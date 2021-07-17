Satış mesleğinde merak duygusunun önemi

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Merak, bilgeliğin başlangıcıdır.”

Sokrastes

Şüphesiz ki merak duygusu, insan yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Tüm buluşların kaynağı, birçok başarının sırrı ‘merak’ duygusunda gizlidir. İnsanın merakı bittiğinde ve öğrenmesi durduğunda yaşamdan tat alması önemli bir oranda azalır. Merak duygusunun yükselmesi ise insanı öğrenmeye ve gelişime davet eder; bu da bireyin gerçek mutluluğu için en önemli faktörlerden biridir.

Merak, satış mesleğinde sürdürülebilir başarı yakalamak ve mesleki ün kazanmak için de en önemli unsurların başında gelir. Merak duygusu biten bir satış çalışanı, kendini geliştirmeyi bırakır ve körelmeye başlar. Ve bu durum da çalışan kişiyi mutsuz eder. Bazen bir eğitim/seminer, yeni bir kitap veya söz ya da bireyin yeni tanışmış olduğu bir kişi insandaki merak duygusunu tekrar tetikleyebilir.

Merak duygusu satış çalışanına hangi konularda fayda sağlar?

- Sürdürülebilir başarı oluşturma

Bazen müşteri adayının vermiş olduğu bir itirazı daha yenmeye çalışmak, hedefin üzerine çıkma isteği, referans hedefini yükseltmek, aylık/yıllık hedefi daha kısa süre içinde bitirebilme arzusu gibi… Meraklı olan bir satış çalışanı bu gibi konularda -bu yolculuğun sonucunu merak ederek- istekli ve azimli davranarak, çalıştığı işletmede veya sektörde kendini gerçekleştirme rolüne bürünecektir. Satış çalışanının, kendi en iyi versiyonuna ulaşması, yukarıdakiler vb. yaklaşımlarla mümkündür. Kendini, kendine veya başkasına ispat etme düşüncesini yenmek, çalışanda önemli bir tatmin duygusu oluşturur.

- Gelişim ve değişim kültürü oluşturma

Şüphesiz ki, yaşamda herkesten bir şeyler öğrenebiliriz. Yeter ki, merakımız olsun. Satış mesleği çalışanları, sürekli farklı kişilerle, işletmelerle diyalog kurdukları için bu konuda biraz şanslı olabilirler. Bal arıları nasıl ki, çiçeklerden nektar topluyorsa, meraklı ve farkında olan bir satış çalışanı, gözlemlemiş olduğu firmalardan/kişilerden -feyzalmak adına- şirketi veya kendisi için önemli bilgiler edinebilir. Yeni bir teknoloji/uygulama veya değer, ilke, iletişim yönetimi, müşteri memnuniyeti veya satış gücü standardı vb. konularda kendisini veya işletmesini daha güçlü hale getirebilir. İşletme içindeki yönetim birimlerinin bu konudaki farkındalığı satış çalışanlarını ilgili yaklaşımla alakalı daha istekli/azimli hale getirecektir. Aynı zamanda, meraklı bir çalışan özellikle alanıyla ilgili okuyarak/öğrenerek bilgi konusunda kendisini sürekli güncel tutar.

- Kazanca dair

Bildiğimiz üzere, satış mesleği standart kazançların olduğu bir iş kolu değildir. Bu sebepten meraklı bir satış çalışanı, hedeflerini aştığında, olabileceği en iyi hale geldiğinde ne kadar kazanacağını merak eder. Bu aşamada da satış çalışanları, zihninde belirlemiş olduğu rakamın yaklaşık olarak yüzde 10 yukarısında veya aşağısında kazanır. Birçok satış çalışanı, ortalama çalışanların kazancını baz aldığından dolayı, çok daha yüksek kazançlar elde edebilecekken, konfor alanından çıkmayı ve daha yüksek standartlar belirlemeyi keşfedemeyebilir. Meraklı bir çalışan, yeterince sınırları zorladığı zaman ne kadar kazanacağını veya kazancını ne kadar yükseltebileceğini merak eder.

- Farklı sektör deneyimi veya girişimcilik

Çok uzun yıllar aynı sektörde çalışmış bir satış çalışanı, tükenmişlik hissi yaşaması durumunda belki de daha iyi kazanabileceği ve çok daha fazla mutlu olabileceği farklı bir sektörde şansını deneyebilir. Girişimcilikle ilgili kendini yeterli görmesi ve hazır olması durumunda yeni maceralara da atılabilir. Şu bir gerçek ki, farklı alanlarda, sektörlerde deneyim sahibi olmak çalışana farklı bakış açıları kazandırıyor.

- Yüksek enerjinin ve ikna kabiliyetinin farkında olma

Bu konuda elimden geldiğince iş yaşamına yeni başladığını düşündüğüm bazı çalışanlara geri bildirimde bulunmayı, bir görevim olarak görüyorum. Bazı çalışanlar, iş yaşamında yüksek enerjinin veya ikna kabiliyetinin onlara tam olarak neler getirebileceğini geç keşfedebiliyor veya keşfedemiyor. Bu kısımda da yine, merak ve vizyon sahibi olan çalışanlar, bulunduğu konumun farkında olarak, kendilerini sürekli geliştiriyor ve daha üst pozisyonlar için adaylığını ilan edebiliyor. Sürekli gelişim ve yükselme düşüncesi kadar insanı motive eden bir yaklaşım olmasa gerek…

Kendilerini yukarıdaki maddeler çerçevesinde ve merak konusunda gelişime açık hissedenler, iş analizi yapmak, kendini ölçmek veya verimli düşünmek vb. ritüellerde çalışma sağlayabilirler. Bütün bunların yanında, kendimizi yaşam boyu ölçmenin ve olunabilecek en iyi aşamaya gelmenin de bu dünyadaki asli görevlerimiz arasında olduğuna inanıyorum.