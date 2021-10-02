Satış gücü çalışanının güne başlamadan önce sahip olması gereken üç önemli yaklaşım

Yücel UYGUNDBA

Consulting Eğitim ve Danışmanlık

"İnsan bir işi, içinde en ufak bir tutku hissetmeden yaparsa, o iş dünyanın en katlanılmaz şeyi haline gelir."

Goethe

Satış gücü çalışanlarının sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için, duygu regülasyonlarını iyi yapmaları ve kendilerini yeni güne hazır hale getirmeleri gerekir. Yeni güne başlamadan önce hazırlık yapmak, günün dinamik/verimli geçmesinde önemli bir rol oynar. Önceki gün çok keyifsiz ve gergin geçmiş olsa da yeni güne büyük bir iyimserlik ve umutla başlanması şarttır. Önceki günün problemlerini, stresini farkında olmadan yeni güne yansıtan çalışanların giderek iletişim yeteneği zayıflayacaktır. Yoğun, karma bir iletişim ortamının süregeldiği bu meslekte çalışanın ilk günkü heyecanını, hevesini ve sabrını koruyabilmesi kolay değildir. Ötekileşmemek ve etkili iletişim konusunda fark oluşturabilmek için güçlü bir irade gerekir. Aşağıdaki ilkeler çerçevesinde güne başlayan satış temsilcilerinin, karşı tarafta iz bırakan etkili bir iletişimci olmaları muhtemeldir.

- Öz güven tazeleme

Önceki gün iyi geçmişse, çalışanın bu konuda problem yaşama olasılığı düşüktür. Fakat kötü geçen bir veya birkaç günün ardından, bazı çalışanlarda -reddedilme vb. sebeplerden dolayı- güven kırılması olabiliyor. Bu durum ise işlerin daha çok sarpa sarmasına neden oluyor. Sürdürülebilir bir iyimserliğe sahip olmak, her şey ters gitse dahi, umu düzeyi yüksek bir şekilde işlerin tekrar düzeleceğine inanarak çalışmak, bu mesleğin olmazsa olmaz kuralları arasında yer alıyor. Ayrıca öz güven, bireyin başarılarından bağımsız, en basit ifade ile, kişiliğinden ileri geliyorsa, bu aşamada çok zorlanılmayacaktır. Başarı tabii ki, öz saygıyı ve kendine güveni artıran bir konudur ama ‘öz güven’ ben salt insan olduğum için değerliyim diyebilmektir.

- Yapılan işin değerli görülmesi

Ürününe veya hizmetine güvenen satış çalışanının, “bugün birilerine veya bir kuruma bir şeyler satmak zorundayım” düşüncesinin yerine “insanların veya işletmelerin ihtiyacını gidereceğim için mutluyum” düşüncesini benimsemesi, ilgili çalışanı stresten kurtarır ve daha huzurlu ve keyifli bir enerji ortaya çıkar. Duygu sığlığının çok yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemde, her mesleğin kendi içinde bir değer taşıdığını anımsamanın da insan olarak görevlerimizden biri olduğuna inanıyorum.

- Ötekileşmemiş iletişim kurmak

Kötü iletişime maruz kalmak, karşılaştığımız nezaket yoksunu insanlar bize adeta sen de böyle olmalısın diyor. ‘Nezaketi, nezaketsizden öğrenmek’ iletişimde olması gereken harika bir yaklaşım. Satış çalışanının tanımadığı, çok fazla farklı karakterle iletişim kurması, kötü iletişime maruz kalma olasılığını yükseltebiliyor. (İyi tarafı ise, muazzam bir tecrübe sahibi oluyor.) Şartlar ne olursa olsun, çalışanın insanlarla iletişim konusunda standart, sevecen bir üslubunun olması yine bu mesleğin olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Bir insanın iletişim konusundaki kabiliyeti, çok sayıda farklı/zor karakterle geliştirebildiği uyumlu iletişime bağlıdır. Diğer bir deyişle; onların dilinden konuşmak. Bunu yapabilmek gerçekten zordur. Ama bu iletişim frekansını bir kez oluşturmuş bir bireyin, iş yaşamında kolay kolay sırtı yere gelmez.

Yukarıdaki maddelere ek olarak, çalışanın işini tutkuyla yapması, şartlar bazen ne kadar zorlasa da pozitif bir çalışma biçimini tercih etmesi, her geçen gün daha iyi olmaya çalışması, kararlı ve azimli bir tutum sergilemesi yine bu meslek grubunda çalışanların -sürdürülebilir başarı yakalayabilmeleri için- dikkat etmesi gereken en önemli unsurların başında geliyor.