138 euro. Türkiye ve Makedonya’dan sonra en ucuz ülkeler ise AB27=100’e göre 56 birimle Bosna Hersek, 59’la Romanya, 60’la Bulgaristan ve 61 euro ile Karadağ.
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