Satın alma konusunda Amerika kıtasına dönük egzersizler yapıyoruz

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Berlin’de tüketici elektroniği fuarı IFA vesilesiyle buluştuğumuzda, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı pozisyonunu da dikkate alarak söze sektöre ilişkin değerlendirmeyle girdi:

- Küresel beyaz eşya pazarı 2021 yılında ciro bazında yüzde 14 büyüyerek 249 milyar dolar ulaştı. Dünya beyaz eşya sektörünün 2024 yılında 557 milyon adet ve 285 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türk dayanıklı tüketim ürünleri sektörünün dünyadaki yerine işaret etti:

- Türkiye, dünya beyaz eşya üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizin bu sektörde toplam ihracatı 4.6 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Üretimin yüzde 75’i başta Avrupa olmak üzere ihraç ediliyor.

Sektörün geçen yılki beyaz eşya satışının 34 milyon adedi aştığını vurguladı:

- Türkiye’nin ana ihracat pazarı olan Avrupa’da beyaz eşya sektörü adet bazında 2021 yılında yüzde 2.4 büyüdü. Rekabet gücümüzü daha da artırarak bu pazarda daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Türkiye'yi yüksek teknolojili üretimin merkezi haline getirmeliyiz.

Beyaz eşya sektörünün dış ticaret fazlası verdiğinin altını çizdi:

- Sektörün yıllık ihracatı 4.5 milyar dolar dolayında seyrediyor. Yaklaşık 4 milyar dolar ihracat fazlası veriyor.

Birlik ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine dayanarak şu bilgiyi paylaştı:

- Dünyanın en büyük beyaz eşya ihracatçısı ülkeleri arasında pek çok üründe ilk 3’te yer alıyoruz.

Sektörün ekosistemine de dikkat çekti:

- Beyaz eşya sektörü 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlıyor. 15 bin bayi, 3 bin 500 yetkili servisi, yan sanayicisi ve tedarikçileri ile büyük bir ekosistemi temsil ediyor.

Ardından bu yılki veriler üzerinde durdu:

Ocak-Temmuz 2022 döneminde 6 ana ürün grubunda ihracat dahil satışlar yüzde 2 azaldı, 19 milyon 361 bin adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde iç satışlar 6 ana ürün grubunda yüzde 7 azaldı, 4 milyon 870 bin adet oldu.

Ocak-Temmuz 2022’de ihracat adet bazında geçen yıla paralel seyir izledi. 14 milyon 490 bin adetlik ihracat gerçekleşti.

Bu yılın ilk 7 ayında üretim yüzde 5 azaldı, 18 milyon 575 bin adette kaldı.

Sohbetin bu noktasında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu’na, onun lokomotifi Arçelik’e döndük. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu gibi Fatih Kemal Ebiçlioğlu da anahtar teslimi ağustos sonunda tamamlanan Whirlpool Rusya satın almasını irdeledi:

- Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan’da faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımını gerçekleştirdik.

Devralınan iki fabrikanın kapasitesini anımsattı:

- Lipetsk’teki şirketler yılda 2.8 milyon adet soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi kapasitesine sahip.

Hitachi’den Güney Afrika’daki Defy’ye Pakistan’dan Hindistan’a, Romanya’ya kadar gerçekleşen satın alma ve ortaklıklarla dünyada coğrafi dağılım açısından önemli bir noktaya ulaştıklarına vurgu yaptı:

- Ajandamızda satın alma konusunda Amerika kıtasına, Kanada, ABD ve Güney Amerika odaklandığımız alan. Satın alma fırsatları gelişirse diye bakıyoruz, egzersiz yapıyoruz.

Amerika kıtasına geçmişte de baktıklarını, şimdi de ilgilendiklerini kaydedip ekledi:

- Arçelik için büyüme yolunda sıçrama şeklinde bir adım olur mu bakıyoruz.

ABD’de marka, şirket satın alınması, Arçelik için sıçramalı büyüme kapısı açar değil mi?

Online siparişlerde bayileri devreye aldı Harvard’da ‘vaka’ oldu

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik’in geleneksel bayi ağının çok değerli olduğunu belirtti:

- Arçelik, e-ticarete yatırım yaparken geleneksel bayi kanalını koruyoruz. Bayi ağımız bizim için çok kıymetli. Online siparişleri bayilerimize yönlendirerek kazancımızı paylaşıyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu ticari dönüşüm modelimiz Harvard Üniversitesi’nde (ABD) vaka çalışması haline getirilerek okutulmaya başlandı.

Bayiliklerin Anadolu’daki ailelerin ikinci, üçüncü kuşağına geçtiğinin örneklerini gördüklerini kaydetti:

- Bayilerimiz arasında doktorası olan da var, müzisyen olan da.

Olağanüstü iyi bir maliyetle borçlanma gücüne sahibiz

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’na Arçelik’in şirket satın almaları sırasındaki finansman modellerini sorduk, yanıtladı:

- Özkaynağımızın yanısıra uluslararası piyasalardan belli ölçülerde borçlanıyoruz.

Arçelik’in 9 ülkede 30 tesise, 12 markaya sahip olmasının, global bir yapıya kavuşmasının borçlanma maliyetlerini nasıl etkilediğini merak ettik:

- Türkiye’nin mevcut ülke kredibilitesinden daha uygun borçlanma şansınız oluyor mu?

Şu yanıtı verdi:

- Olağanüstü iyi koşullarda borçlanma gücümüz var.

Bir de örnek verdi:

- 2021’de uluslararası piyasalarda 350 milyon Euro tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdik. Böylece Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduk. Borçlanma yüzde 3 faizle gerçekleşti.

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında yer aldığını anımsattı:

- Gelişmekte olan bir ülkenin şirketi, yani Arçelik, yine gelişmekte olan ülkelerde şirketler, markalar alarak büyüyor, oralarda yatırımlar yapıyor. Bu model uluslararası finans piyasalarının ilgisini çekiyor.

80’den fazla start-up ile işbirliği gelişti

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik’in “açık inovasyon” yaklaşımıyla 20’den fazla ülkede 450’nin üzerinde üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle işbirliği içerisinde olduğunu belirtti:

- Garage Inovation Hub ile küresel ölçekte açık inovasyon işbirliklerini genişleterek dünya çapında liderlik hedefliyoruz.

Arçelik Garage Inovation Hub’ın Türkiye’den dünyaya açılan en geniş açık inovasyon platformlarından biri olduğunu kaydetti:

- Garage Inıvation Hub, bugüne kadar 2 bini aşkın start-up’ı inceledi. Son 2 yılda 80’den fazla start-up ile işbirliği geliştirdi.

Mısır’da yakında fabrika temeli atarız

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik’in satın almaların yanısıra organik büyümesini de sürdürdüğünü vurguladı:

- Mısır’da fabrika yatırımı konusundaki kararımızı daha önce açıklamıştık. Yakında temel atma aşamasına geliriz.

Mısır pazarına ihracatla belirli düzeyde yerleştiklerini belirtti:

- İhraç ettiğimiz ürünlerinden bazılarını orada üreteceğiz.

Yatırımın parasal boyutunu sorduk, şu hesabı yaptı:

- Mısır’a kurmayı planladığımız boyutta bir fabrika 100 milyon dolar dolayında harcamayı gerektirir.