Satış mesleğinde kriz yönetimi

Yücel UYGUN

DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

"Karşılaşılan her zorluk, kılık değiştirmiş bir fırsattır."

Konfüçyüs

Satış mesleğinde ortaya çıkan veya çıkma ihtimali olan krizleri yönetmek deyince, güçlü bir önsezi, proaktif yaklaşım ve olayları iyi analiz etme yeteneği ön plana çıkmaktadır. Ve ortaya çıkan sinyaller doğrultusunda konfor alanını derhal terk etmek gerekmektedir. Kriz, adı üstünde kötü haberdir. Bir an önce kontrol altına alınmalı ve krizi fırsata çevirme yaklaşımı benimsenmelidir. Satış, işletmenin kalbidir. Satış durursa işletmenin faaliyetleri de son bulur.

Satış mesleğinde kriz yönetirken dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir;

- Yaklaşan muhtemel krizler

Bazı krizler vardır “ben geliyorum” der. Geleceği gün gibi açıktır. Bu aşamada konfor alanından çıkıp, acil olarak bir şeyler yapmak gerekir. Konuyu satış mesleği özelinde değerlendirirsek, yaz aylarında düşme ihtimali olan satışlar, en iyi satış personelinin tavırlarındaki değişiklik, seçimlerin yaklaşması, pandeminin yeni pikleri, rakip firmada yeni bir ürünün ortaya çıkması, şu anda yanlış giden şeyler veya gelecekte yanlış gitme ihtimali olan durumlar vb. olasılıkları iyi analiz ettikten sonra acil olarak kriz önlem planı yapılması gerekir. Bu aşamada amaç anlık konfor alanı değil, krizin çözülmesi olmalıdır. Günümüzde birçok çalışan/yönetici konfor alanı tuzağına düşerek, gereken önlemleri almakta gecikebiliyor.

- Hazırlık aşaması

Hazırlık aşamasına yukarıdaki oluşturduğumuz listenin daraltılmasıyla, en acil önlem alınması gereken başlıkların öne alınmasıyla başlanabilir. Mutlaka SWOT analizi yapmak gerekir. (Zayıf/güçlü yönler, tehditler ve fırsatlar ortaya çıkarılmalıdır.) Risklerin azaltılması için ne gerekiyorsa yapmak gerekir. Örnek olarak yaz sezonunun özellikle bir bölümünde satışlar düşüyorsa, bu durum için en geç bahar aylarında önlem almak gerekir. (ek personel istihdamı, durgunluk döneminde satış yönetimi eğitimi, riski kapatmak için diğer aylara yüklenecek ek hedefler, sunum sayısını artırma vb.) Bu aşamada ekibin bir araya gelip beyin fırtınası yaparak kriz yönetimine dair yeni fikirler üretmesi de bu sürecin başarıyla atlatılmasını kolaylaştıracaktır.

- Krizin tespit edilmesi aşaması

Meydana gelen veya gelecek olan olay, ciddi oranda satışlara veya ciroya etki ediyorsa, bir krizdir. Krizin ne kadar süreceği, işletmeye olan maliyeti vb. konular çerçevesinde değerlendirme yapıldıktan sonra bu krizden kimlerin haberi olması gerekiyorsa bilgi verilmelidir. Bu aşamada değerler de göz önünde bulundurularak bir plan oluşturulmalıdır. Kriz ekibi hazır hale getirilmelidir ve profesyonel bir şekilde görev dağılımı yapılmalıdır. Bu aşamada bazı çalışanlar/yöneticiler, hiç hoşlanmayacakları durumlarla pek yüzleşmek istemezler. Bu yaklaşım, gelecekte krizin daha da büyüme ihtimalini kuvvetlendirir.

- Stres ve duygu yönetimi

Kriz aşamasında stresi yönetmek de süreci başarılı bir şekilde atlatmak bakımından oldukça önemlidir. Öfkelenmek, bağırıp çağırmak vb. yaklaşımlar krizin daha fazla büyümesinden başka bir işe yaramaz. Öfkenin ortaya çıkma aşamasında, panik yapmamak, derin nefesler almak, durumu tekrar değerlendirmek ve doğru olan planı seçmek gerekir. Öfke, genellikle aklı devre dışı bırakır. Gerçek liderler, duygularını iyi yönetirler.

- Krizi kontrol altına alma

Tarihteki krizleri incelediğimizde her kriz sonrası mutlaka spekülasyonların ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu sebepten bu tarz durumlar için de önem almak gerekir. Ayrıca ekibi ve bilgi ihtiyacı olan kişileri sürekli bilgilendirmek gerekir.

Yapılması gereken doğru olan şey neyse, acil olarak uygulamaya konulmalıdır. Önceden oluşturulmuş olan ‘kriz harekât planı’ devreye sokulmalıdır. Konfor alanının terk edilmesi gerekir. Beklemek, pasif davranmak krizin büyümesine yol açar. Öncelikle ‘krizin üstesinden gelme inancı’ birinci kuraldır. Kararlılık ve azim kriz yönetirken de yine başrolde olurlar. Ayrıca gerçeklere bağlı kalmak da bu aşamada çok önemlidir.

- Krizden ders çıkarma

Ekiple bir araya gelerek aşağıdaki sorular çerçevesinde kriz yönetimini değerlendirmek, gelecekteki olası krizler için büyük fayda sağlar.

- Bu krizden ne öğrendik?

- Bu kriz bize gelecekte hangi fırsatları getirebilir?

- Krizi ne zaman fark ettik, daha önceden fark edebilir miydik?

- Şu anki bildiklerimi bilsek krizi daha kolay yönetebilir miydik?

- Kriz yönetirken neyi yanlış/doğru yaptık?

- Bundan sonra benzer bir kriz ortaya çıktığında neyi farklı yapabiliriz? Vb.

Yukarıdaki kriz yönetimi planını iş yaşamı veya özel yaşamımızda da kullanabiliriz. Ve her krizin içinde bir fırsat olduğunu da unutmamak gerekir. Krizler iş veya özel yaşamımızda yavaş yavaş veya birden ortaya çıkabiliyor. Olası krizleri önceden tahmin etmek ve önlemler almak, bizi krizlere karşı güçlü kılar. Yaşamda bizi asıl zorlayan şeylerin ‘hazırlıksız yakalandığımız durumlar’ olduğunu unutmamak gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenlere, Harvard Business Review yayını olan ‘Kriz Yönetimi’ isimli küçük cep kitapçığını tavsiye edebilirim.