Satış mesleğinde gelir yönetimi ve potansiyelin keşfi

Yücel Uygun - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Yaşamın ilginç yanlarından biri de,

en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere

genellikle en iyiyi vermesidir.”

W. Somerset Maugham

Günümüzde satış departmanlarında çalışan kişiler, aynı işletmede aynı şartlar altında çalışsalar dahi farklı gelirlere sahip olabiliyor. Bu tabii ki, çoğunlukla üst seviyede performans gösteren çalışanların sahip oldukları ‘tutku’ seviyesi ile ilintilidir. Genellikle çoğu işletmede en iyi satış temsilcileri, ortalama satış temsilcilerinden en az birkaç kat daha fazla satış yapıyor. Dolayısıyla kazanılan rakamlar da o ölçüde değişlik gösterebiliyor.

Araştırmalar satış çalışanlarının, zihinlerinde belirledikleri gelir hedeflerinden yüzde 10 daha yüksek veya az bir rakam kazandıklarını bulguluyor. (Bunu uzun yıllara dayanan mesleki deneyimime göre doğrulayabilirim.) Eğer çalışan ay sonunda 10 birimlik bir kazanç elde etmek istiyorsa, bu rakam çalışanın geliri hakkındaki benlik algısını oluşturuyor ve bu seviyenin çok ötesine gidemiyor. Çalışan, kazayla bu rakamın yüzde 30 üzerine çıktığında, kısa süreli bir başarı sarhoşluğuna kapılabiliyor. Sonra da bir dahaki ay mevcut gelir seviyesine geri dönüyor.

Yukarıdaki örnek, satış mesleğinde çalışanların birçoğu için geçerlidir. Sadece gelir seviyesini sürekli ortalamanın üzerinde tutan, hayata dair büyük resmi olan tutkulu, vizyon sahibi satış temsilcileri başarı ve gelir seviyeleri konusunda fark yaratabiliyor. Evet, herhangi bir sektörde, satış konusunda mesleki ün kazanmanın formülü çalışanın içindeki tutkuyla/azimle ilgilidir.

Bazı çalışanlar, ay sonu hedeflerine ay ortasında ulaştıklarında veya yılsonu hedeflerini Eylül ayında tutturduklarında beklemeye geçerler. Sonra yeni satış dönemi başladığında tekrar harekete geçerler. Bu aşamada çalışanın tabii ki, eski satış hızını yakalaması da zaman alır. (Arabayla yolculuk yaparken vitesi birkaç kademe düşürdüğümüzde önceki hıza çıkmak nasıl zaman alıyorsa, bu aşamada da çalışan, eski hızını kazanmakta zorluk çekebiliyor.) Bu örneği eğitimlerimde açıkladığımda bazen, “iyi ama o zaman da hedeflerimiz sürekli yükseliyor” vb. cevaplarla karşılaşabiliyorum. Ben de bu yaklaşıma katılmadığı söylüyorum. (Kontrolsüz bir hırsa sahip, hedeflerini değerler üzerine inşa etmeyen üst birim yöneticisinin tutumu ayrı bir sayfanın konusudur.) Çünkü daha iyi işler çıkarabilecek durumdayken, daha azıyla yetinen bir çalışanın mesleki ün kazanma olasılığı da azalıyor.

Satış mesleğinde, her çalışanın kendi tavan sınırını kendisi belirlemesi gerekir. Bunu da kademe kademe artırmak, en doğru yaklaşım olacaktır. Aylık kazancını 10 birim seviyesinde belirleyen bir çalışan, yavaş yavaş hedefini üç veya altı aylık periyotlarda 12, 14 vb. şekilde artırabilir. Ve bu şekilde çalışanın kazancı ile ilgili ‘benlik algısı’ da yükselmiş olur. Burada aklın önüne geçmiş bir hırstan değil, çalışanın tam anlamıyla kendi potansiyelini keşfetmesinden bahsediyorum. Çünkü günümüzde birçok satış çalışanı, departman içindeki ortalama satış başarısını baz alarak çalışıyor ve kendi potansiyelinin ne olduğunu göremiyor.

Satış departmanlarının içinde rekabet ortamı oldukça serttir. Bu sebepten sadece kendi başarısını düşünen çalışanlar, bencil olarak adlandırılabilir, fakat hem çok çalışan hem de çevresine yardımcı olan başarılı satış temsilcilerinin bu tarz eleştirilere maruz kalma ihtimali de azalıyor. Bu sebepten, mesleki ün kazanmak isteyen çalışanların başarı yolculuğunda, diğer çalışanlara da yardımcı olarak ilerlemesi son derece önemli bir yaklaşımdır. Sadi Şirazi’nin “Sadece kendi mutluluğunu düşünen insan kötüdür” sözünü çok severim.

Mesleki ün kazanmak isteyen satış departmanı çalışanlarının, gelir seviyelerindeki benlik algısını yükseltmeleri, tabii ki onların başarı seviyelerini de yükseltir. Bu yaklaşım, başarı ve gelir seviyelerinin yanında aşağıdaki faydaları da beraberinde getirir:

- Kendi hedefini şirket hedefinden yüksek tutan çalışanın stres/baskı seviyesi yükselmez, aksine azalır

- İş başarısının özel yaşama da katkısı vardır, bu çalışanların salt yaşam kalitesi de giderek artar, zamanla kendilerine daha fazla zaman ayırmaya başlarlar

- Gelecekte üst pozisyonlar için aday sıralamasında önde olurlar

- Çalışan kendi potansiyelini keşfeder ve zamanla daha özgür olur

- Belki de en önemlisi, mesleki açıdan fark yaratmak üretkenliği ve tatmin duygusunu da yükseltir

Yukarıdakilere ek olarak, satış çalışanının daha iyi olmaya çalışırken, işini sevmesi, hedeflerini değerler üzerine inşa etmesi, fayda odaklı çalışması, (yanlış ölçüdeki baskıcı tutumdan kaçınması), iyi bir dinleyici olması vb. ilkelerinden taviz vermemesi de içsel huzurunu sağlaması açısından son derece önemli bir yaklaşım olacaktır.