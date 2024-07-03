Satranç ustası milyarder Türkiye hamlesini yaptı

Dünyanın en ünlü satranç ustalarından biri olan, 21 yaşındayken dünya birinciliğini kazanan ABD’li ünlü milyarder Alan Trefler’ın şirketi Pegasystems, Türk firması Ultima’yı satın aldı. 5 bine yakın çalışanı olan Pegasystems, bu alımla birlikte Türk pazarına doğrudan adım atmış oldu.

Dünyanın en büyük yazı­lım şirketlerinden bi­ri olan Pegasystems’in kurucusu ve CEO’su Alan Tref­ler’ın en önemli özellikleri bili­şim dünyasındaki öncülüğünün ve milyarder bir işadamının ol­masının yanında satrançta usta bir isim olması.

7 yaşında sat­ranca başlayan, 1975 yılında Dünya Açık Satranç Şampiyo­nası’nda Grand Master (Büyük Usta) Pal Benko ile birinciliği paylaşan Trefler, o dönem 21 ya­şında büyük usta unvanını kaza­nan en genç isimler arasınday­dı. Hobisini satrançla, kariye­rini ise eğitimini aldığı yazılım mühendisliğiyle değerlendiren Trefler, 1983 yılında Pegasys­tems’i kurdu. Mart 2017’de ilk kez Forbes Milyarderler Liste­si’nde yer alan Trefler’ın halka açtığı şirket, şimdilerde 5 bine yakın çalışanı, 1.5 milyar dolar cirosu olan, ING, Lloyds Ban­king Group, PayPal, Cisco gibi devlerle çalışan bir küresel şir­ket haline geldi. 40’tan fazla ül­kede faaliyet gösteren Pegasys­tems’in patronu Trefler, bu zin­cire bir yeni halkayı daha ekledi.

Trefler’in şirketi Pegasystems, Türkiye’de birlikte iş yaptığı Türk firması Ultima’yı satın al­dı. ABD’li devin internet site­sinden duyurduğu bilgilere gö­re Pegasystems, İstanbul mer­kezli Ultima IT’yi satın almak için kesin bir anlaşmaya vardı­ğını açıkladı. Satış sürecinin, bu yılın son çeyreğinde tamamlan­ması bekleniyor.

“7 yıllık başarılı ortaklığımız var”

Pega ve Ultima yedi yıldan uzun süredir birlikte çalıştığını, başarılı bir geçmişe sahip olduk­larını söyleyen Pegasystems’in Kurucusu ve CEO’su Alan Tref­ler. “Bu satın alma, Türkiye’deki mevcut müşterilerimiz için za­ten sağlam olan destek ağını güç­lendirecek ve ek yerel satış, tes­limat ve destek kaynakları sağ­layacak. Ultima’nın kanıtlanmış uzmanlığını Pega ailesine geti­rerek, müşterilerimize bekledik­leri düzeyde uygulama uzmanlı­ğı, hizmet ve destek sunabilir ve güvenilir ilişkilerin sürekliliğini sağlayabiliriz” dedi.

Türkiye’nin en büyük şirketleriyle çalışıyor

30 yıllık bir geçmişi olan Türk şirketi Ultima’nın Genel Mü­dürü Sinan Çilesiz, “Pegasys­tems ile harika bir ilişkimiz var ve Pega’nın yazılımının fayda­larına inanıyoruz” diye konuş­tu. Türkiye’de İş Bankası’ndan Vodafone’a birçok şirketle ça­lışan Ultima, bulut teknoloji­lerinden siber güvenliğe kadar birçok alanda faaliyet gösteri­yor. Türkiye pazarında stratejik iş uygulamaları ve BT altyapısı geliştirmek için danışmanlık ve hizmetler Ultima’nın işinin bü­yük çoğunluğu Pegasystems’in CRM uygulamalarına ve Pega 7 platformuna dayanıyor.