  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Kerim ÜLKER
  4. Satranç ustası milyarder Türkiye hamlesini yaptı

Satranç ustası milyarder Türkiye hamlesini yaptı

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Dünyanın en ünlü satranç ustalarından biri olan, 21 yaşındayken dünya birinciliğini kazanan ABD’li ünlü milyarder Alan Trefler’ın şirketi Pegasystems, Türk firması Ultima’yı satın aldı. 5 bine yakın çalışanı olan Pegasystems, bu alımla birlikte Türk pazarına doğrudan adım atmış oldu.

Dünyanın en büyük yazı­lım şirketlerinden bi­ri olan Pegasystems’in kurucusu ve CEO’su Alan Tref­ler’ın en önemli özellikleri bili­şim dünyasındaki öncülüğünün ve milyarder bir işadamının ol­masının yanında satrançta usta bir isim olması.

7 yaşında sat­ranca başlayan, 1975 yılında Dünya Açık Satranç Şampiyo­nası’nda Grand Master (Büyük Usta) Pal Benko ile birinciliği paylaşan Trefler, o dönem 21 ya­şında büyük usta unvanını kaza­nan en genç isimler arasınday­dı. Hobisini satrançla, kariye­rini ise eğitimini aldığı yazılım mühendisliğiyle değerlendiren Trefler, 1983 yılında Pegasys­tems’i kurdu. Mart 2017’de ilk kez Forbes Milyarderler Liste­si’nde yer alan Trefler’ın halka açtığı şirket, şimdilerde 5 bine yakın çalışanı, 1.5 milyar dolar cirosu olan, ING, Lloyds Ban­king Group, PayPal, Cisco gibi devlerle çalışan bir küresel şir­ket haline geldi. 40’tan fazla ül­kede faaliyet gösteren Pegasys­tems’in patronu Trefler, bu zin­cire bir yeni halkayı daha ekledi.

Trefler’in şirketi Pegasystems, Türkiye’de birlikte iş yaptığı Türk firması Ultima’yı satın al­dı. ABD’li devin internet site­sinden duyurduğu bilgilere gö­re Pegasystems, İstanbul mer­kezli Ultima IT’yi satın almak için kesin bir anlaşmaya vardı­ğını açıkladı. Satış sürecinin, bu yılın son çeyreğinde tamamlan­ması bekleniyor.

“7 yıllık başarılı ortaklığımız var”

Pega ve Ultima yedi yıldan uzun süredir birlikte çalıştığını, başarılı bir geçmişe sahip olduk­larını söyleyen Pegasystems’in Kurucusu ve CEO’su Alan Tref­ler. “Bu satın alma, Türkiye’deki mevcut müşterilerimiz için za­ten sağlam olan destek ağını güç­lendirecek ve ek yerel satış, tes­limat ve destek kaynakları sağ­layacak. Ultima’nın kanıtlanmış uzmanlığını Pega ailesine geti­rerek, müşterilerimize bekledik­leri düzeyde uygulama uzmanlı­ğı, hizmet ve destek sunabilir ve güvenilir ilişkilerin sürekliliğini sağlayabiliriz” dedi.

Türkiye’nin en büyük şirketleriyle çalışıyor

30 yıllık bir geçmişi olan Türk şirketi Ultima’nın Genel Mü­dürü Sinan Çilesiz, “Pegasys­tems ile harika bir ilişkimiz var ve Pega’nın yazılımının fayda­larına inanıyoruz” diye konuş­tu. Türkiye’de İş Bankası’ndan Vodafone’a birçok şirketle ça­lışan Ultima, bulut teknoloji­lerinden siber güvenliğe kadar birçok alanda faaliyet gösteri­yor. Türkiye pazarında stratejik iş uygulamaları ve BT altyapısı geliştirmek için danışmanlık ve hizmetler Ultima’nın işinin bü­yük çoğunluğu Pegasystems’in CRM uygulamalarına ve Pega 7 platformuna dayanıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kalyon ve Cengiz Holding Özbekistan’a odaklanacak 01 Temmuz 2024
BAE’li teknoloji devi Türk şirketi 60 milyon dolara aldı 27 Haziran 2024
Anadolu Kaplanı’nın gözü Mısır çöllerinde 26 Haziran 2024
Önce EURO 2024, sonra Paris yaz oyunları, Trend’in Yol’u globale gidiyor 25 Haziran 2024
Akkuyu’nun maliyeti 5 milyar dolar arttı 21 Haziran 2024
Türk çelik üreticileri Romanya’ya üs yaptı 14 Haziran 2024
EBRD'nin Özaltın inşaat incelemesi tamamlandı! Ceza indirimine gidildi 12 Haziran 2024
Türk şirketi Summa, Uganda’nın en modern stadyumunu yapacak 10 Haziran 2024
Avrupa, ‘Damat’ görsün 07 Haziran 2024
Ukraynalı çelik devleri Türkiye’de büyüyecek 05 Haziran 2024