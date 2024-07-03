Satranç ustası milyarder Türkiye hamlesini yaptı
Dünyanın en ünlü satranç ustalarından biri olan, 21 yaşındayken dünya birinciliğini kazanan ABD’li ünlü milyarder Alan Trefler’ın şirketi Pegasystems, Türk firması Ultima’yı satın aldı. 5 bine yakın çalışanı olan Pegasystems, bu alımla birlikte Türk pazarına doğrudan adım atmış oldu.
Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Pegasystems’in kurucusu ve CEO’su Alan Trefler’ın en önemli özellikleri bilişim dünyasındaki öncülüğünün ve milyarder bir işadamının olmasının yanında satrançta usta bir isim olması.
7 yaşında satranca başlayan, 1975 yılında Dünya Açık Satranç Şampiyonası’nda Grand Master (Büyük Usta) Pal Benko ile birinciliği paylaşan Trefler, o dönem 21 yaşında büyük usta unvanını kazanan en genç isimler arasındaydı. Hobisini satrançla, kariyerini ise eğitimini aldığı yazılım mühendisliğiyle değerlendiren Trefler, 1983 yılında Pegasystems’i kurdu. Mart 2017’de ilk kez Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan Trefler’ın halka açtığı şirket, şimdilerde 5 bine yakın çalışanı, 1.5 milyar dolar cirosu olan, ING, Lloyds Banking Group, PayPal, Cisco gibi devlerle çalışan bir küresel şirket haline geldi. 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Pegasystems’in patronu Trefler, bu zincire bir yeni halkayı daha ekledi.
Trefler’in şirketi Pegasystems, Türkiye’de birlikte iş yaptığı Türk firması Ultima’yı satın aldı. ABD’li devin internet sitesinden duyurduğu bilgilere göre Pegasystems, İstanbul merkezli Ultima IT’yi satın almak için kesin bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Satış sürecinin, bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
“7 yıllık başarılı ortaklığımız var”
Pega ve Ultima yedi yıldan uzun süredir birlikte çalıştığını, başarılı bir geçmişe sahip olduklarını söyleyen Pegasystems’in Kurucusu ve CEO’su Alan Trefler. “Bu satın alma, Türkiye’deki mevcut müşterilerimiz için zaten sağlam olan destek ağını güçlendirecek ve ek yerel satış, teslimat ve destek kaynakları sağlayacak. Ultima’nın kanıtlanmış uzmanlığını Pega ailesine getirerek, müşterilerimize bekledikleri düzeyde uygulama uzmanlığı, hizmet ve destek sunabilir ve güvenilir ilişkilerin sürekliliğini sağlayabiliriz” dedi.
Türkiye’nin en büyük şirketleriyle çalışıyor
30 yıllık bir geçmişi olan Türk şirketi Ultima’nın Genel Müdürü Sinan Çilesiz, “Pegasystems ile harika bir ilişkimiz var ve Pega’nın yazılımının faydalarına inanıyoruz” diye konuştu. Türkiye’de İş Bankası’ndan Vodafone’a birçok şirketle çalışan Ultima, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarında stratejik iş uygulamaları ve BT altyapısı geliştirmek için danışmanlık ve hizmetler Ultima’nın işinin büyük çoğunluğu Pegasystems’in CRM uygulamalarına ve Pega 7 platformuna dayanıyor.